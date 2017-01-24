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Главная Лента новостей «Лишь бы я был»: новый «народный» глава Каменского района открестился от славы эсера-оппозиционера

«Лишь бы я был»: новый «народный» глава Каменского района открестился от славы эсера-оппозиционера

26.01.2017 14:32

Избранный в середине января главой Каменского района предприниматель Федор Найден уже в первые дни после вступления в должность поспешил расставить точки над i. Он не оппозиционер и не справедливоросс, а хозяин, и опираться в своей работе хочет не на какие-то политические силы, а на сам народ, который, по его словам, и попросил его вновь пойти во власть. Спрос же с самих районных чиновников он намерен ужесточить — они, по его мнению, слишком «расслабились». Об этом г-н Найден, которого журналисты назвали «алтайским Трампом», рассказал в интервью «Алтапресс».

Федор Найден считает, что его личному избранию и успеху «Справедливой России» на прошлогодних муниципальных выборах в Камне-на-Оби во многом поспособствовала ностальгия горожан по периоду 2004-2008 годов, когда он был мэром. Тогда он уже являлся крупным бизнесменом, собственником мясокомбината, молзавода, сети магазинов, автозаправки. «У меня работали около 200 человек, получали зарплату регулярно и были ею довольны. В городе я был самым крупным предпринимателем. Я не отмахивался от людских проблем, старался войти в положение. И беспроцентные кредиты давал, и жилье помогал покупать. Я всегда организовывал детские утренники, дарил подарки. У меня и футбольная команда была. Конечно, я мог этого не делать. Но если я состоятельный, самодостаточный человек, то почему не помочь? Люди все это видели. Их не обманешь и не купишь», — описал свое положение в «тучные» 2000-е г-н Найден.

Во время первого похода во власть он старался быть ближе к людям и сойти за «своего человека» — по его словам, это удавалось. «Когда я работал мэром, не гнушался спросить совета у простых работяг. У нас была ситуация – постоянно прорывало канализацию. Никак не могли исправить. Я потом сам поехал на место порыва, вижу – работник сидит в колодце. Я спросил его, он дал добрый совет. Выделили средства, починили – до сих пор работает», - утверждает г-н Найден.

Руководители последующих лет, по его мнению, мало общались с народом и иногда даже не старались вникнуть в суть людских проблем, из-за чего доверие к ним было подорвано. В то же время личный авторитет Федора Найдена не угас, так что на выборах 2016 года фактически это не он выдвинулся от эсеров, а эсеры выдвинулись вместе с ним, так как его влияние на результат было решающим, считает глава района. Однако сам г-г Найден не оппозиционер и не эсер. Хотя с партией он будет работать сообща. «Почему вы считаете, что я от оппозиции? Кто вам сказал, что меня продвигала «Справедливая Россия»? Просто СР правильно сделала ставку на меня, проанализировав ситуацию в городе и районе. А люди, видя во мне хорошего хозяина, голосовали за СР. Им было не важно, от какой партии я агитирую, лишь бы я был руководителем района», — считает глава.

На посту он в первую очередь возьмется за повышение эффективности и снижение издержек аппарата муниципалитета и подведомственных организаций. В частности, уже в ближайшее время руководители отделов и коммунальных МУПов должны будут доказать необходимость наличия каждой штатной единицы. Сокращения — неизбежны. «Когда я увидел полный зал – весь штат, удивился. У меня в мэрии было три экономиста. В районе – два. Сейчас их в одной администрации шесть. А если рассмотреть в совокупности все отделы? Я сказал: мы, администрация, – лицо народа, как мы будем работать – так нас и будут уважать. Надо быть дисциплинированными, компетентными. Уж вовремя на работу приходить точно нужно. А то разбаловались же! Приходили на полчаса позже, уходили – на полчаса раньше. А люди же это видят все», — раскритиковал существующие порядки Федор Найден.

