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Главная Лента новостей Тренер барнаульского «Коммунальщика» отдал землю сгоревшего стадиона под строительство высотки

Тренер барнаульского «Коммунальщика» отдал землю сгоревшего стадиона под строительство высотки

26.01.2017 15:33

25 января тренер и создатель барнаульского хоккейного клуба «Коммунальщик» Владимир Кобзев получил свои экземпляры документов, в которых прописаны условия передачи земли под сгоревшим в конце весны стадионом компании «Жилищная инициатива». Уже в ближайшее время здесь может появиться жилая высотка со специально спроектированным спортзалом для тренировок клуба. Об этом ИА «Банкфакс» рассказал сам г-н Кобзев.

По его словам, документы зарегистрированы надлежащим образом в Многофункциональном центре, теперь земля находится в распоряжении у «Жилищной инициативы». В ближайшее время компания намерена получить разрешение на строительство, затем — составить и обнародовать проект дома. «Знаю, что это общественно-деловая зона, там можно строить. Но загадывать рано — там же свои нормы, допуски, инсоляция...» — сказал Владимир Кобзев.

Тренер единственного клуба высшей лиги из Барнаула надеется, что строительство все же удастся согласовать в короткий срок. Хотя, анализируя свой опыт и последние стройки, он понимает, что ситуация может сложиться самым непредвиденным образом. «Еще в 1988 я хотел построить трехэтажную гостиницу здесь, неподалеку. Уже и проект был готов. Так мне чиновники начали что-то про внешний вид города говорить, якобы, гости Барнаула с Павловского тракта увидят и ужаснутся. А сейчас посмотрите: рынок ВДНХ почти на том же самом месте стоит — это же большая конюшня. Получается, в 1990-е нельзя было, а сейчас — пожалуйста. Денег дали, и построили. Так что не знаю, как все обернется», — сказал г-н Кобзев.

Отметим также, что на 18 января в Барнауле были назначены публичные слушания, в ходе которых компания «Адалин-Строй» планировала получить разрешение на использование земли под строительство дома на улице Взлетной, 2л — прямо возле стадиона. Итоги этих публичных слушаний пока не опубликованы на сайте горадминистрации.

Напомним, 28 мая на стадионе «Коммунальщик» по улице Малахова, 134 в Барнауле произошел серьезный пожар, полностью уничтоживший одно из зданий. По предварительной версии, его спровоцировали дети, игравшие с огнем. Ущерб, по подсчетам руководства клуба, составил около 40 млн рублей. Как рассказывала ИА «Банкфакс» игрок «Коммунальщика» Анастасия Мирошникова, сгорели в том числе все клюшки, бутсы, мячи, тренажеры, медицинское оборудование, документы и многое другое.

Накануне землю под стадионом размежевали, выделив территорию под строениями, не подлежащими восстановлению. Клуб в итоге получит полноценную площадку для тренировок. «Там будет не просто подвал, приспособленный под наши нужды. Речь идет о том, что здание изначально проектируют со встроенными спортивными объектами, с отдельными входами… Это будет полноценный спортивный зал», — уверен тренер.


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Комментарий

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Комментариев 12
А свалили на детей)

26.01.2017 16:57

Вот теперь совершенно ясно, кому нужен был этот пожар. Думали - под очередной торговый центр, чуть промахнулись. А то дети, дети... Не смешите!
гость

26.01.2017 17:10

Противно! Найдите сперва детей и узнайте: кому нужен был этот пожар? Поторопились с межеванием!
факт

26.01.2017 17:26

Получается, что таким образом - земля Гатилову дешевле досталась. "Химичат" в наглую.
Владимиру Леонидовичу

26.01.2017 18:00

за труды и усилия - большущий спасиб !
Разумный компромисс с ЖИ - хороший будет комплекс и из окон и лоджий можно будет игры
смотреть.
Получилось бы .......
вообще-то

26.01.2017 18:15

криминалом изо всех щелей несет. Куда прокуратура смотрит?
Мистер Вульф

26.01.2017 18:59

Подождите, эти "дети" доберутся скоро до исторического центра Барнаула, полыхнут исторические постройки синим пламенем - пора осваивать!!!
со взлетной

26.01.2017 19:55

там же 2 дома рядом. окна в окна что ли будут строить???
за...ли уже если честно
парковок нет, подъезда нормального нет,
щас бахнут этажей 16 и привет

Есть какой то механизм жителям соседних домов заблокировать эту стройку???
подскажите кто в теме
есть

26.01.2017 20:02

со взлетной писал(а):
Есть какой то механизм жителям соседних домов заблокировать эту стройку???


Гатилова с Кобзевым отправить шконки греть.
отправляльщикам на нары

26.01.2017 20:32

никакого юридического смысла сжигать не было и нет.
межевание земельного участка не зависит от этого факта.
не дуркуйте младенчески - смешно смотреть.
межевание тут ни при чем

26.01.2017 22:43

отправляльщикам на нары писал(а):
межевание земельного участка не зависит от этого факта.


а вот сгоревший стадион и мгновенная нарезка участка ЖИ вызывают определенные сомнения
гость

26.01.2017 23:21

Позор этой стране и городу этому позорище. Клуб остался без здания. Никто помощь не предложил. Девчонкам надо то всего 2 этажа. Там стройки то на копейки. Могли бы власти и помочь, чем набережные украшать. Или бизнес бы скинулся, олигархов то хватает. Мог бы губер и "попросить" их. Гатилов конечно ручки потирает, достался кусок земли ценой 50 млн в пол цены. Типа благодетель. Все как обычно в принципе.
Журналист

26.01.2017 23:31

Стадион то целый но нет раздевалок тренерской судейской туалетов и тд а там кроме команды еще и ДЮСШ где еще 200 детей но некому дела нет !