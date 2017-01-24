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Главная Лента новостей Барнаульская школьница выпрыгнула из окна на глазах у матери

Барнаульская школьница выпрыгнула из окна на глазах у матери

27.01.2017 12:51

14-летняя жительница Барнаула, которая училась в седьмом классе одной из городских школ, несколько дней назад свела счеты с жизнью. По сведениям источников ИА «Банкфакс», 20 января девушка на глазах у своей матери, которая является директором одного из магазинов торговой сети «Мария-Ра», выпрыгнула из окна квартиры, расположенной на шестом этаже высотки. Школьница скончалась на месте происшествия до приезда «скорой помощи».

Как рассказала «Комсомольской правде» одна из знакомых погибшей, перед случившимся она жаловалась подругам на оскорбления со стороны одноклассников и якобы давно вынашивала план о самоубийстве. «Она писала, что устала от постоянных оскорблений одноклассников, что ее обзывают толстой. Уже в этой переписке она призналась в том, что хочет покончить с собой. Увидев эту шокирующую информацию, тут же позвонила ее маме, чтобы предупредить об опасности. Сама трагедия произошла через считанные минуты. Мать только попыталась начать разговор, а девочка в тот момент свела счеты с жизнью. Прямо на глазах у мамы», - поделилась собеседница. Между тем погибшая действительно была участницей нескольких сетевых сообществ, целью которых является мотивация девушек к похудению: «Добьюсь идеального тела», «Дневник похудения», «Как похудеть». Однако сама школьница, судя по фотографиям, не отличалась пышностью форм и вряд ли действительно нуждалась в их советах.

По данным БФ, основная версия, к которой склоняются близкие погибшей, это причастность школьницы к так называемым «группам смерти», где подростки обсуждают суицидальные наклонности, трагические истории и юношеские проблемы, которые могут стать поводом для самоубийства. Кроме того, источники утверждают, что существует даже некое приложение, устанавливая которое, подростки должны выполнить ряд заданий, одним из них может быть и суицид. За их выполнением якобы поэтапно следит прикрепленный к школьнику администратор. Знакомые погибшей полагают, что она могла быть участницей подобных сообществ. Как уверяют источники, в названии подобных групп нередко содержится следующее: «киты плывут вверх», «разбуди меня в 4:20», «тихий дом», «рина», «няпока», «море китов» и др.

Между тем в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю пояснили, что к настоящему моменту фактов совершения несовершеннолетними суицидов, произошедших в Алтайском крае под воздействием сетевых сообществ, не выявили. «Вместе с тем эти версии продолжают проверяться в рамках следствия по уголовным делам. Предоставить информацию о ходе проверок и результатов расследования по конкретным материалам и уголовным делам не представляется возможным исходя из морально-этических норм и в соответствии со ст. 161 УПК - недопустимость разглашения данных предварительного расследования, - сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК по Алтайскому краю Ольга Чеснокова.

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Комментарий

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Комментариев 55
**

27.01.2017 13:23

Это, что новость? Это очередные домыслы так называемых "источников", для чего это публиковать? Вы не задумывались о моральных страданиях родителей и близких родственников. И сколько можно делать рекламу этим бредовым группам.
Ирина

27.01.2017 13:34

Куда смотрела классный руководитель и руководство школы? Они не знали или не хотели знать об издевательствах одноклассников? Почему об этом не сообщили родителям? Может быть они бы ее перевели в нормальную школы и ребенок был бы жив. В первую очередь это равнодушие наших педагогов.
гость

27.01.2017 13:40

Ирина писал(а):
Куда смотрела классный руководитель

Ей было пофиг, как и многим учителям. У дочери в классе в начальной школе дети били друг друга смертным боем до крови - учительница стояла и смотрела. Родителям сказала, что в разборках участвовать не будет. Типа - пусть сами между собой разбираются. Если выживут. Школа была из числа барнаульских гимназий с необыкновенными понтами.
Ирине и всем остальным "гостям"

27.01.2017 13:57

Почему сразу виновата школа, педагоги??? Воспитывать нужно своих детей, интересоваться у кл. руководителя, как дела обстоят у ребенка в школе и т.д. и самим принимать меры, а не винить потом кого-то...
гость

27.01.2017 14:00

Ирине и всем остальным "гостям" писал(а):
Почему сразу виновата школа, педагоги???


