Губернатор Алтайского края предложил спасать «упрямых» водителей «по прайсу»

27.01.2017 09:08
Власти Алтайского края проанализируют обстоятельства, при которых около 300 человек попало в снежный плен на разных участках краевых трасс. Не исключено, что самых нерадивых «путешественников», пострадавших из-за собственной халатности, впредь будут вызволять за их счет. Об этом губернатор региона Александр Карлин заявил 26 января в ходе ежегодной пресс-конференции с журналистами краевых и муниципальных СМИ.
По словам Карлина, в настоящее время специалисты выясняют, почему во власти непогоды оказалось такое количество транспортных средств, в том числе пассажирских автобусов. В частности, устанавливается, когда именно водители получили информацию о том, что выезд на трассу запрещен. Как утверждает глава региона, информационная кампания о введении в регионе режима ЧС из-за сильного ветра и снегопада была массированной. Сообщения транслировались по телевидению и радио, в социальных сетях и с помощью sms-рассылок.
По мнению Александра Карлина, в данном случае речь идет об элементарной ответственности граждан, которые выезжают на трассу вопреки официальным предупреждениям.
Александр Карлин, губернатор Алтайского края:
Похоже, мы не учимся, как умные люди, на чужих ошибках и хотим учиться, как не очень умные, на собственных ошибках. Я дал поручение изучить, как законодательство смотрит на эту тему. Это же ко всему прочему колоссальные затраты материальных ресурсов. <…> Люди выехали в опасное время на длительный маршрут, у них не было ни запаса бензина ни теплой одежды. Не было даже термоса с горячим чаем там, где были даже дети. Похоже, качественная трансформация дорожной сети расхолаживает. Участники дорожного движения начинают забывать, что мы все же живем в Сибири, что зимы и все наши климатические условия никто не отменял, что надо проявлять элементарную осторожность, осмотрительность и заботу о самих себе и своих близких, об их благополучии и безопасности.
Таким образом, со слов губернатора, краевые власти намерены поднимать вопрос о возмещении затрат на выполнение ресурсоемких дорожно-спасательных работ за счет тех, кто сам поставил себя в угрожающую ситуацию.
Напомним, что ситуация на дорогах Алтайского края существенно осложнилась 25 января, и спасатели были вынуждены ввести режим ЧС. По данным регионального управления МЧС, 26 января в спасательных работах были задействованы более 400 специалистов и 194 единицы техники. В разных районах края действовали 22 стационарных и 22 мобильных пункта обогрева. К настоящему моменту все автомобильные скопления ликвидированы.
27.01.2017 09:35
27.01.2017 09:39
а если этот очковтиратель желает кого наказать , то вперёд ! есть начальники в
мчс , мвд , которые не перекрыли трассу в нужное время , с них и начинай !
27.01.2017 09:45
27.01.2017 09:49
27.01.2017 09:52
27.01.2017 09:58
Надо сделать так, чтобы они все сами оплачивали.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
И вообще снег по вине выехавших пошел ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Пусть они за него и заплатят.))))))))))))))))))))))))))))))))
Именно так и хочется продолжить.
А что у нас не хватает МЧС, полиции и т.д. чтобы ограничить выезд на федеральные и региональные дороги в такую погоду?
А ЧС зачем объявляли? Где организация пунктов обогрева, как по зомби-ящику показывают?
27.01.2017 10:02
27.01.2017 10:07
27.01.2017 10:21
Чего здесь изучать?! И законодательство, и все нормальные люди, кроме давшего поручение, правильно смотрят на эту тему, попавшим в беду людям нужно было помогать...безвозмездно!!!
27.01.2017 10:26
27.01.2017 10:36
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Зачем врать? Или он просто не в курсе, что происходит в крае?
Сообщение об объявлении чрезвычайной ситуации на сайте краевого управления МЧС выставлено в 2-49 26 января, т.е. ночью, когда люди уже прочно застряли в снегу и сидели в нем 10 часов. Тогда же - ночью - об этом сообщили центральные СМИ. На местные мобильные телефоны (Билайна, по крайней мере) смс-сообщения об ограничении движения и ЧС не приходили. Первое сообщение в краевых новостях об ограничении движения появилось на Алтапрессе в 17-40 25 января, в 17-00 - на сайте МЧС. Это тоже поздно, когда уже всё случилось. При чем здесь люди? Может быть, дать волшебный пендель МЧС, которое мышей не ловит? И губернатору не мешало бы знать истинное положение дел. Хотя ему некогда было - он к оптимистичному отчету готовился.
