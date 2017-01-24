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Главная Лента новостей Алтайский «политзэк» Ильдар Дадин выбрал новые «апартаменты» под Москвой

Алтайский «политзэк» Ильдар Дадин выбрал новые «апартаменты» под Москвой

27.01.2017 16:28

Осужденный за нарушения правил проведения митингов активист Ильдар Дадин, отбывающий наказание в исправительном учреждении в Алтайском крае, передумал возвращаться в карельскую колонию, где он хотел защищать заключенных от пыток. Теперь он просит суд перевести его в Московскую область, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката осужденного Николая Зборошенко.

Рассмотрение иска активиста и его жены по существу начнется в Замоскворецком суде 3 февраля. «Перевод Дадина в колонию в Алтайском крае является нарушением его права на сохранение семейных связей с супругой, гарантированных Конвенцией о защите прав человека, поэтому мы просим перевести его в одну из колоний в Подмосковье, ближе к семье», — пояснил защитник.

Ранее сообщалось, что Ильдар Дадин хочет вернуться назад в карельскую колонию, потому как опасается, что после того, как внимание общества переключится на его новое место заключения, остающиеся в Сегеже осужденные продолжат страдать от пыток. Но он внезапно передумал и теперь хочет «досидеть» под Москвой.

Напомним, Ильдар Дадин стал первым осужденным по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) после ее появления в новой редакции УК РФ летом 2014 года. Басманный суд Москвы 7 декабря 2015 года признал Дадина виновным в этом преступлении и назначил наказание в виде трех лет колонии общего режима. 31 марта 2016 года Мосгорсуд уменьшил приговор на полгода. Учитывая срок заключения Дадина в СИЗО, он должен выйти на свободу летом 2017 года.

В конце января 2017 года Генпрокуратура и эксперты Дальневосточного университета, у которых Конституционный суд России запросил отзывы на ст. 212.1 УК РФ, поддержали позицию Ильдара Дадина. В отзывах говорится, что спорная норма УК допускает «произвольное и необоснованное применение права», а ее нарушение вряд ли «настолько общественно опасное, чтобы признаваться преступлением». В Генпрокуратуре считают необходимым изменение законодательства в этой части. В том числе в отзывах упоминается, что «неоднократность совершения правонарушений не может рассматриваться как обстоятельство, повышающее степень опасности таких действий до уровня, характерного для преступлений», сообщает «Коммерсантъ». Конституционный суд должен огласить решение по законности статьи в ближайшие дни.

В начале ноября 2016 года заключенный написал открытое письмо об избиениях и угрозах со стороны сотрудников сегежской колонии (ИК-7, Карелия). На его письмо обратили внимание правозащитники, ФСИН и Следственный комитет. Позже ФСИН сообщила, что гражданские врачи, прибывшие в карельскую колонию, не нашли следы побоев на теле Дадина. Замглавы ФСИН заявил прессе, что в этом деле «поставлена точка».


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Комментарий

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Комментариев 23
Ru.банок

27.01.2017 16:41

А этот зэк когда пописать захочет,банккфакс нам сообщит,не?
гость

27.01.2017 16:42

Перевод Дадина в колонию в Алтайском крае является нарушением его права на сохранение семейных связей с супругой, гарантированных Конвенцией о защите прав человека, поэтому мы просим перевести его в одну из колоний в Подмосковье, ближе к семье
............................
Ага. Перелет бизнес-классом, камеру-люкс в Подмосковье и встречу с президентом в Кремлевском дворце. Сначала вызывал некоторое сочувствие, но теперь просто противен стал со своими выкрутасами. Не жалко.
Гость

27.01.2017 16:46

Как баба.. хочу не хочу... дам не дам...
Его кураторы определиться не могут, а пацан слова аж путает
Мистер Вульф

27.01.2017 16:46

Нет такого адвоката Николай Зборошенко.

Плачет заключенный в камере, рядом стоят двое тюремщиков:
— Чего он плачет то?
— Винограду хочет.
— А ...й он в ...у не хочет?
— Пробовали, всё равно плачет.
Гость

27.01.2017 16:50

Думаете уже из за винограда он в москву и захотел..... там его больше? Гггг
Рома

27.01.2017 17:23

Ru.банок писал(а):
А этот зэк когда пописать захочет,банккфакс нам сообщит,не?
5 1
гость
27.01.2017 16:42
Вы хотя бы знаете за что он сидит. Или по флажку шлюхаете?
долбанку

27.01.2017 17:32

Ru.банок писал(а):
А этот зэк когда пописать захочет,банккфакс нам сообщит,не?


У этого зэка совести и чести больше чем у всего твоего пропагандонского управления продажных шлюх.
гость

27.01.2017 17:58

Рома писал(а):
Вы хотя бы знаете за что он сидит.

Знаем. И что из того?
Почему он не обжаловал перевод в алтайскую колонию по этому основанию сразу, как только его сюда направили, а сделал это после того, как уже прибыл сюда? Думал, что Алтайский край - это где-то между Москвой и Карелией? Или просто покататься хочется за госсчет?
qwerty

27.01.2017 17:58

Н да, вот она действительность- зеку за неделю посвящено больше материалов, чем учителю, врачу, инжинеру за год. Да и зек какой то привередливый пошел, то там сидеть хочу, то там не буду.
Виктор

27.01.2017 18:41

Сидит человек за то, что он выступал против казнокрадства, против войны, против лжи, этим он очень обидел действующую власть. И сколько взрослых людей, без совести и чести, обрадовалось, что человека за это посадили. Когда этот режим рухнет, а все диктаторы плохо кончают, как эти стукачи и лизоблюды будут себя чувствовать. Ведь то что они пишут, пишут за деньги и ведомость где-то сохранится.
.

