Правоохранители в Алтайском крае «поддержали» отмену «детсадовской льготы»

Прокуратура Алтайского края не считает, что новый порядок компенсации части родительской платы за детсад противоречит действующему законодательству, следует из релиза ведомства. С января 2017 года на возврат могут рассчитывать только малообеспеченные или многодетные семьи.

Не вполне обычное внимание надзорного ведомства к социальной проблематике объясняется, как выяснилось, обращениями в адрес прокуратуры о законности постановления администрации края от 16 декабря «Об утверждении критериев нуждаемости при предоставлении компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях».

В ответ прокуратура ссылается на ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В силу ч. 2, 5 ст. 65 закона за присмотр и уход за ребенком учредитель организации, осуществляющей образовательную деятельность, устанавливает плату и ее размер, если иное не установлено законом. Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий. Кроме того, в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих дошкольные образовательные организации, родителям предоставляется компенсация. При предоставлении компенсации органы государственной власти субъектов РФ вправе устанавливать критерии нуждаемости.

Это и было сделано в середине декабря прошлого года краевой администрацией. Подобный порядок компенсации части родительской платы закону не противоречит, констатируют правоохранители. Начиная с 1 января компенсация будет выплачиваться только семьям, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, и семьям со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточного минимума, установленного в Алтайском крае.

«В соответствии с федеральным законом мы добавляем принцип адресности в данную компенсацию. Она по-прежнему составляет 20 % на первого ребенка, 50 % на второго и 70 % на третьего», - рассказывала ранее председатель комитета по социальной политике Алтайского Заксобрания Татьяна Ильюченко. Стоит отметить, что на фоне возмущений по поводу отмены льгот ветеранам и учителям, изменение порядка компенсации родительской оплаты в детсадах изначально прошло практически незамеченным. Добавим, ежемесячная плата за детский сад в Барнауле в настоящее время составляет 1650 рублей, в Бийске — 1600 рублей.

Кстати, после выхода детей с новогодних каникул родителей в детсадах обязали расписаться, что они ознакомлены с новым порядком начисления компенсации. Для многих из них это стало откровением, несмотря на то, что поправки были приняты еще в конце ноября на сессии Алтайского Заксобрания.