27.01.2017 10:48
27.01.2017 10:52
27.01.2017 10:52
27.01.2017 11:27
27.01.2017 11:35
Вот, ДПС и должна платить за спасение.
27.01.2017 11:37
+100500
Вчера директор Барнаульского автовокзала сказал, что их застрявшие автобусы были выпущены на трассу, когда никакого запрета на выезд еще не было, и они ничего не нарушили. Как только трассы закрыли, рейсы стали отменять. Сначала МЧС не работает как положено, а потом ищут виноватых. Вот и пусть возмещают стоимость спасательной операции из зарплаты руководства краевого управления МЧС.
27.01.2017 11:52
27.01.2017 12:16
27.01.2017 12:24
27.01.2017 12:29
- Ты знаешь, неплохо. Зарплата приличная, платят вовремя, паек, обмундирование...
Опять же, ребята хорошие подобрались, в шашки играем, в домино... Но б..., как пожар, так хоть увольняйся!
27.01.2017 13:04
27.01.2017 13:25
Дай команду - обеспечь выполнение запрета выезда , а прорвавшихся ,тогда ругай и штрафуй.
Ему не повезло с народонаселением края ?
Когда в 2005 , с ним был разговор о назначении сюда , были варианты другие и
он жребия спички тянул и вытащил самую кривую и самую короткую ?
Как же так , не выполнив свою работу , неуважительно о людях-то .........?
27.01.2017 15:19
ЧС: БЕЗДЕЙСТВИЕ ВЛАСТИ - ВИНОВНЫ ЛЮДИ!
Снегопад, обрушившийся на край, показал неготовность работы исполнительной власти оперативно реагировать на природные катаклизмы. Метель разыгрывалась в течение двух суток и достигла своего апогея к середине 25 января. Власть и ГУ МЧС спохватились, когда автобусы и автомобили оказались в снежном плену. Ближе к полуночи экстренно провели КЧС и протоколом от 25.01.2017 №КЧС-5 ввели режим ЧС в 28 районах и 2 городах. Начали перекрывать дороги, а беда уже случилась – люди заблокированы на трассах. Губернатор заявил: «Мы разберемся, как эти транспортные средства оказались в это время на трассах. Все транспортные средства оборудованы системами ГЛОНАСС, соответственно мы посмотрим во сколько они вышли в рейс и как оказались в таких условиях, когда мы распространяли информацию о запрете выхода на линию из-за погодных условий». Разбираться нужно в своем бюрократическом ведомстве – режим ЧС не объявлен, дороги экипажами ДПС ГИБДД не перекрыты. В крае повторилась ситуация как на трассе «Оренбург – Орск» в январе 2015 года, но, слава богу, без трагических последствий. Губернатором не принято решение (был обязан это сделать) об установлении регионального уровня реагирования при ликвидации ЧС на территории двух и более муниципальных районов (пункт «в» части 8 статьи 4.1. Закона от 21.12.1994 №68-ФЗ). Заместитель Председателя Правительства Мещеряков В.А. сидит в концертном зале «Сибирь» на отчете Губернатора, а должен быть «в поле» и разруливать создавшуюся ситуацию совместно с начальником ККУ «Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае» Колобовым А.Е., начальником ГУ МЧС
27.01.2017 15:42
27.01.2017 16:45
чувство, что Вы бредите. МЧС и создано для ликвидации ЧС, и в законах, слава Богу, пока еще не предусмотрено
спасение " на коммерческой основе", так уж извините, это возрастное, а не добродетельное.
27.01.2017 16:54
...Как утверждает глава региона, информационная кампания о введении в регионе режима ЧС из-за сильного ветра и снегопада была массированной. Сообщения транслировались по телевидению и радио, в социальных сетях и с помощью sms-рассылок...
но даже ЦТ показывало пункты обогрева с чаем и питанием, но не говорили где / на каком км и какой трассе/ стояли эти потёмкинские пункты, сколько списали на это средств в т.ч. и прибывшие МЧС из НСК.
Мои знакомые с их слов на трассе их не видели, или может они как и я ....
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ.
27.01.2017 16:56
27.01.2017 17:20
27.01.2017 17:38
27.01.2017 17:44
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27.01.2017 22:49
28.01.2017 00:04
МЧС предупредила о шторме только 27.01 утром, когда уже всё закончилось!!!
А вот здесь с АБКа соглашусь---Участники дорожного движения начинают забывать, что мы все же живем в Сибири, что зимы и все наши климатические условия никто не отменял, что надо проявлять элементарную осторожность, осмотрительность и заботу о самих себе и своих близких, об их благополучии и безопасности. - это касается всех тех, кто ездит на личном авто.