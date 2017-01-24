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Главная Лента новостей Спасатели из Новосибирска прибыли на выручку алтайским коллегам в борьбе со снежным ураганом

Спасатели из Новосибирска прибыли на выручку алтайским коллегам в борьбе со снежным ураганом

26.01.2017 11:54

26 января в Алтайском крае полным ходом идет эвакуация людей из автомобильных заторов, образовавшихся из-за непогоды на трассах федерального и регионального значения. Однако местные спасатели уже не справляются своими силами и были вынуждены обратиться за помощью в новосибирское управление, сказано на сайте ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Сотрудники ведомства сообщают, что они организовали не только эвакуацию людей в безопасную зону, но и автомобилей из снежных заносов. Для тех машин, что еще не удалось вызволить, пока подвозят топливо. В спасательных работах задействовали силы МЧС России по Алтайскому краю и Новосибирска, местные пожарно-спасательные гарнизоны, автотранспортные предприятия и дорожные службы, экипажи ГИБДД. На дежурстве находятся бригады «скорой помощи», однако вмешательства медицинских работников пока никому не потребовалось. Людей направляют в ближайшие поселки в пункты временного размещения, где есть все необходимые удобства.

Кроме того, представители МЧС информируют, что в настоящее время действуют 22 стационарных и 22 мобильных пункта обогрева. В общей сложности помощь людям оказывают более 400 специалистов, в дорожных и спасательных работах задействованы 194 единицы техники. При этом ограничение движения для всех видов автомобильного транспорта по-прежнему сохраняется. По данным Барнаульского автовокзала, перевозчики отменили уже 34 пассажирских рейса.

Как сообщалось ранее, 25 января жители Алтайского края в Сети начали бить тревогу о судьбе своих родственников, которые ехали междугородними автобусными рейсами и на несколько часов пропали. Пассажиры не выходили на связь, а диспетчеры автовокзалов лишь разводили руками, поясняя, что автобусы выехали и, по всей видимости, стали заложниками метели. Особенно сложной оказалась ситуация на участке трассы Поспелиха - Курья, где пленниками снежных заносов стало большое количество транспортных средств.

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Комментарий

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Комментариев 4
Леди юная

26.01.2017 12:27

Позорище, как ни приукрашивай! Ждем помощь отовсюду! Самим надо чистить дороги!
Предыдущей

26.01.2017 12:48

Милочка, вы что-то понимаете в СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ или так, просто, мимо проходили?! Проходим проходим не мешаем работать!
на кол таких автолюбителей

26.01.2017 13:10

выезжать в такую погоду без запаса топлива или хотя бы без полного бака - удел последних м*даков. А потом выручай таких вот. Так еще и жалоб потом понастрочат что их плохо спасали. А МЧС с ГИБДД у нас прогнозов погоды не читают что ли - зачем выпускали машины в преддверие такой метели? На авось, как все в России.
игр - совсем юной леди

26.01.2017 14:13

Дороги закрыты два дня. Дома сидеть надо, а не шляться в непогоду где попало.