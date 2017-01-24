×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Алтайские политики взбодрились в проруби

18 |
Есть мнение
Александр Карлин об «эвтаназии» алтайских деревень: «Насилия мы применять не будем»
26
«Наш мусор нигде не ждут»: гендиректор ОАО «Эко-Комплекс» о сложном выборе места для нового барнаульского полигона ТБО
22
Разговор
Мария Прусакова, персек Алтайского крайкома КПРФ

Мария Прусакова, персек Алтайского крайкома КПРФ

«Угроза лишиться поста сохраняется по сей день»

72
Рейтинги
ПОЛИТСИБ.ru
Алтайские единороссы оставили «в хвосте» медиарейтинга другие партии
0
Борис Трофимов стал лидером медиарейтинга алтайских депутатов в декабре
0
Барнаульских депутатов почти не упоминали в СМИ в декабре
3
Ушел в отрыв: сити-менеджер Барнаула в декабре в два раза увеличил медийность
0

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Отчет губернатора депутаты АКЗС поддержали, но – с претензиями
Правительство сократит расходы на научные исследования
Ледовый дворец «Динамо» закрылся лишь частично

Резонанс
Темы недели
«Мы не бармалеи, а юристы»: алтайские депутаты рассказали, стоит ли ждать «перфоманса» на губернаторском отчете
122
Главный онколог Алтайского края продлил контракт до 70-летия и отказался от «парламентской» зарплаты
52 |
В блогах
Александр Карлин

24.01.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

За чистоту отношений

118
Сергей Нечаев

23.01.2017

Сергей Нечаев

активист КПРФ, блогер

Куда идешь, партийный вождь Мария?

82
Владислав Вакаев

19.01.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Опасный перекос

17
Loading...
Главная Лента новостей Роскомнадзор переносит губернаторский телеканал на Алтае на 21-ую «кнопку»

Роскомнадзор переносит губернаторский телеканал на Алтае на 21-ую «кнопку»

27.01.2017 14:33

1 марта Роскомнадзор проведет конкурс по отбору обязательных общедоступных телеканалов субъектов РФ среди регионов СФО. В Алтайском крае им на безальтернативной основе станет «Катунь 24», следует из материалов, опубликованных на сайте ведомства.

Президент России Владимир Путин в июле 2016 года подписал закон о предоставлении региональным телеканалам бесплатно так называемой «21-ой кнопки». Согласно документу, в каждом регионе должен быть выбран один обязательный общедоступный канал, за которым будет закреплена «21-ая позиция» на телевизионном пульте. Он будет отобран из числа каналов, осуществляющих трансляцию не менее 75 % национального контента и вещающих на территории проживания не менее 50 % населения соответствующего региона. Очевидно, что в Алтайском крае под эти критерии попадает только «Катунь 24».

Предполагается, что победитель конкурса будет осуществлять вещание вслед за телеканалами, входящими в состав первого и второго цифрового мультиплексов. В их числе - «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Пятый канал», «Россия-К», «Россия 24», «Карусель», «ОТР», «ТВ центр», «РЕН ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «Мир», «ТНТ», «Муз-ТВ».

Заседание комиссии пройдет в Москве 1 марта. Кстати, на сессии Алтайского Заксобрания, состоявшейся 26 января, делегатом от регионального парламента в состав федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию был выбран председатель комитета АКЗС по правовой политике Андрей Осипов.

В числе обязательных материалов, которые претенденты должны предоставить конкурсной комиссии, указаны запись эфира телеканала за семь суток (168 часов), копия регистрационного журнала с перечнем передач и программ, сведения о том, что контент был произведен гражданами РФ. Кроме того, требуются прокатные удостоверения на фильмы, вышедшие в эфир, и демонстрационный ролик о концепции вещания телеканала.

Всего в 12 регионах СФО на право стать обязательным общедоступным телеканалом претендуют 27 вещателей. При этом в большинстве случаев конкурс на место составляет 3-4 телеканала. «Телевизионная монополия» наблюдается только в Алтайском крае («Катунь-24») и Томске («Томское время»). В последнем случае это можно объяснить «выдворением с рынка» в 2015 году старейшей негосударственной телекомпании России – «ТВ-2». Наибольшая конкуренция отмечается в Бурятии и Иркутской области (четыре телеканала), по три вещателя заявились в Тыве, Новосибирской области и Красноярском крае. Обращает на себя внимание тот факт, что в Республике Алтай не оказалось соискателей «21-ой кнопки». Скорее всего, это связано с жесткими критериями отбора.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 4
"Обращает на себя внимание тот факт, что в Республике Алтай не оказалось соискателей «21-ой кнопки».

27.01.2017 15:50

...Молодец, Президент! Никому не хочется идти в "очко" )))))
ФигВам

27.01.2017 18:12

"Обращает на себя внимание тот факт, что в Республике Алтай не оказалось соискателей «21-ой кнопки». писал(а):
идти в "очко

Хм... Ну это кто о чем...
Вольфсон Т.И.

27.01.2017 22:31

Да какая разница,какая кнопка-все равно, смотреть не будут! Ни одной проблемы,только одобрямс- не интересно!
Cthutq

27.01.2017 22:59

На цифровом обязательно надо канал краевых новостей.