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Главная Лента новостей Последний из мещан: Управделами президента подает в суд на алтайского экс-депутата Госдумы

Последний из мещан: Управделами президента подает в суд на алтайского экс-депутата Госдумы

27.01.2017 10:31

Управление делами президента России готовит судебный иск для принудительного выселения из бывшей служебной квартиры алтайского экс-депутата Госдумы Михаила Заполева, представлявшего КПРФ в прошлом созыве. Он остался последним бывшим думцем, до сих пор занимающим депутатское жилье. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по регламенту Михаила Романова.

По словам г-на Романова, из-за действий бывшего алтайского думца пострадал один из нынешних депутатов. «Один депутат Заполев еще не съехал. Мы даже вынуждены были одного депутата VII созыва, за которым была закреплена эта квартира, заселять в другую. Управделами президента готовит иск в суд, процедура уже запущена. Все сроки давно вышли, — сказал он.

Отметим, что по словам Михаила Романова, а также по заявлениям представителей КПРФ г-н Заполев в качестве причины своего невыезда называет отсутствие возможности личного присутствия при передаче служебной квартиры. Эту информацию ИА «Банкфакс» подтверждала в том числе персек алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова. «Последний разговор у меня состоялся с его родственниками. К сожалению, с ним лично невозможно связаться из-за состояния здоровья. По словам детей Михаила Заполева, он находится в предоперационном состоянии, в настоящее время получает уколы, именно поэтому не может посетить Москву, а там, как вы помните, требуется личное присутствие депутата. Опять же по словам родственников Михаила Заполева, в квартире никто не проживает, она действительно полностью готова к сдаче. Этот форс-мажор возник сначала из-за состояние здоровья супруги Михаила Заполева, а теперь и его самого», — рассказала г-жа Прусакова.

Однако Михаил Романов пояснил РИА «Недвижимость», что сдать квартиру может любой представитель депутата.

Существует мнение, что квартиру ныне занимает кто-то из родственников экс-депутата, чем и обусловлена такая задержка в сдаче. Однако официальных подтверждений этому нет. Более того, руководитель аппарата фракции КПРФ в Госдуме Нина Останина заявляла ИА «Банкфакс», что в квартире никто не живет.

Напомним, депутаты прошлого созыва должны были освободить служебное жилье до 15 декабря 2016 года. Позже тем, кто не успел съехать, несколько раз продлевали сроки. По состоянию на 9 января оставалось три депутата, не освободивших жилье, — Владимир Таскаев (ЛДПР), Михаил Заполев (КПРФ), Михаил Яшин (ЕР).

Фото: НТВ


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Комментарий

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Комментариев 18
онегин

27.01.2017 10:39

С БУДУНИЩА отойти не может, а геноссэ Огродов его клизмит
гость

27.01.2017 10:50

Двигаю версию, почему хочет передать квартиру именно сам, а не через представителя: на квартире, как, у Захарченко запрятан кэш, естественно его доверить он никому не может. А добраться до кэша все никак не получается. Это единственное объяснение тому, что коммунист со стажем опустился до всероссийского позора с публичным выселением из служебной квартиры!
гость

27.01.2017 10:57

Позорник.
пенсионер

27.01.2017 11:08

Просьба к коммунистам больше не выдвигать на выборах таких стареньких и больных. Сдать квартиру не могут по-человечески, а как они своему электорату помогали, если такие болезные все на уколах и в постоянном ожидании операции?
гость

27.01.2017 11:20

пенсионер писал(а):
Просьба к коммунистам больше не выдвигать на выборах таких стареньких и больных.

Просьба к коммунистам больше вообще никого не выдвигать - после таких позорных поступков их депутатов кто за них голосовать будет?
Партиец

27.01.2017 11:38

Исключить из партии за такие дела.
Коммунист без стажа

27.01.2017 12:02

пенсионер писал(а):
Просьба к коммунистам больше не выдвигать на выборах таких стареньких и больных.


Спасибо за совет! Впредь будем выдвигать молодых и здоровых! Их есть у нас!
Мистер Вульф

27.01.2017 12:08

В аренду сдаёт...
гость

27.01.2017 12:22

Мистер Вульф писал(а):
В аренду сдаёт...

Так это... арендаторов в зиму не имеют полного права выселять! Теперь до лета ждать надоть...
12-08

27.01.2017 13:14

в этом домишке УПальмовом хатки по 3000 бакинских купюр за месячишко наймодатели сдают.
позору можно и потерпеть за такой гешефт.
по-человечьи если , то обосрамши персонаж сей и партийных членов своих мазанул своим
тёплым.
Маузер ему послать экспресс-почтой ?
быдло

27.01.2017 14:27

С учетом разъяснения зампреда комитета Госдумы по регламенту Михаила Романова, наиболее вероятная версия, что Заполев не освобождает служебную квартиру не из-за проблем в Барнауле, а из-за проблем в "пустой(???)" московской квартире. При этом он позорит не только краевую парторганизацию, но и всю КПРФ. Так что хотелось бы узнать: краевое руководство и ЦКРК будут ждать, пока служебную квартиру освободят от Заполева по решению суда или все-таки вмешаются раньше?
Мистер Вульф

27.01.2017 15:39

гость писал(а):
Так это... арендаторов в зиму не имеют полного права выселять! Теперь до лета ждать надоть..


Тем более, он их бин больной! Так что и летом не могут тронуть. Вон пишут, 3000 штуки баксов в месяц. Да за такие деньги я воробья в поле загоняю. Можно и на матрасах где-нибудь перекантоваться в Бирюлёво или вообще в Лыткарино!
Мистер Вульф

27.01.2017 15:52

12-08 писал(а):
в этом домишке УПальмовом хатки по 3000 бакинских купюр за месячишко наймодатели сдают.
позору можно и потерпеть за такой гешефт.


Родственники у него там живут, ага... свежо питание))
qwerty

27.01.2017 17:32

Как доктор доктору, растолкуйте мне, что это за предоперационное состояние? И сколько можно находиться там? Пожизненно?
Мистер Вульф

27.01.2017 17:35

qwerty писал(а):
Как доктор доктору, растолкуйте мне, что это за предоперационное состояние? И сколько можно находиться там? Пожизненно?


С диагнозом "воспаление хитрости"!
онегин

27.01.2017 18:57

Какое там состояние, просто БОЯРОШНИКУ обожрался. Нормальный человек сразу бы околел но настоящий коммунист только смердит, пердит и клизмится.
онегину

27.01.2017 20:26

онегин писал(а):
Какое там состояние, просто БОЯРОШНИКУ обожрался.


С их доходами нынешним думакам можно из Хеннеси Х.О. ванны принимать через день. Боярышник - это для неблагодарного народишки, вечно путающегося под ногами.
Вольфсон Т.И.

27.01.2017 23:09

А мы его видели в Белокурихе совсем недавно! Видимо, "предоперационное" состояние,теперь лечат там. Господи,как не стыдно? А других медиаповодов для БЫВШИХ персеков КП РФ на Алтае не может быть,кроме шкурных?