Судя по заметке, травили ребенка в школе. Родители могли и не знать. А вот классный руководитель должна была знать.
ирина

27.01.2017 14:04

Воспитывать надо тех детей, которые издеваются над другими, а ребенку может было стыдно говорить родителям , и учителям нужно не спирать на родителей и не зарабатывать себе липовые рейтинги, а просто сообщить факт издевательства родителям, а те уже примут меры. Драки в школах и издевательства над другими детьми на территории школы - это ответственность классного руководителя и руководства школы.
***

27.01.2017 14:08

Ужас, что мы делаем со своими детьми.
Ирине и всем остальным "гостям"

27.01.2017 14:21

О том и речь, что совместно со школой и родители должны воспитывать детей, уважительно относиться к одноклассникам, а не устраивать травли, драки и издевательства над другими детьми.
из села

27.01.2017 14:23

Тяга поголовная к похудению идёт из телевизора! Эти конкурсы так называемой красоты, эти модели без тела, костлявые! Смысл жизни у многих девушек--- стать моделью и выйти замуж за богатого. Таковы реалии современности.
ганна

27.01.2017 14:36

Ирине! Ведь учавствоввать в разборках и не надо -просто во время сообщить руководству .И родителям сообщить о поведении ребёнка в школе.Поинтересоваться и понаблюдать за поведением ученика и учеников к нему в классе.Учителям по.....
гость

27.01.2017 14:44

ганна писал(а):
Ведь учавствоввать в разборках и не надо -просто во время сообщить руководству .

Т.е. когда дети убивают друг друга, учительница, вместо того, чтобы их разнять, должна скромно стоять в приемной директора в очереди, чтобы "сообщить руководству"? Обалдеть просто. И, кстати, "руководству" так же всё пофиг. Ходили мы в свое время, когда ребенок был школьником, группой родителей и к "руководству" насчет дерущихся и издевающихся над одноклассниками детей. Реакция была нулевой. А зачем пиарящейся на каждом углу директрисе какие-то сложности? Разбирайтесь сами.
Мистер Вульф

27.01.2017 14:52

Ирине и всем остальным "гостям" писал(а):
Почему сразу виновата школа, педагоги??? Воспитывать нужно своих детей, интересоваться у кл. руководителя, как дела обстоят у ребенка в школе и т.д. и самим принимать меры, а не винить потом кого-то...


А кто виноват, если не педагоги? Вам ребенка в школу на пол дня отдают, вы отвечаете за него. Будто вам не известно, как и кого там унижают. Учить детей вы давно перестали, только подарки и деньги с родителей вымораживаете. А теперь еще и за безопасностью детей пусть родители следят.
гостья

27.01.2017 14:58

Случай был управляемый и ребенок мог бы остаться жив при участии педагогов и возможно психолога. А дети найдут другой объект для издевательств, не у всех детей идеальные внешние данные и не у всех детей, над которыми издеваются крепкая психика. Нужно вводить меру ответственности учителям и руководству школы за доведение до самоубийства, тогда реакция всех будет просто мгновенная.
!

27.01.2017 15:04

Статья БРЕД! Девочка замечательная!была общительной , участвовала в общественной жизни школы,любимицей в школе как для педагогов ,так и для учителей.
Алексей

27.01.2017 15:22

гость писал(а):
Ей было пофиг, как и многим учителям. У дочери в классе в начальной школе дети били друг друга смертным боем до крови - учительница стояла и смотрела. Родителям сказала, что в разборках участвовать не будет. Типа - пусть сами между собой разбираются. Если выживут. Школа была из числа барнаульских гимназий с необыкновенными понтами.


Это суровая реальность и такое происходит практически в любой школе Барнаула. Учителя самоустранились от этой проблемы и не хотят себя утруждать лишними проблемами. Самое печальное здесь то, что такие сложные отношения между школьниками зарождаются с начальных классов, а в более старших классов издевательства становятся особо изощренными и жестокими.
!!!

