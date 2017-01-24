Александр Карлин поведал алтайским парламентариям об успехах 2016 года

26 января губернатор Алтайского края Александр Карлин выступил перед депутатами Алтайского Заксобрания и общественностью с докладом о деятельности исполнительной власти региона за 2016 год. Отчет, подготовка к которому сопровождалась небывалой активностью оппозиции, прошел в традиционном для мероприятий последних лет ключе: представители трех парламентских фракций щедро сдобрили критику лестными отзывами, а единороссы и вовсе от нее воздержались.

Первая часть выступления губернатора на сессии АКЗС, как и было анонсировано, прошла в концертном зале «Сибирь». Отчет предварял видеофильм, посвященный успехам Алтая. Александр Карлин в полуторочасовом монологе попробовал осветить основные сферы региональной жизни за прошедший год, в свойственной ему манере вступая в заочную дискуссию со зрителями в зале и часто задавая аудитории риторические вопросы. Иногда он обращался к новоиспеченным членам своего кабмина. Особенно часто звучала фамилия зампредседателя правительства Андрея Щукина.

В целом губернаторский доклад коррелировал с тезисами, которые были обнародованы ранее. Карлин акцентировал внимание на том, что развитие экономики региона в 2016 году носило не восстановительный характер: это был полноценный рост, так как Алтайский край даже в самый тяжелый период все-таки не уходил в «красную зону». Стоит отметить, что в докладе практически отсутствовали критические нотки. Редкими поводами для самокритики стали низкая зарплата у работников культуры, а также в силу разных причин не выполненная до конца программа «80x80». Вскользь губернатор упомянул о имеющихся проблемах в сферах сельхозпроизводства и животноводства.

Несколько минут Александр Карлин уделил краевому Диагностическому центру, подчеркнув что его задача отныне - не обслуживать элиту, а заниматься жителями сельской местности. Кроме того, в очередной раз прозвучала критика в адрес сторонников создания краевого опорного вуза. Особо ярким получилась часть доклада, посвященная культуре. «Мы много тратим, кто-то даже обвиняет, что слишком, а мне вот кажется, что немного, вот и этот зал, наверное, слишком хорошо сделали, можно было что-то попроще, - с иронией обратился к залу губернатор. - Мне часто говорят: «Александр Богданович, что ты так душу рвешь. На наш век хватит, а потом разберутся»... У меня есть вопрос об эффективности средств, направляемых в культуру. Объекты мы строим, коллективы поддерживаем, а залы при этом пустые стоят. Но пока вы не станете ходить туда, люди тоже этого делать не будут. Пожалуйста, ходите в театр, или, как минимум, выкупите на целый сезон кресло, а я уже тогда буду направлять туда детей из малообеспеченных семей». Также губернатор заверил всех присутствующих, что в ближайшие годы в Барнауле откроются Художественный музей и новый Театр кукол.

В финале своего длительного монолога Александр Карлин решил сосредоточиться на экологии, вернувшись к острой для Барнаула теме полигона ТБО.

Александр Карлин, губернатор Алтайского края: Я не хотел бы подкидывать поленья в костер, который раздут вокруг барнаульской площадки, но тем не менее, скажу несколько слов на этот счет. Еще раз отмечу, что все схемы по размещению полигона ТБО будут утверждаться в конечном счете на уровне краевой власти, никто втихую создать полигон здесь не сможет, мы будем за этим тщательно смотреть. Добавлю и по поводу тех в кавычках инвесторов, кто слишком суетится вокруг этой темы. Ко мне часто заходят в кабинет, даже в московском представительстве, и предлагают какие-то проекты. Так вот, хочу заметить, что чем более крупный проект они на бумаге заявляют, тем более вероятно, что, выходя из кабинета, попросят у меня денег на метро. Заявляться сюда должны те, кто обладает серьезным инвестиционным потенциалом. Только с такими мы будем общаться в дальнейшем, а те, кто имеет группу поддержки в лице бомжей, работающих на барнаульской свалке, при этом берущих на себя обязательства на 100 ближайших лет избавить Барнаул от отходов — это персонажи не нашего произведения. Я бы просил это иметь в виду.

В конце выступления губернатор напомнил всем присутствующим, что 2017 год будет юбилейным для Алтайского края и анонсировал старт новой региональной программы «85x85», которая должна стать «правопреемницей» программ «75x75» и «80x80».

