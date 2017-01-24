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Главная Лента новостей Инициатора масштабного автодрома на Алтае через суд обязали вернуть долги семилетней давности

Инициатора масштабного автодрома на Алтае через суд обязали вернуть долги семилетней давности

26.01.2017 16:34

Более 6 млн рублей по решению суда должен заплатить барнаульский предприниматель Юрий Романов за пользование земельным участком в Калманском районе, на котором он еще девять лет назад хотел открыть автодром с гостиницей. Идея «заглохла» в 2010 году, но недавно районные власти напомнили бизнесмену, что он не расторг в установленном порядке договор аренды. За несколько лет набежал солидный долг, который чиновники требуют вернуть. Для давно не помышляющего о крупных проектах предпринимателя это неподъемная сумма, но доказать, что он не пользовался этой землей и считал отношения завершенными, бизнесмен не смог даже в краевом суде. Своей историей он поделился с ИА «Банкфакс».

Юрий Романов — автор бизнес-плана и проекта автодрома для соревнований по дрэг-рейсингу и кольцевым автогонкам, который, по его задумке, должен был разместиться неподалеку от села Калистратиха Калманского района. Несмотря на то, что впервые он загорелся идеей еще в 2006-м году, описание до сих пор можно отыскать в Интернете на сайтах по подбору инвесторов. «Сегодня в Алтайском крае существует вакуум в сфере проведения зрелищных соревнований с участием подготовленных автомобилей. Предлагается построить автодром (рабочее название «Юг») в селе Калистратиха Калманского района. Известно, что по количеству присутствующих зрителей автомобильный спорт значительно опережает такие массовые состязания как футбол, хоккей, теннис и другие массовые развлечения. Эти мероприятия являются азартными, напряженными. На них царит атмосфера праздника, и они достаточно демократичны, чтобы собирать людей самого разного благосостояния, положения, образования, интересов, возраста и пола», — обосновывал экономику идеи г-н Романов.

В итоге, по его словам, к 2008-му году удалось найти землю — два смежных участка под Калистратихой общей площадью 8 га — и соинвесторов, которые согласились покрыть большую часть расходов. «Взял в аренду земли в Калманском районе, под целевое назначение — для проведения проектно-изыскательских работ. Нашел компаньонов барнаульских, они выступили как инвесторы. Мы выровняли участок, убрали рощицу, заказали проект… Но возникли проблемы, а потом вышло постановление администрации Алтайского края, в разы увеличивающее кадастровую стоимость земли. Если до 1 января 2010 года я платил 18 тысяч рублей в год, то после сумма составила уже 1,25 млн рублей в год. Таких расходов я на тот момент потянуть просто не мог и вообще считал повышение незаконным. Но пришлось уступить и уйти», — объяснил Юрий Романов.

Идею реализовать так и не удалось, предприниматель, как он сам утверждает, подписал соглашение о расторжении договора аренды. Да и по закону для проведения проектно-изыскательских работ земля предоставляется максимум на год, поэтому в тот момент к юридической стороне дела у него вопросов не возникло. «Я просто сказал: «Вы власть, делайте, как знаете». Тогда я не знал, что в дополнение необходим акт приема-передачи. Сказали бы — сразу бы подписал», — объяснил он свою позицию.

В 2015 году г-н Романов узнал, что на аэродроме под селом Панфилово в том же Калманском районе группа энтузиастов организовала соревнования по дрэг-рейсингу. Это напомнило ему о старом проекте и он решил заново узнать об условиях аренды земли и, если они окажутся приемлемыми, вновь попытаться создать автодром. «15 февраля 2016 года я записался на прием к главе администрации Калманского района Сергею Головину. Отдал ему все документы, попросил восстановить договор аренды. А через месяц он мне предъявляет, что я за эти годы должен ему больше 8 млн рублей — якобы я ей по-прежнему пользуюсь. Я был с этим категорически не согласен, обратился в Главимущество, Главстрой… Но ничего нового мне не сказали. А потом я узнал, что администрация Калманского района подала гражданский иск в Индустриальный суд Барнаула», — рассказал Юрий Романов.