27.01.2017 15:39

Все смотрю такие умные.... Почему сами не педагоги то??? Столько советов, мнений, критикующих школу. Идите и поработайте в школе, поучите деток невоспитанных родителей.
гостья

27.01.2017 15:56

Насчет ума у предыдущего комментатора. Не нужно работать там, где можешь работать и не спирать на других свой непроффесионализм.
и

27.01.2017 16:08

к современным учителям, на первом месте видящим рубль (в большинстве своем), давно назрело масса вопросов: преподают математик-физику и т.д., т.е не то, чему в вузе обучались, годами не формируется кадровый резерв учителелй, не проверяется квалификация, допреподавались до того, что большинство детей за деньги к репетиторам ходят.. и т.д. Мы детей воспитываем и отдаем в школу именно для воспитания и образования!!!! И платим налоги, из которых учителя содержатся, а получаем травмы, суицид, равнодушие учителей до полного скатывания ребенка в низ ( позвонить то родителю или своевременно написать в дневник "тревожный звоночек" учителю лень..). Уверен, что если бы учителя ежегодно подтверждали бы свою квалификацию с риском вылететь с работы без права преподавать, в режиме онлайн, на ПК, по принципу ЕГ независимой аттестационной комиссии регионального или федерального уровня, а в каждом классе 100% все уроки записывались бы на видео с последующим выставлением на ФТПи сервер свободного посещения учениками (для повторного изучения материала), родителями (для контроля), РАЙОНО, прокуратурой...всеми, тогда и учителя были бы добросовестными и не равнодушными, успеваемость детей в разы выше была бы, трагедий было бы меньше. А то какого замечания можно ждать от учителя дразнящимся детям, если он в упор не замечает курящих на школьном дворе детей.., а снять бы этот момент на видео и выгнать такого учителя с работы за халатность, другим урок был бы!
Подонок

27.01.2017 16:24

Горе матери, а для общества это естественный отбор.
ФигВам

27.01.2017 16:35

и писал(а):
выгнать такого учителя с работы за халатность[/цитата
Хм... А ведь какое общество - такие и педагоги. Образование теперь ведь услуга. Как в магазине.
Букве "и"

27.01.2017 16:36

Сама то под камерами работаешь, аттестацию проходишь 1 раз в год, и тд. За тем. что ребенок курит, родители в первую очередь смотреть должны, а не учитель, у которого другие уроки, и он не нянька вашему ребенку. Сейчас в большинстве семей и папа, и мама "смалят" день и ночь, где же ребеночку с 1 класса не начать курить. С такими требованиями в частную школу идите. И не надо всех учителей под одну гребенку.
СЛАВА КПСС

27.01.2017 16:37

Вы сильно на учителей не волоките. В СССР учились в одном классе дети директоров заводов, и технички и попробуй сказать что то против учителя. А сейчас что родители что дети, учителя боятся слово против сказать. Все крутые не знают от кого что перепадет или от прокуратуры или от родителей или учеников. Поэтому молчат. Родители должны сами воспитывать детей чтобы уважали учителей а то родители все из себя мы начальники, мы небожители также ведут себя дети если что родители подключат связи обвинят других безнаказанность . А надо усвоить все по богом ходим.
Справедливо

27.01.2017 16:41

СЛАВА КПСС писал(а):
Вы сильно на учителей не волоките. В СССР учились в одном классе дети директоров заводов, и технички и попробуй сказать что то против учителя. А сейчас что родители что дети, учителя боятся слово против сказать. Все крутые не знают от кого что перепадет или от прокуратуры или от родителей или учеников. Поэтому молчат. Родители должны сами воспитывать детей чтобы уважали учителей а то родители все из себя мы начальники, мы небожители также ведут себя дети если что родители подключат связи обвинят других безнаказанность . А надо усвоить все по богом ходим.
Полностью согласна!!! Воспитание идет из семьи.
Гонец из Пензы

27.01.2017 16:48

Туда ей и дорога,меньше электората,голосующего за Путю ,будет!
Мистер Вульф

27.01.2017 17:00

Букве "и" писал(а):
Сама то под камерами работаешь, аттестацию проходишь 1 раз в год, и тд. За тем. что ребенок курит, родители в первую очередь смотреть должны, а не учитель, у которого другие уроки, и он не нянька вашему ребенку. ..... С такими требованиями в частную школу идите. И не надо всех учителей под одну гребенку.