После торжественной части спикер АКЗС Александр Романенко объявил, что через 40 минут сессия продолжится уже в стенах Парламентского центра. Здесь депутатам предстояло принять постановление с оценкой работы краевой администрации по итогам 2016 года. Надо сказать, что «перфоманса», столь ожидаемого уставшими от однообразия политической жизни наблюдателями, так не произошло, хотя системная оппозиция все же попыталась оправдать свой политстатус, добавив в диалог с главой региона толику критики.

Так, представитель ЛДПР Владимир Семенов поблагодарил за встречу, которую накануне сессии провел губернатор с парламентской четверкой. Либерал-демократ отметил «опыт и мастерство губернатора», а также «колоссальную работу», проделанную в прошлом году. Владимир Семенов похвалил главу региона и за отсутствие административного давления на сентябрьских выборах. Ложкой дегтя, по оценке лидера фракции ЛДПР, в отчете губернатора за 2016 год стало намеренное камуфлирование низких результатов, показанных в строительной отрасли. Не применул напомнить либерал-демократ и про череду коррупционных скандалов, потрясших краевую администрацию в прошлом году. Также критическая стрела была выпущена по алтайскому животноводству.

Воображение очевидцев потряс справоросс Александр Молотов, который накануне сессии открыто и довольно ярко критиковал готовящийся отчет, а в ходе его обсуждения выразил живейшую готовность «снять виртуальную шляпу перед губернатором». Впрочем, эсер оставил в своем выступлении и место для негатива, отметив, что рядовым жителям края по большому счету нет дел до цифр из отчета. Они судят об успехах власти по иным критериям: реальная зарплата, качество дорог, доступное жилье, размер социальных пособий, в том числе на ребенка. С реальным, а не «статистическим самочувствием» в Алтайском крае есть серьезные проблемы, констатировал справоросс. Напомнил Александр Молотов и о плачевном положении дел в муниципалитетах, отрицательной миграции, сокращении инвестиций в основной капитал, а также проседании потребительского рынка.

Коммунистка Мария Прусакова в свою очередь выразила недовольство пакетом «антисоциальных поправок», принятых по инициативе региональных властей сразу в двух чтениях в ноябре 2016 года. Г-жа Прусакова попросила вернуться к этому законопроекту повторно. Кроме того, по ее словам, процент голосов, набранных «партией власти» в Алтайском крае 18 сентября (самый низкий по стране - прим. ред. БФ) прямо доказывает, что население региона не разделяет позитивного настроя чиновников. По мнению коммунистов, вектор на экономное расходование бюджетных средств и отказ от займов привел к тому, что уровень жизни населения оставляет желать лучшего.

Яркой точкой в череде выступлений руководителей фракций стал ораторский дебют нового лидера ЕР в АКЗС Сергея Приба. По его словам, то, что продемонстрировал сегодня депутатам губернатор, «это не доклад, а целое документальное произведение или даже мастер-класс». «Критиковать мы смысла вообще не видим», - резюмировал свое короткое выступление г-н Приб.

После этого финальное слово взял Александр Карлин. «Спасибо в целом за положительную оценку за прошлый год, я понимаю, что где-то это может быть даже был аванс», - отметил он. В основном его ответная речь свелась к заочному диалогу с персеком крайкома КПРФ Марией Прусаковой. Губернатор даже решил сделать своеобразный экскурс в историю, чтобы доказать, что и в СССР, когда коммунисты были у власти, социальная помощь не оказывалась всем подряд, это делалось адресно. Г-н Карлин предложил представителям КПРФ еще раз пообщаться с министром финансов Алтайского края Владимиром Притуповым, чтобы увидеть воочию весь расклад и оценить возможности региональной казны.

Александр Карлин, губернатор Алтайского края: Мария Николаевна, к вашему вопросу о возврате назад. Законотворчество - не тот процесс, чтобы его сравнивать с ездой пьяного по дороге. Когда он то крутнет руль и направится в кювет, то сделает это в противоположную сторону - и угодит в скалу. Законотворцы так не делают. Но это не значит, что мы должны уподобляться, прошу простить меня присутствующих здесь депутатов Госдумы, нашему федеральному парламенту. Сначала принимается решение уголовно наказывать за отцовские шлепки, через несколько месяцев — уже не наказывать. В итоге весь процесс педагогический в семьях разрегулировали... Давайте поработаем, что ж мы так-то.

В итоге 57 депутатов АКЗС поддержали отчет главы региона, а восемь (фракция КПРФ в полном составе) воздержались при голосовании. По всей видимости, своей позицией коммунисты попытались сохранить свое политическое лицо после недавних громких заявлений о возможном демарше и игнорировании сессии.