На барнаульской улице грузовик снесло c дороги в жилой дом

26 января вечером в Центральном районе Барнаула грузовик с цистерной снесло с проезжей части. В результате машина остановилась в считанных сантиметрах от частного жилого дома, рассказали участники сообщества Barnaul22 «ВКонтакте».

Со слов очевидцев происшествия, инцидент произошел около 22:00 на улице Аванесова. В нескольких метрах от пешеходного перехода водитель грузового автомобиля начал тормозить, однако сильный гололед не дал машине остановиться. Впрочем, часть свидетелей ДТП утверждали, что у грузовика перестала работать тормозная система. В результате кабину занесло и развернуло в направлении частного сектора. Надвинувшаяся сзади цистерна подтолкнула ее, в результате автомобиль затормозил буквально в нескольких сантиметрах от жилого дома. Из-за аварии на дороге образовалась большая автомобильная «пробка».