А может быть, с таким нежеланием работать, это вы другую работу поищете? Вечно у вас морды недовольные... Вы не няньки, а учителя и требования к вам выше, чем к нянькам. Зачем вы вообще в педагогику идете, если так ненавидите детей и их родителей?
Трезвый взгляд

27.01.2017 17:02

В данной дискуссии правы все стороны. Дети должны быть защищены в школе. А сегодня даже учителя не защищены в школе. Сколько уже было случаев, когда дети избивали своих учителей. Уже не говоря про оскорбления учителей учениками. И чаще всего все это остается без наказания. Администрация школ не вмешивается во все это. Дескать, это конфликт между конкретным учителем и учеником (учениками), а школа здесь якобы не при чем. Поэтому не судите современных учителей. Попробуйте для начала влезть в их шкуру и поймете, что сегодня лучше оставаться в стороне от подобных конфликтов.
А на администрации школ в свою очередь давят из районных и городских комитетов по образованию. Только требуют высоких показателей по успеваемости. Так можно всех сделать отличниками и ударниками, но только знаний это не прибавит. Вся система образования в стране порочна. Вот в чем корень проблемы.
qwerty

27.01.2017 17:06

гонцу из пиз.ы
Судя по твоему высеру из хохлов будешь? Только хохлы могут устроить пляски на костях, и радоваться чужому горю.
Соболезнования родителям, Ваша утрата не восполнима.
Трезвый взгляд в продолжение темы

27.01.2017 17:33

На мой взгляд, в системе образования надо провести следующие реформы. Повысить статус учителя (и не только в материальном плане). Не заниматься больше очковтирательством. Ответил на тройку - ставь тройку, ответил на двойку -ставь двойку. Не должна быть зарплата учителя увязана с успеваемостью его учеников. Зарплату учителям надо повышать в зависимости от выработанного стажа. Неуспевающих, недисциплинированных учеников отправлять в специальные интернаты, где, на мой взгляд, допустимы и телесные наказания. На годик в такой интернат отправь двоечника и хулигана, вернется домой как шелковый. Короче говоря, надо навести элементарный порядок в школах. Будет дисциплина - будут и знания.
Мистер Вульф

27.01.2017 17:41

Трезвый взгляд в продолжение темы писал(а):
Неуспевающих, недисциплинированных учеников отправлять в специальные интернаты, где, на мой взгляд, допустимы и телесные наказания.


Если бы какой-нибудь олень моего сына пальцем тронул, он бы утром проснулся, а голова в тумбочке. Быстро бы ему скворечник на запчасти разобрал. Ты своего сына отдай туда и пусть его там опускают
Трезвый взгляд Мистеру Вульфу

27.01.2017 18:27

Наши предки не были дураками. И на протяжении веков применяли телесные наказания в отношении недисциплинированных и неуспевающих учеников. Почитайте хотя бы "Домострой". Другой вопрос, что телесное наказание должно проводиться избирательно, только к провинившимся. Без жестокости и унижений. Вы очевидно никогда не работали в школе. Не знаете, какими могут быть современные ученики. Одного слова бывает недостаточно. С ними по доброму, а они это воспринимают за слабость. И только неотвратимость телесного наказания может предотвратить их проступок. Я не веду речь про то, чтобы применять телесные наказания в отношении всех учеников. Телесное наказание - это все-таки чрезвычайная мера и должна применяться в исключительных случаях. Но уже сам факт того, что тебе могут всерьез наказать, остановит хулигана. Я в этом абсолютно уверен. Надо вернуть правила, как в дореволюционной и советской школе: не пререкаться с учителями, вставать в начале урока и т.д. Обучение зиждется на дисциплине.
ненавидящим учителей

27.01.2017 18:45

Как мне жаль вас, некогда обиженных учителями( за поведение или умственные способности)! Взрослые люди, а комплексы покоя не дают. И работа у учителей есть, и за работу хоть мало ,но платят, и отпуск летом. Учителя умные люди всё таки, в обсуждении подобных тем ни разу не реагировали на ваш визг и плевки. Кто вы, знающие как должен работать учитель? Заслуженный врач, строитель, экономист? Сомневаюсь!!!! По вашим комментариям -вы неудачники, завистливые, неумные, злые. Берегите своих детей, рядом с такими родителями дети и прыгают из окон.
!!!

