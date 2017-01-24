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Главная Лента новостей Алтайским пенсионерам, оставшимся без работы, «подбросят» несколько сотен

Алтайским пенсионерам, оставшимся без работы, «подбросят» несколько сотен

27.01.2017 11:54

С 1 февраля страховые пенсии 138 тысяч неработающих барнаульцев вырастут в среднем на 679 рублей, за счет индексации на 5,4 %. По краю на зимнюю прибавку могут рассчитывать еще 589 тысяч человек.

После этого повышения средний размер пенсии по старости в Барнауле составит 13 550 рублей, по инвалидности - 8764 рубля, по случаю потери кормильца - 10 161 рубль. Работающие пенсионеры будут получать пенсию с учетом индексации после завершения трудовой деятельности. В итоге в текущем году средний размер страховой пенсии по Барнаулу составит 13 320 рублей, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 679 рублей. Расходы ПФР на выплату страховых пенсий с 1 февраля после индексации увеличатся на 94 млн рублей и достигнут 2,316 млрд рублей.

По региону в целом цифры выглядят несколько скромнее: средний размер пенсии по старости окажется равен 12 514 рублей, по инвалидности - 8253 рубля, по случаю потери кормильца - 10 024 рубля. Таким образом в 2017 году средний размер страховой пенсии по Алтайскому краю составит 12 278 рублей, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 625 рублей. Расходы Пенсионного фонда на выплату страховых пенсий с 1 февраля увеличатся на 400 млн рублей и составят 9,345 млрд рублей.

Также на 5,4 % будут проиндексированы и размеры ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), получателями которых являются участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, «чернобыльцы», «семипалатинцы», инвалиды и другие категории федеральных льготников. В денежном выражении прибавка к ежемесячной выплате для них варьируется от 32 до 259 рублей. Будет проиндексирована и стоимость набора социальных услуг (НСУ). С 1 февраля она будет составлять 1049 рублей.

Что касается дальнейшего повышения пенсий в течение 2017 года, то с 1 апреля пройдет индексация социальных пенсий с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера. В августе произойдет традиционный перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров.

Показательно, что число работающих пенсионеров в Алтайском крае к осени 2016 года сократилось на 87,5 тысяч человек (до 123 850 человек, или на 41 %), хотя до этого их количество стабильно росло. Главная причина произошедшего - отказ правительства индексировать пенсии для данной категории. При этом многие из них не уволились с работы, а перешли на «черные» зарплаты, и теперь государство, намеревавшееся сэкономить, теряет огромные суммы.

Напомним, в январе пенсионеры из Алтайского края получили единовременную выплату в 5000 рублей, которая стала своеобразной компенсацией от федерального правительства в обмен на отказ от традиционной индексации во второй половине прошлого года. Всего речь идет примерно о 755 тысячах человек.

Справка:

В течение 2017 года общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера по-прежнему не может быть ниже регионального прожиточного минимума пенсионера - 8363 рубля. Если размер пенсии по совокупности с другими, причитающимися неработающему пенсионеру, выплатами будет ниже прожиточного минимума, то ему будет установлена федеральная социальная доплата.

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Комментарий

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Комментариев 8
Старый

27.01.2017 13:01

Что-то не вяжется. Общий процент индексации с 1 апреля должен быть 5,8%:
http://propfr.ru/pensii/578-indeksaciya-pensiy-s-1-fevralya-2017-goda.html
МАРС

27.01.2017 13:48

5.8 всего на год 5.4 на 1февраля а 0.4 на апрель.Понятно старый.
Старый

27.01.2017 13:59

МАРСУ 13:48
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Мне ясно было и из сообщения ПФР. БАНКФАКС туману напустил.
и

27.01.2017 16:12

автор статьи, уточните пожалуйста, Вы считаете весь АК- это Барнаул? Или намеренно даете понять,что сельские пенсионеры- это другой "сорт", пониже..?
ни в чем себе не отказывайте теперь

27.01.2017 16:13

алигархи-пенсионеры! Не забудьте за воровскую питерскую малину проголосовать на очередных выборах за эти подачки.
Пенсионер

27.01.2017 17:42

Интересно , сколько составляет РЕАЛЬНАЯ инфляция ?
Баба Фрося Алтайский край Россия

27.01.2017 18:47

Как пенсионерка- пенсионеру , реальная инфляция в стране составляет не менее 25%. Вы же смотрите по телеящику , как высокооплаченные пропагандоны трещат про Крым , про Сирию ДОМБАС , ЛУГАНДОН и думают , что народ смотрит и слушает и прыгает от радости , что в у российского народонаселения в желудки урчат от недоедания . Кто в Крыму ворует -евреи олигархи Братья Ротенберги , приезжающие наёмники из Луганска говорят , что наши продукты Плотницкий продаёт в своих магазинах , в подвалах сидят голодные дети и старики.А у нас ,что Россия бездонная бочка ? Вот и считай старый , деньги не рисуются и продукты с неба , вот так запросто не валятся , ну разве , что на Сирию.
Слушаем и дальше кремлевские сказки

28.01.2017 07:29

Про инфляцию , про автаназию , про доступное жилье , россия вперде