Самую болезненную тему — постоянные банкротства и неэффективность теплоснабжающего предприятия — он будет решать лично. В этом направлении район уже начали двигаться, однако сделать предстоит еще многое — по словам г-на Найдена, тут помог губернатор. «Могу выразить слова благодарности Александру Карлину, он вник в ситуацию – и в городе построили 44-ую котельную, ее строительство стоило 40 млн рублей. Это очень большие вливания. Но этой работой надо было раньше заниматься. Постепенно. Вот вы ведете свое домашнее хозяйство, вы же смотрите – ага, сносил ребенок ботинки, нужно покупать новые, а у второго обувь хоть и не новая, но еще хорошая, он подождет. Сразу все купить невозможно, может финансов не хватить. Так и здесь. На протяжении многих лет ничего не делалось, и сейчас все разом исправлять сложно», — провел параллель глава района. Среди проблем, которые нужно решить сразу, — низкая эффективность котлов, огромные теплопотери и, самое главное, отсутствие дисциплины.

Он сам признает, что работа главы района — не самая престижная из-за большой ответственности при ограниченных возможностях. Однако себя г-на Найден считает «патриотом, готовым сунуть голову в ярмо». Причина, по его словам, в характере. «Когда ты созидатель и что-то построил, ты потом переживаешь за свое детище. Идешь и видишь – все обветшало. Думаешь: «Люди, что же вы так к этому относитесь?!» — сказал глава района.

Напомним, Федор Найден первый раз стал мэром Камня-на-Оби в марте 2004 года. За несколько дней до инаугурации его приговорили к трем годам условно за хищение чужого имущества. Правда, вскоре краевой суд отменил приговор с формулировкой «за отсутствием состава преступления». Через четыре года очередные выборы градоначальника г-н Найден проиграл своему главному оппоненту — спикеру горсовета Андрею Плясову.

В 2015 году на референдуме было принято решение о слиянии Камня-на-Оби и Каменского района. По закону полагалось заново избрать органы власти. Однако назначение главы района затянулось почти на год, формально — из-за огрехов при подаче документов кандидатами.


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Комментарий

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Комментариев 11
Каменец

26.01.2017 16:07

Буквально только в 2016 году исчезли надписи по всему городу Федя-Вор.Уверен скоро краска опять пригодится!
Каменцу

26.01.2017 16:18

Не завидуй
Флэш

26.01.2017 17:02

У эсеров кадровый голод настал,только в Барнауле у СР хорошие позиции благодаря Молотову,Сусловой и Вакаеву.А в других городах и районах они проиграют опять даже коммунистам,которые погрязли в дрязгах и интригах.Даже округ славгородский,терентьев проиграл амебному Лору в одну калитку.Найден прав,не его ср тянули а он их.
шкаф духовой

26.01.2017 17:08

КТО ПРЕДАЛ РАЗ, ПРЕДАСТ И ВТОРОЙ. Вот вся сущность Найдена Феди
егор

26.01.2017 17:15

Что скажете, господин, Железовский? Змею пригрели или сам уже перекрасился? Вы не поменяли еще флаг? ОбоСР......ь, Цель оправдывает средства ! Вот ваша сущность, патриоты хреновы!
гость

26.01.2017 17:23

В Барнауле, да, благодаря Молотову и Сусловой, но не Вакаеву. Вакаев несет только негатив партии. Люди его не воспринимают. Все его выступления пустые, часто скрытно-вредные для простых людей.
Мистер Вульф

26.01.2017 19:02

А чем закончилось уголовное дело его сына, когда человека насмерть сбили с телкой?
Волк

26.01.2017 21:27

Мистер Вульф писал(а):
А чем закончилось уголовное дело его сына, когда чел

Виновными оказались погибшие, т.к. на встечку вылетели они.
Валерий

26.01.2017 21:48

По - поводу надписи "Федя-вор" хочу сказать, что есть уголовный кодекс и соответствующие органы следят за его соблюдением. Так, что остаётся надеяться на то, что полиция разберётся кто есть вор, а кто есть трепач.
Валерий

26.01.2017 22:13

КТО ПРЕДАЛ РАЗ, ПРЕДАСТ И ВТОРОЙ. Вот вся сущность Найдена Феди - кого это он предал? Если по отношению к СР, то об отношениях с этой партией он ясно говорил, что он и она разные, но совместно действуют. Не надо забывать, что сегодня на дворе капитализм с частными интересами, а не Советская страна. Это значит, что и внутри капитализма можно найти благоприятную линию для населения Камня-на-Оби. Пусть Найдин проявит себя ещё раз. Нет никакого сравнения с Плясовым или Горожанкиным тем более.
Сергеев

26.01.2017 22:31

Двухвостка колхозная