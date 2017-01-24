Почти 300 жителей Алтайского края удалось спасти на трассах в метель

К вечеру 26 января автомобильные скопления на трассах в Алтайском крае все же удалось полностью ликвидировать. По последней информации оперативного штаба, в одной из автомобильных пробок оказались три пассажирских автобуса, а общая численность застрявших в заносах людей составила 121 человек. В другом автомобильном заторе были пять автобусов и 168 человек, нуждавшихся в помощи, информирует ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По сведениям источника, на помощь людям в регионе мобилизовали 1677 человек и 640 единиц техники, как дорожной - для расчистки и отсыпки автомагистралей, так и тяжелой - для эвакуации застрявших авто. Всем людям предложили места в пунктах временного размещения, пока погода не придет в норму, и передвижение по дорогам не будет полностью восстановлено. Там пострадавшим организовали питание, горячий чай и топливо для их автомобилей. В настоящее время движение по дорогам края осуществляется колоннами в сопровождении экипажей ГИБДД. В управлении также отмечают, что коллеги, прибывшие из Новосибирска, при участии подразделений МВД, пожарно-спасательных гарнизонов и рабочих групп от муниципальных образований на дорогах края организовали патрулирование. На технике высокой проходимости контролируются наиболее сложные участки дорог, при необходимости оказывается помощь гражданам.

По данным метеорологов, погода в Алтайском крае начинает меняться к лучшему, но по-прежнему сильно метет в юго-западных районах региона. Власти и сотрудники МЧС России продолжают разворачивать мобильные пункты обогрева на опасных участках междугородных трасс и призывают население Алтайского края, а также соседних субъектов переждать стихию и временно отказаться от дальних поездок.

Напомним, 25 января жители Алтайского края в Сети начали бить тревогу о судьбе своих родственников, которые ехали междугородними автобусными рейсами и на несколько часов пропали. Пассажиры не выходили на связь, а диспетчеры автовокзалов лишь разводили руками, поясняя, что автобусы выехали и, по всей видимости, стали заложниками метели. Особенно сложной оказалась ситуация на участке трассы Поспелиха - Курья, где пленниками снежных заносов стало большое количество транспортных средств.