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Главная Лента новостей «Прошлогодний» ледовый дворец за 500 млн рублей закрыли в Барнауле

«Прошлогодний» ледовый дворец за 500 млн рублей закрыли в Барнауле

26.01.2017 13:31

В Барнауле закрыли крупнейший ледовый дворец спорта (ЛДС) «Динамо» на улице Жасминной, 3, который с большим апломбом был презентован осенью 2016 года. Объект стоимостью 0,5 млрд рублей, который был построен за три года, не работает. Даже приблизительную дату возобновления его деятельности ИА «Банкфакс» в ЛДС назвать не смогли.

На сайте ХК «Динамо» указано, что закрытие временное, администрация принесла извинения за доставленные неудобства. Причиной «заморозки» ЛДС стали некие «технические причины». Однако по указанному для справок телефону ИА «Банкфакс» не смогли конкретизировать эту информацию. «Честно говоря, не знаю, нет такой информации. Когда снова откроется тоже неизвестно», — сказал собеседник.

По информации портала «Недвижимость Алтай», причиной закрытия стали снежные массы на крыше. Возможно, что собственники побоялись ситуации, которая произошла в ТРЦ «Галактика»: снег спровоцировал обрушение неправильно спроектированных конструкций.

Напомним, что инвестором проекта и генеральным подрядчиком выступила компания «Редукционно-охладительные установки» под руководством Михаила Дроздова, а заказчиком-застройщиком — «Барнаулкапстрой». Источник подчеркивает, что при строительстве использовали только отечественные материалы и оборудование, на которые было потрачено 500 млн рублей.

Здание состоит из трех блоков, в которых находятся спортивные объекты, а также помещения общественного и технического назначения. В первом блоке расположены две ледовые арены размером 30х60 м и 20х45 м, две раздевалки и трибуны, вмещающие 350 человек. В новом Дворце спорта также есть кафе, рассчитанное на 50 посетителей. Ледовые площадки, как и предполагалось изначально, соединили переходом. В вестибюле второго блока находятся гардероб, рекреационная зона, помещение проката коньков, а также магазин спортивной атрибутики. Медпункт, шесть раздевалок, тренерские и судейские комнаты, сауна и фитнес-центр расположены в третьем блоке.

Фото: screenshot сообщения на сайте ХК «Динамо»

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Комментарий

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Комментариев 8
Жаль

26.01.2017 13:41

Жаль. Оч.жаль
Из Бийска

26.01.2017 14:04

У нас в городе тоже скоро закроют ледовый дворец,который открыли в ноябре.крыша течёт,освещение никакое.Не строили,а просто отмывали деньги.застройщик был Казаков,друг Нонко,он же ремонтировал дома на боровой,которые уже сейчас сносить можно.наукоград зато у нас)))деньги отмывают по науке)))
Яна

26.01.2017 14:58

Вот так!!!! А Губернатор сегодня только в своем отчете хвалился этим сооружением!!!!
Bratka

26.01.2017 15:30

Губернатор просто не предполагал, что банда Денисова-братьев Савинцевых своими происками устроит такой снегопад в крае! Как принято тут оформлять комменты: "Надо ещё Люцифера проверить, как он относится к этой компашке"(с) банкфаксовское подсознательное
Bratka

26.01.2017 15:54

А вот на конкурирующем сайте пишут, что всё не так, и вообще почти нормально с этим спортивным объектом: http://www.amic.ru/news/380052/

26.01.2017 21:13

А кто это Михаил Дроздов? Чем он знаменит, откуда взялся?
Ё

26.01.2017 22:16

А в Рубчике похоже они собираются построить такое-же корыто.....
Зюзя

26.01.2017 23:18

Все просто. Нет акта ввода в эксплуатацию!!!