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Главная Лента новостей Ученые расшифровали самую длинную из найденных на Алтае древнетюркскую руническую надпись

Ученые расшифровали самую длинную из найденных на Алтае древнетюркскую руническую надпись

27.01.2017 09:49

Найденный камень с прорисовкой надписи на графическом редакторе
Найденный камень с прорисовкой надписи на графическом редакторе

Онгудайские историки-любители Борис Киндиков и Айбек Чекурашев заявили, что практически закончили расшифровку самого длинного древнетюркского рунического памятника, найденного на территории Горного Алтая. Они обнаружили его осенью прошлого года, исследуя горный массив в окрестностях села Бичикту-Боомна. На куске камня, отвалившегося с одной из ближайших скал, оказалось начертано 68 рунических символов, рассказали историки журналистам местной газеты «Ажуда».

По словам Бориса Киндикова, работа по расшифровке надписи все еще не закончена, и поэтому он решил обнародовать новость только сейчас. Предварительно смысл начертанной фразы звучит примерно так: «На вечной скале пишу. У хозяев местности здоровья и долгой жизни прошу». С наступлением тепла исследователи планируют снова посетить место находки с целью поиска возможно недостающих фрагментов текста. После работ по расшифровке камень планируется передать в краеведческий музей села Онгудай, либо в национальный музей республики имени А. В. Анохина.

Фото: газета «Ажуда»

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Комментарий

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Комментариев 4
Горыныч

27.01.2017 11:09

Что-то слишком складно и красиво высечено, древним лазером, наверное
ВСПОМИНАЕТСЯ ОДНА ПОУЧИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ С КАМНЯМИ от археологии!??

27.01.2017 13:13

В КАЗАХСТАНЕ шли съёмки исторического фильма. По сценарию требовалось показать надпись на камне. Изготовили отребут, сняли сюжет и бросили камень.. И этот камень нашли учёные Казахского университета.. И так расшифровали надпись, что другие учёные историки переписали всю историю Казахстана заново. ПОСКОЛЬКУ основанием для пересмотра послужил КАМЕНЬ, его перевезли в АЛМА - АТУ и установили перед входом в ИНСТИТУТ ИСТОРИИ на постаменте... ВОТ ОН ФАКТ... ХУДОЖНИК выдолбавший надпись на этом камне для съёмок кино узнал свою работу и рассказал, что образец для надписи он взял из учебника по археологии для второго курса, и та чушь первода которой присвоили этому атрибуду кино НЕ СООТВЕТСТВУЕТ УЧЕБНИКУ, А ВЕДЬ ИСПОЛЬЗУЯ ЭТОТ КАМЕНЬ было написана масса ДОКТОРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ... И вот стоит этот камень на постаменте, ОТРАЖАЯ ВОЛНЫ ХОХОТА не учёных людей.
Ой, боюсь, боюсь!

27.01.2017 19:05

"отребут" - надеюсь, это очепятка?..
Рунические символы

28.01.2017 07:31

и написано там - отгребись худая жизнь и пригребись хорошая