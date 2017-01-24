Барнаульская школьница выпрыгнула из окна на глазах у матери

14-летняя жительница Барнаула, которая училась в седьмом классе одной из городских школ, несколько дней назад свела счеты с жизнью. По сведениям источников ИА «Банкфакс», 20 января девушка на глазах у своей матери, которая является директором одного из магазинов торговой сети «Мария-Ра», выпрыгнула из окна квартиры, расположенной на шестом этаже высотки. Школьница скончалась на месте происшествия до приезда «скорой помощи».

Как рассказала «Комсомольской правде» одна из знакомых погибшей, перед случившимся она жаловалась подругам на оскорбления со стороны одноклассников и якобы давно вынашивала план о самоубийстве. «Она писала, что устала от постоянных оскорблений одноклассников, что ее обзывают толстой. Уже в этой переписке она призналась в том, что хочет покончить с собой. Увидев эту шокирующую информацию, тут же позвонила ее маме, чтобы предупредить об опасности. Сама трагедия произошла через считанные минуты. Мать только попыталась начать разговор, а девочка в тот момент свела счеты с жизнью. Прямо на глазах у мамы», - поделилась собеседница. Между тем погибшая действительно была участницей нескольких сетевых сообществ, целью которых является мотивация девушек к похудению: «Добьюсь идеального тела», «Дневник похудения», «Как похудеть». Однако сама школьница, судя по фотографиям, не отличалась пышностью форм и вряд ли действительно нуждалась в их советах.

По данным БФ, основная версия, к которой склоняются близкие погибшей, это причастность школьницы к так называемым «группам смерти», где подростки обсуждают суицидальные наклонности, трагические истории и юношеские проблемы, которые могут стать поводом для самоубийства. Кроме того, источники утверждают, что существует даже некое приложение, устанавливая которое, подростки должны выполнить ряд заданий, одним из них может быть и суицид. За их выполнением якобы поэтапно следит прикрепленный к школьнику администратор. Знакомые погибшей полагают, что она могла быть участницей подобных сообществ. Как уверяют источники, в названии подобных групп нередко содержится следующее: «киты плывут вверх», «разбуди меня в 4:20», «тихий дом», «рина», «няпока», «море китов» и др.

Между тем в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю пояснили, что к настоящему моменту фактов совершения несовершеннолетними суицидов, произошедших в Алтайском крае под воздействием сетевых сообществ, не выявили. «Вместе с тем эти версии продолжают проверяться в рамках следствия по уголовным делам. Предоставить информацию о ходе проверок и результатов расследования по конкретным материалам и уголовным делам не представляется возможным исходя из морально-этических норм и в соответствии со ст. 161 УПК - недопустимость разглашения данных предварительного расследования, - сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК по Алтайскому краю Ольга Чеснокова.