Барнаульцы отказались бойкотировать многомиллионную схему теплоснабжения города

25 января в Барнауле в ходе публичных слушаний была одобрена новая схема теплоснабжения города до 2029 года. В отличие от аналогичного мероприятия по Генплану, все прошло достаточно буднично и спокойно.

В предыдущие два года была проведена работа по реализации технических решений, предложенных в схеме теплоснабжения города (утверждена в 2015 году приказом Министерства энергетики РФ). В частности, переключены нерентабельные угольные котельные на альтернативные источники теплоснабжения, построены новые источники, также велась работа по увеличению доли комбинированной выработки тепловой энергии.

Однако, учитывая изменяющуюся ситуацию в отрасли, возникла необходимость актуализации документа. Среди причин горадминистрация назвала рекомендации профильного министерства; изменение структуры выработки, транспортировки и реализации тепловой энергии в Барнауле; учет новых перспективных районов застройки. Над актуализацией схемы работал «Всероссийский теплотехнический институт» (ВТИ), это обошлось городскому бюджету в 6,9 млн рублей. До проведения публичных слушаний проект в течение двух месяцев был размещен на офсайте муниципалитета, а поступившие замечания, по уверениям мэрии, были отражены разработчиком в итоговом документе.

Напомним, кроме двух ТЭЦ, 44 котельных муниципального предприятия «Энергетик» и 30 ведомственных котельных, в Барнауле установлены 26 газовых котельных на крышах. Авторы обновленной схемы теплоснабжения города в ее основу положили прогноз, согласно которому к 2032 году в Барнауле площадь застройки увеличится с 18,5 млн кв. м до 27,4 млн кв. м. В том числе площадь жилфонда – с 13 до 19,4 млн кв. м, площадь общественно-деловой и промышленной застройки – с 5,5 до 8 млн кв. м. Таким образом тепловая нагрузка потребителей возрастет с 2070 до 2664 Гкал/час.

Основными направлениями технической политики, как и в предыдущей версии схемы теплоснабжения, является максимальная загрузка тепловых мощностей ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 за счет подключения новых потребителей в зоне действия ТЭЦ и переключения нагрузок от ряда котельных. В частности, в 2018-2020 годах планируется поэтапно переключить на ТЭЦ-3 тепличный комплекс «Индустриальный». А вот для теплоснабжения общественно-деловой застройки на острове Помазкин планируется строительство новой котельной «Правобережный тракт». Как и в действующей версии, предполагается выведение из эксплуатации ряда неэффективных котельных МУП «Энергетик». Для этого здания будут переключаться на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, или же устаревшие мощности будут замещаться более эффективными. ВТИ должен сдать актуализированную схему заказчику не позднее 15 апреля 2017 года.