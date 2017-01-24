×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Алтайские политики взбодрились в проруби

18 |
Есть мнение
Александр Карлин об «эвтаназии» алтайских деревень: «Насилия мы применять не будем»
26
«Наш мусор нигде не ждут»: гендиректор ОАО «Эко-Комплекс» о сложном выборе места для нового барнаульского полигона ТБО
22
Разговор
Мария Прусакова, персек Алтайского крайкома КПРФ

Мария Прусакова, персек Алтайского крайкома КПРФ

«Угроза лишиться поста сохраняется по сей день»

72
Рейтинги
ПОЛИТСИБ.ru
Алтайские единороссы оставили «в хвосте» медиарейтинга другие партии
0
Борис Трофимов стал лидером медиарейтинга алтайских депутатов в декабре
0
Барнаульских депутатов почти не упоминали в СМИ в декабре
3
Ушел в отрыв: сити-менеджер Барнаула в декабре в два раза увеличил медийность
0

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Отчет губернатора депутаты АКЗС поддержали, но – с претензиями
Правительство сократит расходы на научные исследования
Ледовый дворец «Динамо» закрылся лишь частично

Резонанс
Темы недели
«Мы не бармалеи, а юристы»: алтайские депутаты рассказали, стоит ли ждать «перфоманса» на губернаторском отчете
122
Главный онколог Алтайского края продлил контракт до 70-летия и отказался от «парламентской» зарплаты
52 |
В блогах
Александр Карлин

24.01.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

За чистоту отношений

118
Сергей Нечаев

23.01.2017

Сергей Нечаев

активист КПРФ, блогер

Куда идешь, партийный вождь Мария?

82
Владислав Вакаев

19.01.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Опасный перекос

17
Loading...
Главная Лента новостей На барнаульской улице грузовик снесло c дороги в жилой дом

На барнаульской улице грузовик снесло c дороги в жилой дом

27.01.2017 08:29

26 января вечером в Центральном районе Барнаула грузовик с цистерной снесло с проезжей части. В результате машина остановилась в считанных сантиметрах от частного жилого дома, рассказали участники сообщества Barnaul22 «ВКонтакте».

Со слов очевидцев происшествия, инцидент произошел около 22:00 на улице Аванесова. В нескольких метрах от пешеходного перехода водитель грузового автомобиля начал тормозить, однако сильный гололед не дал машине остановиться. Впрочем, часть свидетелей ДТП утверждали, что у грузовика перестала работать тормозная система. В результате кабину занесло и развернуло в направлении частного сектора. Надвинувшаяся сзади цистерна подтолкнула ее, в результате автомобиль затормозил буквально в нескольких сантиметрах от жилого дома. Из-за аварии на дороге образовалась большая автомобильная «пробка».

Фото: Barnaul22 «ВКонтакте»

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 0