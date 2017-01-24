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Главная Лента новостей На Алтае огласили приговор молодой матери, бросившей сына в барнаульском подъезде

На Алтае огласили приговор молодой матери, бросившей сына в барнаульском подъезде

27.01.2017 11:27

Мировой суд Октябрьского района Барнаула вынес обвинительный приговор жительнице Троицкого района Анне Шуляковой, которая в сентябре прошлого года бросила своего сына в барнаульском подъезде. Женщине назначили исправительные работы, сообщила ИА «Банкфакс» помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Яна Кирпиченко.

Суд принял во внимание все доводы следствия и признал женщину виновной в инкриминированном ей преступлении. Ей назначили наказание в виде 10 месяцев исправительных работ. Судебное решение уже вступило в законную силу. Однако, по сведениям «Катунь 24», адвокат осужденной женщины в ближайшее время намерен подать апелляцию. Что касается судьбы самого ребенка, параллельно идет гражданское судопроизводство по вопросу ограничения либо лишения сельчанки материнских прав.

Напомним, 3 сентября прошлого года 21-летняя жительница Троицкого района оставила своего сына в Барнауле, на лестничной площадке дома № 20 по улице 40 лет Октября. Она завела его в подъезд, а затем покинула пределы краевого центра. Несколько месяцев назад женщина приехала в Барнаул из поселка Гордеевский, чтобы начать новую жизнь. Там у нее остался полуразрушенный дом, который она приобрела на средства материнского капитала. Сельчанку искали несколько суток после того, как ее ребенок был обнаружен в барнаульском подъезде. Нашли пропавшую в Первомайском районе у нового приятеля, к которому она якобы переехала жить. От сына женщина решила избавиться, аргументируя это тем, что у нее просто нет средств на его содержание. Добавим, что старшая трехлетняя дочь героини истории с матерью не видится - она живет с родным отцом. Отца младшего ребенка женщина назвать и вовсе затруднилась.

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сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

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Комментарий

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Комментариев 2
Внимательный

27.01.2017 12:44

Апелляция подаётся на НЕ вступившее в законную силу решение.
СН

27.01.2017 16:19

На оплату услуг адвоката деньги нашла горе-Мама, а на содержание ребёнка -нет.