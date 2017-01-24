Барнаульская школьница выпрыгнула из окна на глазах у матери

27.01.2017 12:51
14-летняя жительница Барнаула, которая училась в седьмом классе одной из городских школ, несколько дней назад свела счеты с жизнью. По сведениям источников ИА «Банкфакс», 20 января девушка на глазах у своей матери, которая является директором одного из магазинов торговой сети «Мария-Ра», выпрыгнула из окна квартиры, расположенной на шестом этаже высотки. Школьница скончалась на месте происшествия до приезда «скорой помощи».
Как рассказала «Комсомольской правде» одна из знакомых погибшей, перед случившимся она жаловалась подругам на оскорбления со стороны одноклассников и якобы давно вынашивала план о самоубийстве. «Она писала, что устала от постоянных оскорблений одноклассников, что ее обзывают толстой. Уже в этой переписке она призналась в том, что хочет покончить с собой. Увидев эту шокирующую информацию, тут же позвонила ее маме, чтобы предупредить об опасности. Сама трагедия произошла через считанные минуты. Мать только попыталась начать разговор, а девочка в тот момент свела счеты с жизнью. Прямо на глазах у мамы», - поделилась собеседница. Между тем погибшая действительно была участницей нескольких сетевых сообществ, целью которых является мотивация девушек к похудению: «Добьюсь идеального тела», «Дневник похудения», «Как похудеть». Однако сама школьница, судя по фотографиям, не отличалась пышностью форм и вряд ли действительно нуждалась в их советах.
По данным БФ, основная версия, к которой склоняются близкие погибшей, это причастность школьницы к так называемым «группам смерти», где подростки обсуждают суицидальные наклонности, трагические истории и юношеские проблемы, которые могут стать поводом для самоубийства. Кроме того, источники утверждают, что существует даже некое приложение, устанавливая которое, подростки должны выполнить ряд заданий, одним из них может быть и суицид. За их выполнением якобы поэтапно следит прикрепленный к школьнику администратор. Знакомые погибшей полагают, что она могла быть участницей подобных сообществ. Как уверяют источники, в названии подобных групп нередко содержится следующее: «киты плывут вверх», «разбуди меня в 4:20», «тихий дом», «рина», «няпока», «море китов» и др.
Между тем в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю пояснили, что к настоящему моменту фактов совершения несовершеннолетними суицидов, произошедших в Алтайском крае под воздействием сетевых сообществ, не выявили. «Вместе с тем эти версии продолжают проверяться в рамках следствия по уголовным делам. Предоставить информацию о ходе проверок и результатов расследования по конкретным материалам и уголовным делам не представляется возможным исходя из морально-этических норм и в соответствии со ст. 161 УПК - недопустимость разглашения данных предварительного расследования, - сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК по Алтайскому краю Ольга Чеснокова.
27.01.2017 13:23
27.01.2017 13:34
27.01.2017 13:40
Ей было пофиг, как и многим учителям. У дочери в классе в начальной школе дети били друг друга смертным боем до крови - учительница стояла и смотрела. Родителям сказала, что в разборках участвовать не будет. Типа - пусть сами между собой разбираются. Если выживут. Школа была из числа барнаульских гимназий с необыкновенными понтами.
27.01.2017 13:57
27.01.2017 14:00
Судя по заметке, травили ребенка в школе. Родители могли и не знать. А вот классный руководитель должна была знать.
27.01.2017 14:04
27.01.2017 14:08
27.01.2017 14:21
27.01.2017 14:23
27.01.2017 14:36
27.01.2017 14:44
Т.е. когда дети убивают друг друга, учительница, вместо того, чтобы их разнять, должна скромно стоять в приемной директора в очереди, чтобы "сообщить руководству"? Обалдеть просто. И, кстати, "руководству" так же всё пофиг. Ходили мы в свое время, когда ребенок был школьником, группой родителей и к "руководству" насчет дерущихся и издевающихся над одноклассниками детей. Реакция была нулевой. А зачем пиарящейся на каждом углу директрисе какие-то сложности? Разбирайтесь сами.
27.01.2017 14:52
А кто виноват, если не педагоги? Вам ребенка в школу на пол дня отдают, вы отвечаете за него. Будто вам не известно, как и кого там унижают. Учить детей вы давно перестали, только подарки и деньги с родителей вымораживаете. А теперь еще и за безопасностью детей пусть родители следят.
27.01.2017 14:58
27.01.2017 15:04
27.01.2017 15:22
Это суровая реальность и такое происходит практически в любой школе Барнаула. Учителя самоустранились от этой проблемы и не хотят себя утруждать лишними проблемами. Самое печальное здесь то, что такие сложные отношения между школьниками зарождаются с начальных классов, а в более старших классов издевательства становятся особо изощренными и жестокими.
27.01.2017 15:39
27.01.2017 15:56
27.01.2017 16:08
27.01.2017 16:24
27.01.2017 16:35
выгнать такого учителя с работы за халатность[/цитата
Хм... А ведь какое общество - такие и педагоги. Образование теперь ведь услуга. Как в магазине.
27.01.2017 16:36
27.01.2017 16:37
27.01.2017 16:41
Вы сильно на учителей не волоките. В СССР учились в одном классе дети директоров заводов, и технички и попробуй сказать что то против учителя. А сейчас что родители что дети, учителя боятся слово против сказать. Все крутые не знают от кого что перепадет или от прокуратуры или от родителей или учеников. Поэтому молчат. Родители должны сами воспитывать детей чтобы уважали учителей а то родители все из себя мы начальники, мы небожители также ведут себя дети если что родители подключат связи обвинят других безнаказанность . А надо усвоить все по богом ходим.