27.01.2017 18:45

Перевести на Колыму. Будет в самый раз.
гость

27.01.2017 18:52

Виктор писал(а):
Сидит человек за то, что он выступал против казнокрадства, против войны, против лжи, этим он очень обидел действующую власть. И сколько взрослых людей, без совести и чести, обрадовалось, что человека за это посадили. Когда этот режим рухнет, а все диктаторы плохо кончают, как эти стукачи и лизоблюды будут себя чувствовать. Ведь то что они пишут, пишут за деньги и ведомость где-то сохранится.

Меня ни в какой ведомости нет. Чувствовать себя буду нормально.
Но Вы прям вынудили посмотреть хоть в Википедии биографию этого выдающегося борца с режимом. Человеку 34 года. Работал из них 7 - в охране с 2003 по 2010. На что живет с 2010? В какой ведомости он расписывался, если не секрет?
витюнчику плачущему

27.01.2017 19:41

был бы илдарка этот конокрадом с родословной старинной или
искусным и удачливым крадуном современных жеребцов феррари -
общество почётное место выделило бы.
а так тока такие , как ты , ябеды и слюнтяи про него небылицы сочиняют.
ты вправду идиот ? с кем , как и за што он боролся ? он гонорар отрабатывал на проверить
сигнализацию в государстве и
его пример другим наука - будь человеком , а не чмом и будет всё ровно и аккуратно.
Рубанку

27.01.2017 20:14

Человек просто борется с ментовским беспределом. Как может. Разве его вина, что журналисты следят за каждым его вздохом, преувеличивая и искажая информацию?
для 18.52

27.01.2017 20:23

гость писал(а):
На что живет с 2010? В какой ведомости он расписывался, если не секрет?


Отвратительная совковая привычка заглядывать в чужой карман. Загляни лучше в карман к сечиным-миллерам-чубайсам-ралдугиным и пр. ворью. Рискнешь своей никчемной жизнишкой? Это тебе не у ЗеКа в телогрейке карманы выворачивать, совок.
гость

27.01.2017 20:31

для 18.52 писал(а):
Отвратительная совковая привычка заглядывать в чужой карман. Загляни лучше в карман к сечиным-миллерам-чубайсам-ралдугиным и пр. ворью. Рискнешь своей никчемной жизнишкой? Это тебе не у ЗеКа в телогрейке карманы выворачивать, совок.

Ага. Когда нечего сказать, лучше жевать, чем говорить. А сказать реально нечего.
И при чем здесь Сечин. Речь вроде не о нем.
Да и зэк ваш супергерой не так давно. До этого его вроде казенными харчами не кормили. Но кто-то же содержал здорового безработного мужика. Легко можно догадаться, кто.
Виктор - Гостю

27.01.2017 21:09

Сегодня почти пол страны работает и ни в каких ведомостях не расписывается, такова наша налоговая система (роспись дорого стоит). Да и то что он мало работает это не повод для посадки. Или вы согласны с тем, что у нас власть погрязла в воровстве, коррупции и лжи. Благодаря импорто-замещению у нас в стране добавился еще один миллиардер, а рыбка здорово подорожала. Вы защищаете эту власть, а он с ней был не согласен.
а кто тебя содержит?

27.01.2017 21:19

гость писал(а):
Но кто-то же содержал здорового безработного мужика. Легко можно догадаться, кто.


Что ты в сторону отпрыгнул сразу от знакомых фамилий? А доходы зека тебя прям заинтересовали! Куратор приказал пост тиснуть что ли?
Легко можно догадаться

27.01.2017 21:21

гость писал(а):
Легко можно догадаться, кто.

что, судя по вопросам, тебя содержит господин Пригожин на ул.Савушкина в города-герое Москва.
21-09

27.01.2017 22:00

так это ты , гнида , Витёк-бригадир грузчиков на Москва-Товарная ,
который Ильдару самую низкую ставку платил на разгрузке вагонов с канолевой кислотой ?
Пацан трудолюбивый семь грыж набил себе , а ты на его труде котлы золотые себе прикупил ?
ВИКТОР, РОМ ЧИК ЫН И ГОНЧАРЕНКО ! ОРГАНИЗУЙТЕ ПЕРЕДАЧКУ !??

27.01.2017 22:49

СВОЕМУ КУМИРУ В ДОРОЖКУ...
Рубцовчанин

27.01.2017 23:15

Такая честь и внимание. Пусть сидит, куда посадили, и хватит с ним нянчиться.
Виктор

28.01.2017 00:24

Что подстилки провластные зацепил вас и из вас все дерьмо полезло. Я не думаю, что вы идиоты, вы сами видите что творится в стране, но за мелкие подачки (крупных вам не дадут это они сами разделят) вы все продали и совесть и честь, а в замен получили подлость с ней и будите жить всю оставшуюся жизнь.