27.01.2017 18:55

Мистер Вульф прав.Если педагоги ненавидят детей и их родителей,нужно работать в другом месте. Дети в учебное время на территории школы находятся в зоне ответственности администрации школы. За что идет оплата в том числе охране и об издевательствах над детьми администрация должна знать, просто всем наплевать, если ребенок за себя постоять не может, но хотя бы сообщить родителям нужно. У детей стадное чувство, многие боятся вступиться, но на то ведь есть учителя.Во многих школах больше "понтов", чем на самом деле они заслуживают.
Трезвый взгляд Вульфу и его сторонникам

27.01.2017 20:10

Вот вы так настойчиво наезжаете на учителей, обвиняя их во всем. А что, по вашему, может сделать учитель в подобной ситуации в нынешней (!) системе образования? Сделать устное замечание ученикам? Бесполезно. Поставить в известность родителей учеников - тоже бесполезно. Сообщить об этом администрации школы? Тоже бесполезно. Все это пробовали - и не раз. Напрямую обратиться в детскую комнату милиции - тоже толку мало. И милиция не помогает. При этом еще поссоришься с администрацией школы, потому что минуя их обратился в милицию.
Трезвый взгляд

27.01.2017 20:15

Ситуация тупиковая. В рамках одной школы ситуацию не исправишь. Надо в целом менять систему образования во всей стране. А эти все ваши разговоры про "любовь к детям", "искать подход к детям" - все это демагогия. Любить детей, конечно, надо, но на одной любви учебный процесс не построишь. Вы, родители, зачастую с одним ребенком не можете в семье управиться, а тут надо управлять целым детским коллективом. Не пробовали? Так вот попробуйте, а уж потом судите!
гость

27.01.2017 20:23

Трезвый взгляд Вульфу и его сторонникам писал(а):
А что, по вашему, может сделать учитель в подобной ситуации в нынешней (!) системе образования? Сделать устное замечание ученикам? Бесполезно. Поставить в известность родителей учеников - тоже бесполезно. Сообщить об этом администрации школы? Тоже бесполезно. Все это пробовали - и не раз.


Перестать поддерживать кодлу, которая издевается над более слабыми ребятишками. На опыте учебы своих детей могу со 100%-ной уверенностью сказать, что по крайней мере в начальной школе издеваются над одноклассниками те, кто чувствует поддержку учителя. Сначала "учитель" во всеуслышание объявляет, что у него есть любимчики - Петя и Вася. Потом Пете и Васе разрешается абсолютно всё - они могут орать на уроках, мешая всем, бить и обзывать других детей и на уроках, и на переменах. Никакие жалобы детей и родителей не помогают - "учитель" их просто не слышит. Наконец, Петя и Вася объявляют своим жертвам, что их папы и мамы платят учителю по 2 тыс. в месяц, поэтому им все можно и все могут заткнуться. На этом всё. Занавес. Выход только один - не ждать, что будет лучше, а забирать ребенка и уходить в другую школу в надежде, что там будет адекватный учитель. Может, повезет, а может - нет.
Трезвый взгляд

