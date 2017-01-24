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Главная Лента новостей Губернатор Алтайского края предложил спасать «упрямых» водителей «по прайсу»

Губернатор Алтайского края предложил спасать «упрямых» водителей «по прайсу»

27.01.2017 09:08

Власти Алтайского края проанализируют обстоятельства, при которых около 300 человек попало в снежный плен на разных участках краевых трасс. Не исключено, что самых нерадивых «путешественников», пострадавших из-за собственной халатности, впредь будут вызволять за их счет. Об этом губернатор региона Александр Карлин заявил 26 января в ходе ежегодной пресс-конференции с журналистами краевых и муниципальных СМИ.

По словам Карлина, в настоящее время специалисты выясняют, почему во власти непогоды оказалось такое количество транспортных средств, в том числе пассажирских автобусов. В частности, устанавливается, когда именно водители получили информацию о том, что выезд на трассу запрещен. Как утверждает глава региона, информационная кампания о введении в регионе режима ЧС из-за сильного ветра и снегопада была массированной. Сообщения транслировались по телевидению и радио, в социальных сетях и с помощью sms-рассылок.

По мнению Александра Карлина, в данном случае речь идет об элементарной ответственности граждан, которые выезжают на трассу вопреки официальным предупреждениям.

Александр Карлин, губернатор Алтайского края:

Похоже, мы не учимся, как умные люди, на чужих ошибках и хотим учиться, как не очень умные, на собственных ошибках. Я дал поручение изучить, как законодательство смотрит на эту тему. Это же ко всему прочему колоссальные затраты материальных ресурсов. <…> Люди выехали в опасное время на длительный маршрут, у них не было ни запаса бензина ни теплой одежды. Не было даже термоса с горячим чаем там, где были даже дети. Похоже, качественная трансформация дорожной сети расхолаживает. Участники дорожного движения начинают забывать, что мы все же живем в Сибири, что зимы и все наши климатические условия никто не отменял, что надо проявлять элементарную осторожность, осмотрительность и заботу о самих себе и своих близких, об их благополучии и безопасности.

Таким образом, со слов губернатора, краевые власти намерены поднимать вопрос о возмещении затрат на выполнение ресурсоемких дорожно-спасательных работ за счет тех, кто сам поставил себя в угрожающую ситуацию.

Напомним, что ситуация на дорогах Алтайского края существенно осложнилась 25 января, и спасатели были вынуждены ввести режим ЧС. По данным регионального управления МЧС, 26 января  в спасательных работах были задействованы более 400 специалистов и 194 единицы техники. В разных районах края действовали 22 стационарных и 22 мобильных пункта обогрева. К настоящему моменту все автомобильные скопления ликвидированы.

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Комментарий

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Комментариев 39
село

27.01.2017 09:35

С автомобилистами понятно... Сами поехали, не просмотрев прогноз погоды. Но автобусы? Их же выпускают с разрешения диспетчера. Значит здесь произошла ошибка, которая могла стоить жизни пассажиров.
гость

27.01.2017 09:39

герр карлинн , нерадивый гуляйтер , миллионы евро прокатывает на "деловые" поездки во францию , германию и прочие штаты за счёт бюджета ! и что ? а школа сыроделия , французское виноделие ..... то же бюджет, и не смей вспоминать . так лучше бы помолчал .
а если этот очковтиратель желает кого наказать , то вперёд ! есть начальники в
мчс , мвд , которые не перекрыли трассу в нужное время , с них и начинай !
гость

27.01.2017 09:45

бессовестный
Гость

27.01.2017 09:49

А за неуборку снега в рубцовске деньги уже высчитали или нет ?
кость

27.01.2017 09:52

Жлоб. С таким не разговаривать, а сразу в морду.
ЭЭЭЭХ

27.01.2017 09:58

Да и вообще слишком много денег тратим на жителей Алтайского края.
Надо сделать так, чтобы они все сами оплачивали.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
И вообще снег по вине выехавших пошел ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Пусть они за него и заплатят.))))))))))))))))))))))))))))))))
Именно так и хочется продолжить.
А что у нас не хватает МЧС, полиции и т.д. чтобы ограничить выезд на федеральные и региональные дороги в такую погоду?
А ЧС зачем объявляли? Где организация пунктов обогрева, как по зомби-ящику показывают?

