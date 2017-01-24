Ученые расшифровали самую длинную из найденных на Алтае древнетюркскую руническую надпись

Найденный камень с прорисовкой надписи на графическом редакторе

Онгудайские историки-любители Борис Киндиков и Айбек Чекурашев заявили, что практически закончили расшифровку самого длинного древнетюркского рунического памятника, найденного на территории Горного Алтая. Они обнаружили его осенью прошлого года, исследуя горный массив в окрестностях села Бичикту-Боомна. На куске камня, отвалившегося с одной из ближайших скал, оказалось начертано 68 рунических символов, рассказали историки журналистам местной газеты «Ажуда».

По словам Бориса Киндикова, работа по расшифровке надписи все еще не закончена, и поэтому он решил обнародовать новость только сейчас. Предварительно смысл начертанной фразы звучит примерно так: «На вечной скале пишу. У хозяев местности здоровья и долгой жизни прошу». С наступлением тепла исследователи планируют снова посетить место находки с целью поиска возможно недостающих фрагментов текста. После работ по расшифровке камень планируется передать в краеведческий музей села Онгудай, либо в национальный музей республики имени А. В. Анохина.