27.01.2017 20:38

Не верю в то, что вы сейчас рассказали. Учителя в абсолютной своей массе адекватные люди. Это взрослые люди, которые имеют образование и прошли соответствующую подготовку. И все они заинтересованы в том, чтобы была дисциплина на уроках и переменах. Попробуйте побыть в таком шуме целый день - голова будет болеть.
Это вам наверняка дети рассказали. Они на это счет большие выдумщики. Но вы то не ребенок, должны отличить правду от вымысла.
Но даже, если и встретится вам неадекватный учитель (один случай на тысячу), ну тогда уж обратитесь в администрацию в школу. А, вообще, учитель и родитель должны работать в одной связке. Не потакайте детям, если они начинают нести всякую чушь про учителей. Занимайте сторону учителя. Поверьте, если ребенок вам жалуется на учителя, то в 99 случаях из 100 - это ложь, вызванная детским субъективным восприятием действительности.
Трезвый взгляд

27.01.2017 20:42

Помните анекдот:
Пункт первый. Сержант всегда прав.
Пункт второй. Если сержант не прав, смотри пункт первый.
***
И вот такое же правило должно действовать в отношении учителя. Не обсуждать решения и действия учителей, а выполнять. Чем раньше это ваши дети усвоят и поймут, тем меньше у них будет проблем и в школе, и в дальнейшем в жизни.
гость

27.01.2017 20:50

Трезвый взгляд писал(а):
Не верю в то, что вы сейчас рассказали. Учителя в абсолютной своей массе адекватные люди. Это взрослые люди, которые имеют образование и прошли соответствующую подготовку. И все они заинтересованы в том, чтобы была дисциплина на уроках и переменах. Попробуйте побыть в таком шуме целый день - голова будет болеть.
Это вам наверняка дети рассказали. Они на это счет большие выдумщики. Но вы то не ребенок, должны отличить правду от вымысла.
Но даже, если и встретится вам неадекватный учитель (один случай на тысячу), ну тогда уж обратитесь в администрацию в школу. А, вообще, учитель и родитель должны работать в одной связке. Не потакайте детям, если они начинают нести всякую чушь про учителей. Занимайте сторону учителя. Поверьте, если ребенок вам жалуется на учителя, то в 99 случаях из 100 - это ложь, вызванная детским субъективным восприятием действительности.

На черта я буду занимать сторону учителя, который гнобит нормальных ребятишек в угоду двум-трем дебилам? Вы, конечно, таких учителей не встречали - Вам всё больше стада единорогов встречаются, которые какают цветами. Спуститесь на землю и еще не такое увидите. Один урок из всего этого я для себя вынесла навсегда: никогда в таких ситуациях не надо ждать, что будет лучше, и позволять издеваться над своим ребенком. Надо уходить из такой школы немедленно. Про администрацию тоже насмешили - никакой реакции от администрации нет. Никакой.
Трезвый взгляд

27.01.2017 21:14

Плохой учитель - это очень большая редкость. Такого учителя всегда поправит и наставит педагогический коллектив. Так что в вашем случае наверняка не учитель, а ребенок был не прав. Вот сейчас перейдете в другую школу. Наверняка через какое-то время ситуация повторится. И опять учитель будет неправ? Если ученик старается, готовится к урокам, ведет себя дисциплинированно на уроках, то у такого ученика никогда не будет никаких конфликтов с учителями. Я вот, например, 10 лет учился в школе и все десять лет меня ставили в пример по поведению другим ученикам. Как вы говорите, был "учительским любимчиком". Но потому и был, что хорошо учился и не шалил на уроках и переменах, слушался учителей.
Олеся

27.01.2017 21:30

Кому интересно в этой группе vk.com/rip_pages выложили страницу этой девочки, это как виртуальное кладбище, там выкладывают фото и страницы умерших.
гость

27.01.2017 21:35

Трезвый взгляд писал(а):
Плохой учитель - это очень большая редкость. Такого учителя всегда поправит и наставит педагогический коллектив. Так что в вашем случае наверняка не учитель, а ребенок был не прав. Вот сейчас перейдете в другую школу. Наверняка через какое-то время ситуация повторится. И опять учитель будет неправ?