вий

27.01.2017 10:02

Как относится власть к жителям давно понятно. "Они всегда виноваты"
Ира

27.01.2017 10:07

Насколько я понимаю, трассу перекрывают, когда буран уже начался, а не заранее (по прогнозу погоды), ибо прогноз - всегда дело вероятностное, никто не может предсказать разгул стихии с точностью даже до пары часов, не то что минут. В этом случае автобусы и машины, выехавшие из Рубцовска или Змеиногорска, вполне могли за эти несколько часов, пока трасса была открыта, пройти путь до Поспелихи. Может, трассу надо чистить вовремя? И рассматривать штормовое предупреждение как готовность №1 для дорожных и спасательных служб? Или проще видеть во всех автомобилистах подряд злоумышленников и раздолбаев? И брать с них деньги за те обязанности, которые государство обязано исполнять? Интересно, как будут в данном конкретном случае определять, кому платить, а кого спасут за госчет? По наличию термосов с чаем? И сколько бюджетных денег отвалят на работу комиссии или кто там будет решать, кому платить за спасение?
м. Фикс

27.01.2017 10:21

"Я дал поручение изучить, как законодательство смотрит на эту тему"
Чего здесь изучать?! И законодательство, и все нормальные люди, кроме давшего поручение, правильно смотрят на эту тему, попавшим в беду людям нужно было помогать...безвозмездно!!!
возмущенный

27.01.2017 10:26

Пусть свои поездки в Москву этот вахтовик оплачивает по прайсу. Элементарный стыд потерял.
гость

27.01.2017 10:36

Как утверждает глава региона, информационная кампания о введении в регионе режима ЧС из-за сильного ветра и снегопада была массированной. Сообщения транслировались по телевидению и радио, в социальных сетях и с помощью sms-рассылок.
....................................................
Зачем врать? Или он просто не в курсе, что происходит в крае?
Сообщение об объявлении чрезвычайной ситуации на сайте краевого управления МЧС выставлено в 2-49 26 января, т.е. ночью, когда люди уже прочно застряли в снегу и сидели в нем 10 часов. Тогда же - ночью - об этом сообщили центральные СМИ. На местные мобильные телефоны (Билайна, по крайней мере) смс-сообщения об ограничении движения и ЧС не приходили. Первое сообщение в краевых новостях об ограничении движения появилось на Алтапрессе в 17-40 25 января, в 17-00 - на сайте МЧС. Это тоже поздно, когда уже всё случилось. При чем здесь люди? Может быть, дать волшебный пендель МЧС, которое мышей не ловит? И губернатору не мешало бы знать истинное положение дел. Хотя ему некогда было - он к оптимистичному отчету готовился.
Рубцовчанин

27.01.2017 10:48

Я считаю, что Карл должен пойти дальше. И ввести в крае трудотряды. Вот не убирает его ставленник г-н Фельдманян снег в Рубцовске, а виноват кто? Карл явно не при делах. Митя - друг. Остаются жители. Разбить город на сектора и пусть метут и кидают снег. Все равно толком другой работы нет. А кто откажется штрафовать и вплоть до выселения из края. Так, Карл?
прикольно

27.01.2017 10:52

Теперь на Алтае на реках спасатели будут платно помощь людям оказывать? Бог мой, что там в черепной коробке у алтайского губернатора?
прикольно

27.01.2017 10:52

Теперь на Алтае на реках спасатели будут платно помощь людям оказывать? Бог мой, что там в черепной коробке у алтайского губернатора?
Артем

27.01.2017 11:27

Сомневаюсь, что диспетчерам автовокзала сообщили, а про водителей вообще молчу. А кто у нас запрещает движение по трассе как автобусов так и личных машин? Где этот госорган, кто его возглавляет? А может за его счет нужно эвакуировать? Порядка нет с закрытием трасс, кто отвечает не понятно, прогнозирование ситуации нет что буран через 3 часа все переметет! За то МЧС есть. Есть кто спасает. Давайте что бы каждый водитель или перевозчик сразу Путину звонил и разрешение брал. Нет разрешение тогда за деньги.
гость

27.01.2017 11:35

На выездах из города посты ДПС. Кто выпускает из города транспорт? ДПС! Разрешили выехать, не завернули (или у ДПСников нет метеосводки? Они не знают, что объявляется черезвычайная ситуация?)
Вот, ДПС и должна платить за спасение.
гость

27.01.2017 11:37

Артем писал(а):
Сомневаюсь, что диспетчерам автовокзала сообщили, а про водителей вообще молчу.

