Губернатор Алтайского края предложил спасать «упрямых» водителей «по прайсу»

Власти Алтайского края проанализируют обстоятельства, при которых около 300 человек попало в снежный плен на разных участках краевых трасс. Не исключено, что самых нерадивых «путешественников», пострадавших из-за собственной халатности, впредь будут вызволять за их счет. Об этом губернатор региона Александр Карлин заявил 26 января в ходе ежегодной пресс-конференции с журналистами краевых и муниципальных СМИ.

По словам Карлина, в настоящее время специалисты выясняют, почему во власти непогоды оказалось такое количество транспортных средств, в том числе пассажирских автобусов. В частности, устанавливается, когда именно водители получили информацию о том, что выезд на трассу запрещен. Как утверждает глава региона, информационная кампания о введении в регионе режима ЧС из-за сильного ветра и снегопада была массированной. Сообщения транслировались по телевидению и радио, в социальных сетях и с помощью sms-рассылок.

По мнению Александра Карлина, в данном случае речь идет об элементарной ответственности граждан, которые выезжают на трассу вопреки официальным предупреждениям.

Александр Карлин, губернатор Алтайского края: Похоже, мы не учимся, как умные люди, на чужих ошибках и хотим учиться, как не очень умные, на собственных ошибках. Я дал поручение изучить, как законодательство смотрит на эту тему. Это же ко всему прочему колоссальные затраты материальных ресурсов. <…> Люди выехали в опасное время на длительный маршрут, у них не было ни запаса бензина ни теплой одежды. Не было даже термоса с горячим чаем там, где были даже дети. Похоже, качественная трансформация дорожной сети расхолаживает. Участники дорожного движения начинают забывать, что мы все же живем в Сибири, что зимы и все наши климатические условия никто не отменял, что надо проявлять элементарную осторожность, осмотрительность и заботу о самих себе и своих близких, об их благополучии и безопасности.

Таким образом, со слов губернатора, краевые власти намерены поднимать вопрос о возмещении затрат на выполнение ресурсоемких дорожно-спасательных работ за счет тех, кто сам поставил себя в угрожающую ситуацию.

Напомним, что ситуация на дорогах Алтайского края существенно осложнилась 25 января, и спасатели были вынуждены ввести режим ЧС. По данным регионального управления МЧС, 26 января в спасательных работах были задействованы более 400 специалистов и 194 единицы техники. В разных районах края действовали 22 стационарных и 22 мобильных пункта обогрева. К настоящему моменту все автомобильные скопления ликвидированы.