Плохих учителей много, и чем дальше, тем больше. Никакой коллектив никого давно не наставляет - Вы, наверное, время перепутали, как и новый министр образования. А ребенка давно перевели - с другой школой, к счастью, повезло. Жаль, что сразу этого не сделали.
читатель

27.01.2017 21:41

в классе 6, где учился сын, в обычной рядовой школы - не самой лучшей, но не самой худшей, один выродок из одноклассников стал стравливать между собой ребят на так называемые поединки до первой крови, одноклассники на переменах мутузили друг друга, до победных синяков. Учителя были в курсе, но вели себя нейтрально, как Швеция. Мне стало об этом известно после одного такого "боя", которым руководил несовершеннолетний мерзавец где избили сына, пришлось незамедлительно вмешаться следующим образом: на перемене этот "рефери" за шкирку волоком был втащен в кабинет завуча, которой было поставлено условие, что если "бои без правил не прекратятся", то следующие бои будут между родителями избитых одноклассников с родителями этого ребенка-волчонка. Прекратилось, сразу. Все всЁ поняли. Да, было непедагогично, когда подстрекателя сзади за воротничок рубашки впихнули в кабинет завуча, а не надо было ждать апогея конфликтной ситуации. Детские разборки, конфликты разрешают только взрослые. Родители затравленного ребенка должны принимать сторону своего ребенка, и не игнорировать его жалобы, потом не будет доверия к родным. Ведь доведение до самоубийства ребенка это систематическое унижение его человеческого достоинства. Систематическое-это длительный период.
гость

27.01.2017 21:46

читатель писал(а):
Детские разборки, конфликты разрешают только взрослые. Родители затравленного ребенка должны принимать сторону своего ребенка, и не игнорировать его жалобы,


Однозначно.
Трезвый взгляд

27.01.2017 21:59

Вот вы сейчас хороший пример привели. Взяли за шкирку этого хулигана - и до него сразу все дошло. Потому что такие реагируют только на силу. Добрым словом с такими бесполезно общаться. Доброту они воспринимают, как слабость. Это я к вопросу о необходимости телесных наказаний в школе.
А теперь представьте себе, если учитель возьмет ребенка за шкирку (а ведь у учителей тоже есть нервы), так ведь его после этого затаскают по судам. (кстати, и вас могут по судам затаскать, если его родители пожалуются). А словом эти малолетние хулиганы не понимают. Они насмотрелись этих фильмов, они считают, что им все дозволено. И это на самом деле так - им сегодня все дозволено. А тебе только говорят "любите детей", "ищите подход к детям". И что делать учителю? И администрация не реагирует, и полиция не реагирует. Потому что сегодня всех поставили в такую ситуацию, что стало не выгодно выносить сор из избы.
читатель

27.01.2017 22:40

прав кончено Трезвый взгляд. Да. в некоторых вопросах не всегда так стоит решать вопрос, но ТОГДА ситуация была такая, что необходимо было оперативно вмешаться, сила не применялась, угроза была адресована скорее завучу, ведь пед.состав знал о безобразиях, но не пресекал, а руководство школы не надо призывать к телесным наказаниям. Допустим, достаточно, учителю нетактично сделать замечание, и "жертва" попала под обстрел насмешек, все. Взрослые привыкли считать переживания подростков мелкими и незначительными, иногда просто отказывая им в праве на эти переживания («да что ты понимаешь», «да какие твои годы», «у тебя еще будет тысяча таких мальчиков» и т.д.). И это вынуждает детей либо искать это право на стороне, либо просто молча страдать. СЕЙЧАС с детьми в социальных сетях работают системно и планомерно, шаг за шагом подталкивая к последней черте. Как родителям распознать надвигающуюся беду?Кто подстрекатель?, а он(и) есть. Тему-то затронули серьезную.
Вольфсон Т.И.

27.01.2017 22:55

Нет. Странные люди! Как будто впервые узнали,что ТАК ВСЕ ПЛОХО! Самое первое,что уничтожили либералы- образование,а большинство "делало деньги",правда многим это не удалось. Теперь результат- дети прыгают в окна, учителя разводят руками,озлобляются или уходят из профессии, родители от бессилия обвиняют всех и вся. А ответ прост- классовое общество.Да,да. Именно,классовое.И дети это чувствуют,как никто! Несправедливость,неравенство, отсутствие смысла жизни, невозможность пробиться наверх и много еще чего - вот причина всех бед! А еще интернет и ТВ, используемые для растления,уничтожения наших детей. И перед этими монстрами, даже, самые лучшие, родители - безоружны.
Вольфсон Т.И.