Заявление было принято к производству и рассмотрение прошло достаточно быстро. В итоговом решении (копия имеется в распоряжении БФ) поясняется, что с юридической стороны г-н Романов действительно допустил существенные ошибки и поэтому администрация имеет все основания для взыскания долга.

Как было установлено, договор аренды заключен в соответствии с требованиями законодательства, в том числе запись об обременении земли в пользу Юрия Романова была внесена в реестр. После повышения ставки аренды, которое суд, кстати, признал правомерным, предприниматель, возможно, действительно прекратил пользоваться землей, однако сохранил это обременение — чиновники предоставили весь пакет документов, в том числе выписки из ЕГРП.

Даже то, что участок для указанных целей может быть передан не более чем на год, не является основанием для принятия позиции предпринимателя. В силу Гражданского кодекса РФ арендатор должен вернуть землю в том состоянии, в котором ее получил, что необходимо подтвердить соответствующим актом. Его не оказалось ни у г-на Романова (он утверждает, что по какой-то причине не получил его по почте), ни у районных чиновников.

По этой причине суд посчитал, что с момента истечения срока аренды предприниматель пользовался землей неосновательно, хотя этот момент не содержится в требованиях администрации. Не помогло Юрию Романову даже утверждение о том, что он не осуществлял с землей никаких действий. Земельные участки «продолжали находиться в пользовании ответчика, о чем свидетельствует в том числе переписка по поиску инвесторов, устройства автодрома, либо изменения вида разрешенного использования земельных участков», говорится в решении.

В итоге с учетом сроков исковой давности с г-на Романова решено взыскать в общей сложности 6,2 млн рублей — в качестве компенсации за пользование чужим имуществом с 2013 года. При этом договоры аренды, вопреки требованию администрации, расторгать не требуется — он уже прекратил действие.

Интересно, что на этом месте автодрома теперь точно не будет. С одной стороны к участку вплотную подобрались жилые дома, с другой теперь расположен полигон ТБО. Кроме того, неподалеку находится скотомогильник, на котором недавно обнаружены споры сибирской язвы. «Получается, если бы и захотел, пользоваться участком для строительства автодрома я бы не мог. А денег все равно должен. 6 млн рублей — это очень крупная сумма. Никто к тому же не учитывает, что я с соинвесторами за время работы на участке потратили 4,7 млн рублей», — возмущен г-н Романов.

В середине января краевой суд за одно заседание отклонил апелляционную жалобу предпринимателя и подтвердил верность выводов суда первой инстанции. После этого Юрий Романов решил написать письмо депутату Госдумы Ирине Яровой с просьбой помочь выйти из ситуации. Он, в частности, называет «ошибками» доводы суда и районной администрации, в которых нормы закона трактуются в их пользу. Ответ от г-жи Яровой ему пока не поступил. «В 1937 году по доносам расстреливали человека, а в нынешних экономических условиях для моей семьи это тоже расстрел», — написал г-н Романов.

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Комментарий

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Комментариев 2
И.

26.01.2017 18:48

Оно и понятно. Был там Бурдин, единственный человек, который понимал во всех этих земельных проблемах. Но посадили его в турму. Якобы хапал взятки. Следили за этим делом мы. Чушь полнейшая, белые нитки. Но как водится теперь , сажать стало модно по коррупции. Состряпали дело. Я лично был свидетелем по делу.Упрашивали следаки и опера оговорить человека. Боялись что не удастся доказать вину так как вместо доказательств пшик один. Но зря боялись. Судьиха была ещё та. Подмахнула приговор не глядя. И вот пришёл я тогда к Тахтарову, главе ещё тогда. По земельному вопросу. Он меня к Скворцой. Бабища ещё та , Наглая и откровенно глупая. До сих пор хожу туда, а толку ноль. Как и Романов этот. Раньше был Бурдин и обьяснит и поможет разобраться. Посадили. А кому лучше стало ? Нам? Району? Может Романову? А так то по факту лучше только тем кто любит бардак и беззаконие. Романову сочувствую и советую судиться дальше!
Куратор

26.01.2017 19:08

А сейчас чем не повторение 1937 года? Поэтому и сидит бурдин. Верной дорогой идёте, товарищи! Жить скоро будет ещё лучше и ещё веселее. Ей ей!