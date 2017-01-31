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Главная Лента новостей В Новосибирске пройдет выставка образования за границей

В Новосибирске пройдет выставка образования за границей

01.02.2017 09:51

9 февраля в отеле «Домина Новосибирск» будет проходить выставка международного образования Unis Fair 2017.

Посетители выставки получат информацию о поступлении в университеты Великобритании, Нидерландов, США, Канады, Германии, Сингапура и Швейцарии. Абитуриенты смогут подобрать вуз и программу, познакомиться с правилами поступления и пройти бесплатное тестирование английского языка.

На выставке будут представлены University of Southampton, Manchester Metropolitan University, University of South Florida, University of California Irvine, швейцарские школы гостиничного бизнеса Swiss Education Group, школа моды и дизайна Istituto Marangoni и другие учебные заведения.

С 14:30 до 15:30 пройдет лекция «Как поступить в Кембридж» от студентки Кембриджского университета Анны Снодграсс. Слушатели узнают, что писать в мотивационном письме, какие вопросы задают на интервью и как удивить приемную комиссию.

С 15:30 до 16:30 представитель Sheffield Hallam University Наталья Писаренко будет рассказывать о стажировках и работе для студентов в Англии.

С 16:30 до 17:30 представитель Manchester Metropolitan University Изабелла Качмарек презентует обучение на программах искусства, дизайна и архитектуры.

С 17:30 до 18:30 директор языковой школы Mastery Екатерина Родичева проведет интерактивный мастер-класс «Как получить 8 баллов в устной части IELTS», на котором раскроет секреты успешного монолога.

Консультанты ITEC помогут гостям выставки подобрать языковые курсы и летние каникулярные программы для детей.

Все посетители получат скидочные купоны на услуги агентства. 30 % скидка будет действительна три рабочих дня после выставки. Затем начнет ежедневно уменьшаться на 1 %.

Выставка международного образования Unis Fair 2017 пройдет 9 февраля с 14:00 до 19:00 в отеле «Домина Новосибирск» по адресу: Новосибирск, улица Ленина, 26.

Для участия необходимо зарегистрироваться, вход свободный.

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