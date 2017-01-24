«Лишь бы я был»: новый «народный» глава Каменского района открестился от славы эсера-оппозиционера

Избранный в середине января главой Каменского района предприниматель Федор Найден уже в первые дни после вступления в должность поспешил расставить точки над i. Он не оппозиционер и не справедливоросс, а хозяин, и опираться в своей работе хочет не на какие-то политические силы, а на сам народ, который, по его словам, и попросил его вновь пойти во власть. Спрос же с самих районных чиновников он намерен ужесточить — они, по его мнению, слишком «расслабились». Об этом г-н Найден, которого журналисты назвали «алтайским Трампом», рассказал в интервью «Алтапресс».

Федор Найден считает, что его личному избранию и успеху «Справедливой России» на прошлогодних муниципальных выборах в Камне-на-Оби во многом поспособствовала ностальгия горожан по периоду 2004-2008 годов, когда он был мэром. Тогда он уже являлся крупным бизнесменом, собственником мясокомбината, молзавода, сети магазинов, автозаправки. «У меня работали около 200 человек, получали зарплату регулярно и были ею довольны. В городе я был самым крупным предпринимателем. Я не отмахивался от людских проблем, старался войти в положение. И беспроцентные кредиты давал, и жилье помогал покупать. Я всегда организовывал детские утренники, дарил подарки. У меня и футбольная команда была. Конечно, я мог этого не делать. Но если я состоятельный, самодостаточный человек, то почему не помочь? Люди все это видели. Их не обманешь и не купишь», — описал свое положение в «тучные» 2000-е г-н Найден.

Во время первого похода во власть он старался быть ближе к людям и сойти за «своего человека» — по его словам, это удавалось. «Когда я работал мэром, не гнушался спросить совета у простых работяг. У нас была ситуация – постоянно прорывало канализацию. Никак не могли исправить. Я потом сам поехал на место порыва, вижу – работник сидит в колодце. Я спросил его, он дал добрый совет. Выделили средства, починили – до сих пор работает», - утверждает г-н Найден.

Руководители последующих лет, по его мнению, мало общались с народом и иногда даже не старались вникнуть в суть людских проблем, из-за чего доверие к ним было подорвано. В то же время личный авторитет Федора Найдена не угас, так что на выборах 2016 года фактически это не он выдвинулся от эсеров, а эсеры выдвинулись вместе с ним, так как его влияние на результат было решающим, считает глава района. Однако сам г-г Найден не оппозиционер и не эсер. Хотя с партией он будет работать сообща. «Почему вы считаете, что я от оппозиции? Кто вам сказал, что меня продвигала «Справедливая Россия»? Просто СР правильно сделала ставку на меня, проанализировав ситуацию в городе и районе. А люди, видя во мне хорошего хозяина, голосовали за СР. Им было не важно, от какой партии я агитирую, лишь бы я был руководителем района», — считает глава.

На посту он в первую очередь возьмется за повышение эффективности и снижение издержек аппарата муниципалитета и подведомственных организаций. В частности, уже в ближайшее время руководители отделов и коммунальных МУПов должны будут доказать необходимость наличия каждой штатной единицы. Сокращения — неизбежны. «Когда я увидел полный зал – весь штат, удивился. У меня в мэрии было три экономиста. В районе – два. Сейчас их в одной администрации шесть. А если рассмотреть в совокупности все отделы? Я сказал: мы, администрация, – лицо народа, как мы будем работать – так нас и будут уважать. Надо быть дисциплинированными, компетентными. Уж вовремя на работу приходить точно нужно. А то разбаловались же! Приходили на полчаса позже, уходили – на полчаса раньше. А люди же это видят все», — раскритиковал существующие порядки Федор Найден.

Самую болезненную тему — постоянные банкротства и неэффективность теплоснабжающего предприятия — он будет решать лично. В этом направлении район уже начали двигаться, однако сделать предстоит еще многое — по словам г-на Найдена, тут помог губернатор. «Могу выразить слова благодарности Александру Карлину, он вник в ситуацию – и в городе построили 44-ую котельную, ее строительство стоило 40 млн рублей. Это очень большие вливания. Но этой работой надо было раньше заниматься. Постепенно. Вот вы ведете свое домашнее хозяйство, вы же смотрите – ага, сносил ребенок ботинки, нужно покупать новые, а у второго обувь хоть и не новая, но еще хорошая, он подождет. Сразу все купить невозможно, может финансов не хватить. Так и здесь. На протяжении многих лет ничего не делалось, и сейчас все разом исправлять сложно», — провел параллель глава района. Среди проблем, которые нужно решить сразу, — низкая эффективность котлов, огромные теплопотери и, самое главное, отсутствие дисциплины.

Он сам признает, что работа главы района — не самая престижная из-за большой ответственности при ограниченных возможностях. Однако себя г-на Найден считает «патриотом, готовым сунуть голову в ярмо». Причина, по его словам, в характере. «Когда ты созидатель и что-то построил, ты потом переживаешь за свое детище. Идешь и видишь – все обветшало. Думаешь: «Люди, что же вы так к этому относитесь?!» — сказал глава района.

Напомним, Федор Найден первый раз стал мэром Камня-на-Оби в марте 2004 года. За несколько дней до инаугурации его приговорили к трем годам условно за хищение чужого имущества. Правда, вскоре краевой суд отменил приговор с формулировкой «за отсутствием состава преступления». Через четыре года очередные выборы градоначальника г-н Найден проиграл своему главному оппоненту — спикеру горсовета Андрею Плясову.

В 2015 году на референдуме было принято решение о слиянии Камня-на-Оби и Каменского района. По закону полагалось заново избрать органы власти. Однако назначение главы района затянулось почти на год, формально — из-за огрехов при подаче документов кандидатами.