+100500
Вчера директор Барнаульского автовокзала сказал, что их застрявшие автобусы были выпущены на трассу, когда никакого запрета на выезд еще не было, и они ничего не нарушили. Как только трассы закрыли, рейсы стали отменять. Сначала МЧС не работает как положено, а потом ищут виноватых. Вот и пусть возмещают стоимость спасательной операции из зарплаты руководства краевого управления МЧС.
М

27.01.2017 11:52

А кто оплатит ежедневные полеты в Москву?
Я

27.01.2017 12:16

Все идет к тому что от людей нужны только деньги за всяческие услуги. Нужна помощь - заплати! Дороги почистить, деньги ищите мы почистим. Жители уже сами скидываются на расчистку дорог.
Застрявший

27.01.2017 12:24

А кто нам будет возмещать затраты на валерьянку и покраску седых волос,которые появились после поездки на пассажирском автобусе вечером 25 января, когда на трассе провели больше 12 часов. И при этом никаких пунктов обогрева и т.д. и т.п. не было. Почему автовокзал выпускал автобусы, почему трассу перекрыли так поздно, если учесть что с города мы выехали уже в седьмом часу, буран уже во всю мел, а трасса была открыта. Разве мчс не в курсе обстановки на трассах....А потом нас, простых пассажиров автобусов хотят сделать крайними, типо куда поперлись в буран. Так, сидя в городе не видно что там на трассе. Понадеились на автовокзал, если выпускают-значит обстановка нормальная, им вроде как бы видней должно быть......
Мистер Вульф

27.01.2017 12:29

Устроился мужик на работу в МЧС. Через месяц встречает друга, тот спрашивает как работается.
- Ты знаешь, неплохо. Зарплата приличная, платят вовремя, паек, обмундирование...
Опять же, ребята хорошие подобрались, в шашки играем, в домино... Но б..., как пожар, так хоть увольняйся!
Виктор

27.01.2017 13:04

Есть МЧС, которые обязаны вовремя предупреждать власть и дорожные службы. Есть ГАИшники которые прячутся за углами и в кустах, они должны вовремя перекрыть дороги, дорожные службы, которые получают на это деньги, должны вывести технику на исходные позиции. Обдирать человека попавшего в беду, это называется МАРОДЕРСТВОМ, ВОТ ТАКАЯ У НАС ВЛАСТЬ.
С какой целью АБК говорит о людях в третьем лице и сослагательном наклонении

27.01.2017 13:25

это же ЕГО ! прямые обязанности управленца краем ?
Дай команду - обеспечь выполнение запрета выезда , а прорвавшихся ,тогда ругай и штрафуй.
Ему не повезло с народонаселением края ?
Когда в 2005 , с ним был разговор о назначении сюда , были варианты другие и
он жребия спички тянул и вытащил самую кривую и самую короткую ?
Как же так , не выполнив свою работу , неуважительно о людях-то .........?
С.Н.

27.01.2017 15:19

м. Фикс писал(а):
"Я дал поручение изучить, как законодательство смотрит на эту тему"
Чего здесь изучать?! И законодательство, и все нормальные люди, кроме давшего поручение, правильно смотрят на эту тему, попавшим в беду людям нужно было помогать...безвозмездно!!!

ЧС: БЕЗДЕЙСТВИЕ ВЛАСТИ - ВИНОВНЫ ЛЮДИ!
Снегопад, обрушившийся на край, показал неготовность работы исполнительной власти оперативно реагировать на природные катаклизмы. Метель разыгрывалась в течение двух суток и достигла своего апогея к середине 25 января. Власть и ГУ МЧС спохватились, когда автобусы и автомобили оказались в снежном плену. Ближе к полуночи экстренно провели КЧС и протоколом от 25.01.2017 №КЧС-5 ввели режим ЧС в 28 районах и 2 городах. Начали перекрывать дороги, а беда уже случилась – люди заблокированы на трассах. Губернатор заявил: «Мы разберемся, как эти транспортные средства оказались в это время на трассах. Все транспортные средства оборудованы системами ГЛОНАСС, соответственно мы посмотрим во сколько они вышли в рейс и как оказались в таких условиях, когда мы распространяли информацию о запрете выхода на линию из-за погодных условий». Разбираться нужно в своем бюрократическом ведомстве – режим ЧС не объявлен, дороги экипажами ДПС ГИБДД не перекрыты. В крае повторилась ситуация как на трассе «Оренбург – Орск» в январе 2015 года, но, слава богу, без трагических последствий. Губернатором не принято решение (был обязан это сделать) об установлении регионального уровня реагирования при ликвидации ЧС на территории двух и более муниципальных районов (пункт «в» части 8 статьи 4.1. Закона от 21.12.1994 №68-ФЗ). Заместитель Председателя Правительства Мещеряков В.А. сидит в концертном зале «Сибирь» на отчете Губернатора, а должен быть «в поле» и разруливать создавшуюся ситуацию совместно с начальником ККУ «Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае» Колобовым А.Е., начальником ГУ МЧС
Флэш

