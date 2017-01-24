Роскомнадзор переносит губернаторский телеканал на Алтае на 21-ую «кнопку»

1 марта Роскомнадзор проведет конкурс по отбору обязательных общедоступных телеканалов субъектов РФ среди регионов СФО. В Алтайском крае им на безальтернативной основе станет «Катунь 24», следует из материалов, опубликованных на сайте ведомства.

Президент России Владимир Путин в июле 2016 года подписал закон о предоставлении региональным телеканалам бесплатно так называемой «21-ой кнопки». Согласно документу, в каждом регионе должен быть выбран один обязательный общедоступный канал, за которым будет закреплена «21-ая позиция» на телевизионном пульте. Он будет отобран из числа каналов, осуществляющих трансляцию не менее 75 % национального контента и вещающих на территории проживания не менее 50 % населения соответствующего региона. Очевидно, что в Алтайском крае под эти критерии попадает только «Катунь 24».

Предполагается, что победитель конкурса будет осуществлять вещание вслед за телеканалами, входящими в состав первого и второго цифрового мультиплексов. В их числе - «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Пятый канал», «Россия-К», «Россия 24», «Карусель», «ОТР», «ТВ центр», «РЕН ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «Мир», «ТНТ», «Муз-ТВ».

Заседание комиссии пройдет в Москве 1 марта. Кстати, на сессии Алтайского Заксобрания, состоявшейся 26 января, делегатом от регионального парламента в состав федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию был выбран председатель комитета АКЗС по правовой политике Андрей Осипов.

В числе обязательных материалов, которые претенденты должны предоставить конкурсной комиссии, указаны запись эфира телеканала за семь суток (168 часов), копия регистрационного журнала с перечнем передач и программ, сведения о том, что контент был произведен гражданами РФ. Кроме того, требуются прокатные удостоверения на фильмы, вышедшие в эфир, и демонстрационный ролик о концепции вещания телеканала.

Всего в 12 регионах СФО на право стать обязательным общедоступным телеканалом претендуют 27 вещателей. При этом в большинстве случаев конкурс на место составляет 3-4 телеканала. «Телевизионная монополия» наблюдается только в Алтайском крае («Катунь-24») и Томске («Томское время»). В последнем случае это можно объяснить «выдворением с рынка» в 2015 году старейшей негосударственной телекомпании России – «ТВ-2». Наибольшая конкуренция отмечается в Бурятии и Иркутской области (четыре телеканала), по три вещателя заявились в Тыве, Новосибирской области и Красноярском крае. Обращает на себя внимание тот факт, что в Республике Алтай не оказалось соискателей «21-ой кнопки». Скорее всего, это связано с жесткими критериями отбора.