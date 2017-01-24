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Главная Лента новостей Барнаульцы отказались бойкотировать многомиллионную схему теплоснабжения города

Барнаульцы отказались бойкотировать многомиллионную схему теплоснабжения города

27.01.2017 13:30

25 января в Барнауле в ходе публичных слушаний была одобрена новая схема теплоснабжения города до 2029 года. В отличие от аналогичного мероприятия по Генплану, все прошло достаточно буднично и спокойно.

В предыдущие два года была проведена работа по реализации технических решений, предложенных в схеме теплоснабжения города (утверждена в 2015 году приказом Министерства энергетики РФ). В частности, переключены нерентабельные угольные котельные на альтернативные источники теплоснабжения, построены новые источники, также велась работа по увеличению доли комбинированной выработки тепловой энергии.

Однако, учитывая изменяющуюся ситуацию в отрасли, возникла необходимость актуализации документа. Среди причин горадминистрация назвала рекомендации профильного министерства; изменение структуры выработки, транспортировки и реализации тепловой энергии в Барнауле; учет новых перспективных районов застройки. Над актуализацией схемы работал «Всероссийский теплотехнический институт» (ВТИ), это обошлось городскому бюджету в 6,9 млн рублей. До проведения публичных слушаний проект в течение двух месяцев был размещен на офсайте муниципалитета, а поступившие замечания, по уверениям мэрии, были отражены разработчиком в итоговом документе.

Напомним, кроме двух ТЭЦ, 44 котельных муниципального предприятия «Энергетик» и 30 ведомственных котельных, в Барнауле установлены 26 газовых котельных на крышах. Авторы обновленной схемы теплоснабжения города в ее основу положили прогноз, согласно которому к 2032 году в Барнауле площадь застройки увеличится с 18,5 млн кв. м до 27,4 млн кв. м. В том числе площадь жилфонда – с 13 до 19,4 млн кв. м, площадь общественно-деловой и промышленной застройки – с 5,5 до 8 млн кв. м. Таким образом тепловая нагрузка потребителей возрастет с 2070 до 2664 Гкал/час.

Основными направлениями технической политики, как и в предыдущей версии схемы теплоснабжения, является максимальная загрузка тепловых мощностей ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 за счет подключения новых потребителей в зоне действия ТЭЦ и переключения нагрузок от ряда котельных. В частности, в 2018-2020 годах планируется поэтапно переключить на ТЭЦ-3 тепличный комплекс «Индустриальный». А вот для теплоснабжения общественно-деловой застройки на острове Помазкин планируется строительство новой котельной «Правобережный тракт». Как и в действующей версии, предполагается выведение из эксплуатации ряда неэффективных котельных МУП «Энергетик». Для этого здания будут переключаться на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, или же устаревшие мощности будут замещаться более эффективными. ВТИ должен сдать актуализированную схему заказчику не позднее 15 апреля 2017 года.

Фото: сайт администрации Барнаула

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Комментарий

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Комментариев 4
Южанин

27.01.2017 13:53

А что с Южным 2800 руб за ГКалл охренеть можно!!!!!!!!!!!!!!!11
ИСТИНА

27.01.2017 14:01

Радость авторов указанного материала преждевременна!!! Объясняется просто - власти смогли в секретном варианте, с максимальной осторожностью, с привлечением СВОИХ людей при голосовании, достичь "УСПЕХ" и "УТВЕРЖДЕНИЯ" "Удача" публичных мероприятий по Генплану не была достигнута из за активности горожан, которые не дали в тиши провести это мероприятие..... власти были уверены, что люди не смогут помешать принять генплан, такой какой властям нужен!!! Известно, что власти в настоящее время разрабатывают технологию рассмотрения и утверждения генплана, такого, который нужен властям НО НЕ ОБЩЕСТВУ.... все делает власть, чтобы утвердить генплан в отсутствие общественности.....
Старый

27.01.2017 14:08

Южанин писал(а):
А что с Южным 2800 руб за ГКалл охренеть можно!!!!!!!!!!!!!!!11

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Вариантов2:
1. Построить на Южном ТЭЦ с комбинированной выработкой электро- и теплоэнергии.
2. Застрелиться.
Антон

27.01.2017 22:03

Для потребителей МУП Энергетик существует механизм субсидирования затрат до уровня тарифов Барнаульских ТЭЦ. Почитайте Постановление Администрации Барнаула.