27.01.2017 23:01

Учебники,форма, отношение учеников к учителям и наоборот, давление на учителей со стороны власти,уточняю буржуйской власти, наркотики,табак,алкоголь,проституция - все проблемы школы! И,конечно,она с ними НИКОГДА не справится,пока не будет покончено с неокапитализмом в его нынешнем неприглядном виде.
Татьяна Ивановна права!

27.01.2017 23:38

Пока родители изо всех сил зарабатывают (ребёнка надо вырастить, в том числе и на образование надо много денег!), а бедные педагоги строчат объёмные планы-отчёты, дети предоставлены себе, друг другу, улице и интернету...
Кстати, знающие люди говорят, что в нынешних нормативных документах об образовании воспитательная функция школы убрана. Это так? Кто в курсе?
Со многими соглашусь.

28.01.2017 00:58

Воспитание ребёнка идёт из каждой семьи!!! Какой фундамент в него вложили родители, таким прочным он и будет. А что у нас вкладывают родители чиновников в детей? В садике его не тронь, в школе его не тронь, в Вузе его не тронь, за него папенька и маменька пасть порвут и моргалы выколют. А тот самый папенька с маменькой привык всю жизнь жить на халяву. И хоть что вы мне не говорите, эти дети и есть отбросы общества,(конечно не все) но ни как ни дети трудяги, который всю свою сознательную жизнь работает что бы прокормить своё чадо. Все родители прекрасно знают и понимают что творится в школе, но тем не менее за всё дают подачки. И учителя без зазора совести берут эти подачки. Сколько это может продолжаться неизвестно. Но что всё образование похерено, дураку видно и понятно!!!
Мистер Вульф

28.01.2017 01:14

Трезвый взгляд Вульфу и его сторонникам писал(а):
Вот вы так настойчиво наезжаете на учителей, обвиняя их во всем.


Видно тебе жопу в школе распинывали, чмошник
Мистер Вульф

28.01.2017 01:16

Трезвый взгляд писал(а):
Помните анекдот:


Жаль ты мне не попался Человек-очко-аэродром
Трезвый взгляд Вульфу

28.01.2017 01:59

Вот прочел несколько твоих комментариев и сразу представил, что ты за субъект. Наверняка школу оканчивал в лихие 90-е. Я это поколение называю "ельцинский выводок". В школе тогда был полный дурдом. Вот такие подростки типа тебя, чтобы самоутвердиться, выпендривались перед учителями, срывали уроки, мотали нервы учителями. Таким как ты нужно сразу вломить в лоб. Такие, как ты только силу понимают. Тебе видимо некому было вломить. Повзрослел, а разум остался на уровне подростка. Таких, как ты, надо стерилизовать. Во всяком случае до воспитания детей тебя нельзя допускать.
Переживающий

28.01.2017 02:38

Татьяна Ивановна права! писал(а):
Кстати, знающие люди говорят, что в нынешних нормативных документах об образовании воспитательная функция школы убрана. Это так? Кто в курсе?



Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия:
1) образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, …..
2) воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;
ст. 2, Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

6. Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе:
1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся;
2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации;

ст. 28, Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
трезвому уроду

28.01.2017 07:01

вот тебя стерилинуть давно надо, за твою необоснованную ненависть к животным, а вот учителям в лихие 90 похоже ты попку лизал, тряпочку полоскал, доску протирал, стульчик двигал, потому что ты глуп, судя по тому что сидишь регулярно на этом сайте очень некрасив и убог. а насчет учителей каждый третий из них придурковатый клоун-давно вышли от школьной доски, выгнали на пенсию, а она все верит,что родители и дети от нее зависимы, от ее убогих(типо тебя)любимчиков. я не думаю, что ты все анализируешь свой бред, напичканный словами из газетных статей...выйди из интернета и хоть раз займись любовью, ботаник, полгода меня здесь было, а ты все также ненавидишь животных и по привычке лижешь попку учителям
суровая правда жизни

28.01.2017 07:25

так было , так есть и так будет всегда