Последний из мещан: Управделами президента подает в суд на алтайского экс-депутата Госдумы

Управление делами президента России готовит судебный иск для принудительного выселения из бывшей служебной квартиры алтайского экс-депутата Госдумы Михаила Заполева, представлявшего КПРФ в прошлом созыве. Он остался последним бывшим думцем, до сих пор занимающим депутатское жилье. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по регламенту Михаила Романова.

По словам г-на Романова, из-за действий бывшего алтайского думца пострадал один из нынешних депутатов. «Один депутат Заполев еще не съехал. Мы даже вынуждены были одного депутата VII созыва, за которым была закреплена эта квартира, заселять в другую. Управделами президента готовит иск в суд, процедура уже запущена. Все сроки давно вышли, — сказал он.

Отметим, что по словам Михаила Романова, а также по заявлениям представителей КПРФ г-н Заполев в качестве причины своего невыезда называет отсутствие возможности личного присутствия при передаче служебной квартиры. Эту информацию ИА «Банкфакс» подтверждала в том числе персек алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова. «Последний разговор у меня состоялся с его родственниками. К сожалению, с ним лично невозможно связаться из-за состояния здоровья. По словам детей Михаила Заполева, он находится в предоперационном состоянии, в настоящее время получает уколы, именно поэтому не может посетить Москву, а там, как вы помните, требуется личное присутствие депутата. Опять же по словам родственников Михаила Заполева, в квартире никто не проживает, она действительно полностью готова к сдаче. Этот форс-мажор возник сначала из-за состояние здоровья супруги Михаила Заполева, а теперь и его самого», — рассказала г-жа Прусакова.

Однако Михаил Романов пояснил РИА «Недвижимость», что сдать квартиру может любой представитель депутата.

Существует мнение, что квартиру ныне занимает кто-то из родственников экс-депутата, чем и обусловлена такая задержка в сдаче. Однако официальных подтверждений этому нет. Более того, руководитель аппарата фракции КПРФ в Госдуме Нина Останина заявляла ИА «Банкфакс», что в квартире никто не живет.

Напомним, депутаты прошлого созыва должны были освободить служебное жилье до 15 декабря 2016 года. Позже тем, кто не успел съехать, несколько раз продлевали сроки. По состоянию на 9 января оставалось три депутата, не освободивших жилье, — Владимир Таскаев (ЛДПР), Михаил Заполев (КПРФ), Михаил Яшин (ЕР).