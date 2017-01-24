Тренер барнаульского «Коммунальщика» отдал землю сгоревшего стадиона под строительство высотки

25 января тренер и создатель барнаульского хоккейного клуба «Коммунальщик» Владимир Кобзев получил свои экземпляры документов, в которых прописаны условия передачи земли под сгоревшим в конце весны стадионом компании «Жилищная инициатива». Уже в ближайшее время здесь может появиться жилая высотка со специально спроектированным спортзалом для тренировок клуба. Об этом ИА «Банкфакс» рассказал сам г-н Кобзев.

По его словам, документы зарегистрированы надлежащим образом в Многофункциональном центре, теперь земля находится в распоряжении у «Жилищной инициативы». В ближайшее время компания намерена получить разрешение на строительство, затем — составить и обнародовать проект дома. «Знаю, что это общественно-деловая зона, там можно строить. Но загадывать рано — там же свои нормы, допуски, инсоляция...» — сказал Владимир Кобзев.

Тренер единственного клуба высшей лиги из Барнаула надеется, что строительство все же удастся согласовать в короткий срок. Хотя, анализируя свой опыт и последние стройки, он понимает, что ситуация может сложиться самым непредвиденным образом. «Еще в 1988 я хотел построить трехэтажную гостиницу здесь, неподалеку. Уже и проект был готов. Так мне чиновники начали что-то про внешний вид города говорить, якобы, гости Барнаула с Павловского тракта увидят и ужаснутся. А сейчас посмотрите: рынок ВДНХ почти на том же самом месте стоит — это же большая конюшня. Получается, в 1990-е нельзя было, а сейчас — пожалуйста. Денег дали, и построили. Так что не знаю, как все обернется», — сказал г-н Кобзев.

Отметим также, что на 18 января в Барнауле были назначены публичные слушания, в ходе которых компания «Адалин-Строй» планировала получить разрешение на использование земли под строительство дома на улице Взлетной, 2л — прямо возле стадиона. Итоги этих публичных слушаний пока не опубликованы на сайте горадминистрации.

Напомним, 28 мая на стадионе «Коммунальщик» по улице Малахова, 134 в Барнауле произошел серьезный пожар, полностью уничтоживший одно из зданий. По предварительной версии, его спровоцировали дети, игравшие с огнем. Ущерб, по подсчетам руководства клуба, составил около 40 млн рублей. Как рассказывала ИА «Банкфакс» игрок «Коммунальщика» Анастасия Мирошникова, сгорели в том числе все клюшки, бутсы, мячи, тренажеры, медицинское оборудование, документы и многое другое.

Накануне землю под стадионом размежевали, выделив территорию под строениями, не подлежащими восстановлению. Клуб в итоге получит полноценную площадку для тренировок. «Там будет не просто подвал, приспособленный под наши нужды. Речь идет о том, что здание изначально проектируют со встроенными спортивными объектами, с отдельными входами… Это будет полноценный спортивный зал», — уверен тренер.