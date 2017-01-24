Бывшего бийского заключенного задержали при попытке сжечь убитую им сестру

26.01.2017 12:31
25 января в частном доме в селе Верх-Катунское Бийского района обнаружили убитыми 53-летнюю хозяйку дома и ее 27-летнюю дочь. В совершении преступления подозревают ближайшего родственника погибших, сообщает региональный следком.
По данным следствия, главным подозреваемым оказался 36-летний брат потерпевшей, который осенью прошлого года освободился из мест лишения свободы за совершение убийства и в последнее время проживал с ними совместно. В ночь с 24 на 25 января он, будучи изрядно пьян, затеял с женщинами ссору, во время которой схватил кухонный нож и зарезал родную сестру, а затем и ее дочь. После этого он решил избавиться от останков и частично успел сжечь тело сестры в печке дома.
В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление имеющихся доказательств. Следствие готовит ходатайство в суд о заключении мужчины под стражу. Расследование уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц) продолжается.
26.01.2017 13:17
26.01.2017 16:48
26.01.2017 19:08
Лоботоми́я (от др.-греч. λοβός — доля и τομή — разрез) — форма психохирургии, нейрохирургическая операция, при которой одна из долей мозга (лобная, теменная, височная или затылочная) иссекается или разъединяется с другими областями мозга[1]. Процедура лоботомии состояла в следующем: с помощью проводника в мозг вводилась петля, и вращательными движениями совершалось повреждение ткани мозга.Широкое распространение получил разработанный в 1945 году американцем Уолтером Фрименом[en] метод трансорбитальной лейкотомии («лоботомия топориком для льда»)[6], при котором не требовалось сверлить череп пациента. Свою первую лоботомию он провёл, используя в качестве обезболивания электросудорожную терапию. Он нацеливал зауженный конец хирургического инструмента, напоминающего по форме нож для колки льда, на кость глазной впадины, с помощью хирургического молотка пробивал тонкий слой кости и вводил инструмент в мозг.