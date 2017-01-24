Последний из мещан: Управделами президента подает в суд на алтайского экс-депутата Госдумы

27.01.2017 10:31
Управление делами президента России готовит судебный иск для принудительного выселения из бывшей служебной квартиры алтайского экс-депутата Госдумы Михаила Заполева, представлявшего КПРФ в прошлом созыве. Он остался последним бывшим думцем, до сих пор занимающим депутатское жилье. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по регламенту Михаила Романова.
По словам г-на Романова, из-за действий бывшего алтайского думца пострадал один из нынешних депутатов. «Один депутат Заполев еще не съехал. Мы даже вынуждены были одного депутата VII созыва, за которым была закреплена эта квартира, заселять в другую. Управделами президента готовит иск в суд, процедура уже запущена. Все сроки давно вышли, — сказал он.
Отметим, что по словам Михаила Романова, а также по заявлениям представителей КПРФ г-н Заполев в качестве причины своего невыезда называет отсутствие возможности личного присутствия при передаче служебной квартиры. Эту информацию ИА «Банкфакс» подтверждала в том числе персек алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова. «Последний разговор у меня состоялся с его родственниками. К сожалению, с ним лично невозможно связаться из-за состояния здоровья. По словам детей Михаила Заполева, он находится в предоперационном состоянии, в настоящее время получает уколы, именно поэтому не может посетить Москву, а там, как вы помните, требуется личное присутствие депутата. Опять же по словам родственников Михаила Заполева, в квартире никто не проживает, она действительно полностью готова к сдаче. Этот форс-мажор возник сначала из-за состояние здоровья супруги Михаила Заполева, а теперь и его самого», — рассказала г-жа Прусакова.
Однако Михаил Романов пояснил РИА «Недвижимость», что сдать квартиру может любой представитель депутата.
Существует мнение, что квартиру ныне занимает кто-то из родственников экс-депутата, чем и обусловлена такая задержка в сдаче. Однако официальных подтверждений этому нет. Более того, руководитель аппарата фракции КПРФ в Госдуме Нина Останина заявляла ИА «Банкфакс», что в квартире никто не живет.
Напомним, депутаты прошлого созыва должны были освободить служебное жилье до 15 декабря 2016 года. Позже тем, кто не успел съехать, несколько раз продлевали сроки. По состоянию на 9 января оставалось три депутата, не освободивших жилье, — Владимир Таскаев (ЛДПР), Михаил Заполев (КПРФ), Михаил Яшин (ЕР).
Фото: НТВ
27.01.2017 10:39
27.01.2017 10:50
27.01.2017 10:57
27.01.2017 11:08
27.01.2017 11:20
Просьба к коммунистам больше вообще никого не выдвигать - после таких позорных поступков их депутатов кто за них голосовать будет?
27.01.2017 11:38
27.01.2017 12:02
Спасибо за совет! Впредь будем выдвигать молодых и здоровых! Их есть у нас!
27.01.2017 12:08
27.01.2017 12:22
Так это... арендаторов в зиму не имеют полного права выселять! Теперь до лета ждать надоть...
27.01.2017 13:14
позору можно и потерпеть за такой гешефт.
по-человечьи если , то обосрамши персонаж сей и партийных членов своих мазанул своим
тёплым.
Маузер ему послать экспресс-почтой ?
27.01.2017 14:27
27.01.2017 15:39
Тем более, он их бин больной! Так что и летом не могут тронуть. Вон пишут, 3000 штуки баксов в месяц. Да за такие деньги я воробья в поле загоняю. Можно и на матрасах где-нибудь перекантоваться в Бирюлёво или вообще в Лыткарино!
27.01.2017 15:52
Родственники у него там живут, ага... свежо питание))
27.01.2017 17:32
27.01.2017 17:35
С диагнозом "воспаление хитрости"!
27.01.2017 18:57
27.01.2017 20:26
С их доходами нынешним думакам можно из Хеннеси Х.О. ванны принимать через день. Боярышник - это для неблагодарного народишки, вечно путающегося под ногами.
27.01.2017 23:09