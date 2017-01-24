Алтайским пенсионерам, оставшимся без работы, «подбросят» несколько сотен

С 1 февраля страховые пенсии 138 тысяч неработающих барнаульцев вырастут в среднем на 679 рублей, за счет индексации на 5,4 %. По краю на зимнюю прибавку могут рассчитывать еще 589 тысяч человек.

После этого повышения средний размер пенсии по старости в Барнауле составит 13 550 рублей, по инвалидности - 8764 рубля, по случаю потери кормильца - 10 161 рубль. Работающие пенсионеры будут получать пенсию с учетом индексации после завершения трудовой деятельности. В итоге в текущем году средний размер страховой пенсии по Барнаулу составит 13 320 рублей, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 679 рублей. Расходы ПФР на выплату страховых пенсий с 1 февраля после индексации увеличатся на 94 млн рублей и достигнут 2,316 млрд рублей.

По региону в целом цифры выглядят несколько скромнее: средний размер пенсии по старости окажется равен 12 514 рублей, по инвалидности - 8253 рубля, по случаю потери кормильца - 10 024 рубля. Таким образом в 2017 году средний размер страховой пенсии по Алтайскому краю составит 12 278 рублей, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 625 рублей. Расходы Пенсионного фонда на выплату страховых пенсий с 1 февраля увеличатся на 400 млн рублей и составят 9,345 млрд рублей.

Также на 5,4 % будут проиндексированы и размеры ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), получателями которых являются участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, «чернобыльцы», «семипалатинцы», инвалиды и другие категории федеральных льготников. В денежном выражении прибавка к ежемесячной выплате для них варьируется от 32 до 259 рублей. Будет проиндексирована и стоимость набора социальных услуг (НСУ). С 1 февраля она будет составлять 1049 рублей.

Что касается дальнейшего повышения пенсий в течение 2017 года, то с 1 апреля пройдет индексация социальных пенсий с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера. В августе произойдет традиционный перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров.

Показательно, что число работающих пенсионеров в Алтайском крае к осени 2016 года сократилось на 87,5 тысяч человек (до 123 850 человек, или на 41 %), хотя до этого их количество стабильно росло. Главная причина произошедшего - отказ правительства индексировать пенсии для данной категории. При этом многие из них не уволились с работы, а перешли на «черные» зарплаты, и теперь государство, намеревавшееся сэкономить, теряет огромные суммы.

Напомним, в январе пенсионеры из Алтайского края получили единовременную выплату в 5000 рублей, которая стала своеобразной компенсацией от федерального правительства в обмен на отказ от традиционной индексации во второй половине прошлого года. Всего речь идет примерно о 755 тысячах человек.