Полностью согласна!!! Воспитание идет из семьи.
27.01.2017 16:48
27.01.2017 17:00
А может быть, с таким нежеланием работать, это вы другую работу поищете? Вечно у вас морды недовольные... Вы не няньки, а учителя и требования к вам выше, чем к нянькам. Зачем вы вообще в педагогику идете, если так ненавидите детей и их родителей?
27.01.2017 17:02
А на администрации школ в свою очередь давят из районных и городских комитетов по образованию. Только требуют высоких показателей по успеваемости. Так можно всех сделать отличниками и ударниками, но только знаний это не прибавит. Вся система образования в стране порочна. Вот в чем корень проблемы.
27.01.2017 17:06
Судя по твоему высеру из хохлов будешь? Только хохлы могут устроить пляски на костях, и радоваться чужому горю.
Соболезнования родителям, Ваша утрата не восполнима.
27.01.2017 17:33
27.01.2017 17:41
Если бы какой-нибудь олень моего сына пальцем тронул, он бы утром проснулся, а голова в тумбочке. Быстро бы ему скворечник на запчасти разобрал. Ты своего сына отдай туда и пусть его там опускают
27.01.2017 18:27
27.01.2017 18:45
27.01.2017 18:55
27.01.2017 20:10
27.01.2017 20:15
27.01.2017 20:23
Перестать поддерживать кодлу, которая издевается над более слабыми ребятишками. На опыте учебы своих детей могу со 100%-ной уверенностью сказать, что по крайней мере в начальной школе издеваются над одноклассниками те, кто чувствует поддержку учителя. Сначала "учитель" во всеуслышание объявляет, что у него есть любимчики - Петя и Вася. Потом Пете и Васе разрешается абсолютно всё - они могут орать на уроках, мешая всем, бить и обзывать других детей и на уроках, и на переменах. Никакие жалобы детей и родителей не помогают - "учитель" их просто не слышит. Наконец, Петя и Вася объявляют своим жертвам, что их папы и мамы платят учителю по 2 тыс. в месяц, поэтому им все можно и все могут заткнуться. На этом всё. Занавес. Выход только один - не ждать, что будет лучше, а забирать ребенка и уходить в другую школу в надежде, что там будет адекватный учитель. Может, повезет, а может - нет.
27.01.2017 20:38
Это вам наверняка дети рассказали. Они на это счет большие выдумщики. Но вы то не ребенок, должны отличить правду от вымысла.
Но даже, если и встретится вам неадекватный учитель (один случай на тысячу), ну тогда уж обратитесь в администрацию в школу. А, вообще, учитель и родитель должны работать в одной связке. Не потакайте детям, если они начинают нести всякую чушь про учителей. Занимайте сторону учителя. Поверьте, если ребенок вам жалуется на учителя, то в 99 случаях из 100 - это ложь, вызванная детским субъективным восприятием действительности.
27.01.2017 20:42
Пункт первый. Сержант всегда прав.
Пункт второй. Если сержант не прав, смотри пункт первый.
***
И вот такое же правило должно действовать в отношении учителя. Не обсуждать решения и действия учителей, а выполнять. Чем раньше это ваши дети усвоят и поймут, тем меньше у них будет проблем и в школе, и в дальнейшем в жизни.
27.01.2017 20:50
На черта я буду занимать сторону учителя, который гнобит нормальных ребятишек в угоду двум-трем дебилам? Вы, конечно, таких учителей не встречали - Вам всё больше стада единорогов встречаются, которые какают цветами. Спуститесь на землю и еще не такое увидите. Один урок из всего этого я для себя вынесла навсегда: никогда в таких ситуациях не надо ждать, что будет лучше, и позволять издеваться над своим ребенком. Надо уходить из такой школы немедленно. Про администрацию тоже насмешили - никакой реакции от администрации нет. Никакой.
27.01.2017 21:14
27.01.2017 21:30
27.01.2017 21:35
Плохих учителей много, и чем дальше, тем больше. Никакой коллектив никого давно не наставляет - Вы, наверное, время перепутали, как и новый министр образования. А ребенка давно перевели - с другой школой, к счастью, повезло. Жаль, что сразу этого не сделали.
27.01.2017 21:41
27.01.2017 21:46
Однозначно.
27.01.2017 21:59
А теперь представьте себе, если учитель возьмет ребенка за шкирку (а ведь у учителей тоже есть нервы), так ведь его после этого затаскают по судам. (кстати, и вас могут по судам затаскать, если его родители пожалуются). А словом эти малолетние хулиганы не понимают. Они насмотрелись этих фильмов, они считают, что им все дозволено. И это на самом деле так - им сегодня все дозволено. А тебе только говорят "любите детей", "ищите подход к детям". И что делать учителю? И администрация не реагирует, и полиция не реагирует. Потому что сегодня всех поставили в такую ситуацию, что стало не выгодно выносить сор из избы.
27.01.2017 22:40
27.01.2017 22:55
27.01.2017 23:01
27.01.2017 23:38
Кстати, знающие люди говорят, что в нынешних нормативных документах об образовании воспитательная функция школы убрана. Это так? Кто в курсе?
28.01.2017 00:58
28.01.2017 01:14
Видно тебе жопу в школе распинывали, чмошник
28.01.2017 01:16
Жаль ты мне не попался Человек-очко-аэродром
28.01.2017 01:59
28.01.2017 02:38
Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия:
1) образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, …..
2) воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;
ст. 2, Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
6. Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе:
1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся;
2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации;
ст. 28, Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
28.01.2017 07:01
28.01.2017 07:25