27.01.2017 15:42

Как же этот варяг карлин достал всех,пусть валит из края за счёт бюджета края даже,жители только рады будут.бессовестный зажравшийся тип.
Шурик

27.01.2017 16:45

Вспоминайте Шурика из "Иван Васильевич меняет профессию" : когда Вас слушаешь, Александр Богданович такое
чувство, что Вы бредите. МЧС и создано для ликвидации ЧС, и в законах, слава Богу, пока еще не предусмотрено
спасение " на коммерческой основе", так уж извините, это возрастное, а не добродетельное.
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

27.01.2017 16:54

Звезда в Шоке. ЕБЖ.
...Как утверждает глава региона, информационная кампания о введении в регионе режима ЧС из-за сильного ветра и снегопада была массированной. Сообщения транслировались по телевидению и радио, в социальных сетях и с помощью sms-рассылок...
но даже ЦТ показывало пункты обогрева с чаем и питанием, но не говорили где / на каком км и какой трассе/ стояли эти потёмкинские пункты, сколько списали на это средств в т.ч. и прибывшие МЧС из НСК.
Мои знакомые с их слов на трассе их не видели, или может они как и я ....
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ.
Шурик

27.01.2017 16:56

Скорее всего это похмельное, после вчерашнего "блистательного" отчета, эйфория это--берега попутал товарисч.
Рома

27.01.2017 17:20

По "прайсу" работу губера и АКЗС за последние 10 лет можно заценить в минус 170% , тк жизнь народа ухудшилась многократно.
Завсегдатай

27.01.2017 17:38

Позор. И сколько же мы будем это терпеть?
Сударыня

27.01.2017 17:44

Да прав абсолютно Губернатор. На бога надейся, а сам не плошай. Иждевенческие настроения изживать надо. Особенно забавно читать про налоги. Как много все платят.
вадим

27.01.2017 18:57

Карлушу на мясо буржуя бессовестного
социальная язва

27.01.2017 19:14

Вот тут я народ поддержу, а раз губернатор так озаботился о материальных затратах, так надо поддержать "любимого" руководителя и всем людям, застрявшим на трассе в метель дружно предъявить иски к МЧС за оставление в опасной ситуации из за халатности этой службы)) Может хоть так работать начнут как положено и губернатор в первую очередь озаботится нормализацией работы региональных оперативных служб, а не обиранием населения за выполнение этими службами своих прямых обязанностей?)) Ну вот так как то, хи хи))
лео

27.01.2017 19:17

Если я не ошибаюсь, каждый участок дороги должны обслуживать дорожники, вот для них и нужно вводить режим чс и с них спрашивать за состояние дороги. Нужно разбираться почему снегоуборочной техники не оказалось на дороге, а не почему налогоплательщики оказались в снежном плену.
жж

27.01.2017 19:59

Карлин просто бессовестный...
Евсей

27.01.2017 20:15

Очевидно , что Александр Богданович разочарован тем , что не все разделяют Его Мнения о достижениях. Ну уж простите тех кто не достоин Вас понять и принять . По делам и заслуги .А хвалиться то и не чем. В народе говорят сам себя не похвалишь ходишь , как оплёванный.
социальная язва

27.01.2017 20:16

пустая и никчемная тема губернатора, со слабым промышленным потенциалом)))) вот так как то, хи, хи))
гость

27.01.2017 22:49

лучше в сирию а свои пофиг
!?

28.01.2017 00:04

Похоже, качественная трансформация дорожной сети расхолаживает ---Вот здесь хватит врать АБКа, ГДЕ ВЫ ВИДЕЛИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ? ИХ НЕТУ!

МЧС предупредила о шторме только 27.01 утром, когда уже всё закончилось!!!

А вот здесь с АБКа соглашусь---Участники дорожного движения начинают забывать, что мы все же живем в Сибири, что зимы и все наши климатические условия никто не отменял, что надо проявлять элементарную осторожность, осмотрительность и заботу о самих себе и своих близких, об их благополучии и безопасности. - это касается всех тех, кто ездит на личном авто.