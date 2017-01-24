Алтайский «политзэк» Ильдар Дадин выбрал новые «апартаменты» под Москвой

27.01.2017 16:28
Осужденный за нарушения правил проведения митингов активист Ильдар Дадин, отбывающий наказание в исправительном учреждении в Алтайском крае, передумал возвращаться в карельскую колонию, где он хотел защищать заключенных от пыток. Теперь он просит суд перевести его в Московскую область, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката осужденного Николая Зборошенко.
Рассмотрение иска активиста и его жены по существу начнется в Замоскворецком суде 3 февраля. «Перевод Дадина в колонию в Алтайском крае является нарушением его права на сохранение семейных связей с супругой, гарантированных Конвенцией о защите прав человека, поэтому мы просим перевести его в одну из колоний в Подмосковье, ближе к семье», — пояснил защитник.
Ранее сообщалось, что Ильдар Дадин хочет вернуться назад в карельскую колонию, потому как опасается, что после того, как внимание общества переключится на его новое место заключения, остающиеся в Сегеже осужденные продолжат страдать от пыток. Но он внезапно передумал и теперь хочет «досидеть» под Москвой.
Напомним, Ильдар Дадин стал первым осужденным по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) после ее появления в новой редакции УК РФ летом 2014 года. Басманный суд Москвы 7 декабря 2015 года признал Дадина виновным в этом преступлении и назначил наказание в виде трех лет колонии общего режима. 31 марта 2016 года Мосгорсуд уменьшил приговор на полгода. Учитывая срок заключения Дадина в СИЗО, он должен выйти на свободу летом 2017 года.
В конце января 2017 года Генпрокуратура и эксперты Дальневосточного университета, у которых Конституционный суд России запросил отзывы на ст. 212.1 УК РФ, поддержали позицию Ильдара Дадина. В отзывах говорится, что спорная норма УК допускает «произвольное и необоснованное применение права», а ее нарушение вряд ли «настолько общественно опасное, чтобы признаваться преступлением». В Генпрокуратуре считают необходимым изменение законодательства в этой части. В том числе в отзывах упоминается, что «неоднократность совершения правонарушений не может рассматриваться как обстоятельство, повышающее степень опасности таких действий до уровня, характерного для преступлений», сообщает «Коммерсантъ». Конституционный суд должен огласить решение по законности статьи в ближайшие дни.
В начале ноября 2016 года заключенный написал открытое письмо об избиениях и угрозах со стороны сотрудников сегежской колонии (ИК-7, Карелия). На его письмо обратили внимание правозащитники, ФСИН и Следственный комитет. Позже ФСИН сообщила, что гражданские врачи, прибывшие в карельскую колонию, не нашли следы побоев на теле Дадина. Замглавы ФСИН заявил прессе, что в этом деле «поставлена точка».
27.01.2017 16:41
27.01.2017 16:42
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Ага. Перелет бизнес-классом, камеру-люкс в Подмосковье и встречу с президентом в Кремлевском дворце. Сначала вызывал некоторое сочувствие, но теперь просто противен стал со своими выкрутасами. Не жалко.
27.01.2017 16:46
Его кураторы определиться не могут, а пацан слова аж путает
27.01.2017 16:46
Плачет заключенный в камере, рядом стоят двое тюремщиков:
— Чего он плачет то?
— Винограду хочет.
— А ...й он в ...у не хочет?
— Пробовали, всё равно плачет.
27.01.2017 16:50
27.01.2017 17:23
27.01.2017 17:32
У этого зэка совести и чести больше чем у всего твоего пропагандонского управления продажных шлюх.
27.01.2017 17:58
Знаем. И что из того?
Почему он не обжаловал перевод в алтайскую колонию по этому основанию сразу, как только его сюда направили, а сделал это после того, как уже прибыл сюда? Думал, что Алтайский край - это где-то между Москвой и Карелией? Или просто покататься хочется за госсчет?
27.01.2017 17:58
27.01.2017 18:41
27.01.2017 18:45
27.01.2017 18:52
Меня ни в какой ведомости нет. Чувствовать себя буду нормально.
Но Вы прям вынудили посмотреть хоть в Википедии биографию этого выдающегося борца с режимом. Человеку 34 года. Работал из них 7 - в охране с 2003 по 2010. На что живет с 2010? В какой ведомости он расписывался, если не секрет?
27.01.2017 19:41
искусным и удачливым крадуном современных жеребцов феррари -
общество почётное место выделило бы.
а так тока такие , как ты , ябеды и слюнтяи про него небылицы сочиняют.
ты вправду идиот ? с кем , как и за што он боролся ? он гонорар отрабатывал на проверить
сигнализацию в государстве и
его пример другим наука - будь человеком , а не чмом и будет всё ровно и аккуратно.
27.01.2017 20:14
27.01.2017 20:23
Отвратительная совковая привычка заглядывать в чужой карман. Загляни лучше в карман к сечиным-миллерам-чубайсам-ралдугиным и пр. ворью. Рискнешь своей никчемной жизнишкой? Это тебе не у ЗеКа в телогрейке карманы выворачивать, совок.
27.01.2017 20:31
Ага. Когда нечего сказать, лучше жевать, чем говорить. А сказать реально нечего.
И при чем здесь Сечин. Речь вроде не о нем.
Да и зэк ваш супергерой не так давно. До этого его вроде казенными харчами не кормили. Но кто-то же содержал здорового безработного мужика. Легко можно догадаться, кто.
27.01.2017 21:09
27.01.2017 21:19
Что ты в сторону отпрыгнул сразу от знакомых фамилий? А доходы зека тебя прям заинтересовали! Куратор приказал пост тиснуть что ли?
27.01.2017 21:21
что, судя по вопросам, тебя содержит господин Пригожин на ул.Савушкина в города-герое Москва.
27.01.2017 22:00
который Ильдару самую низкую ставку платил на разгрузке вагонов с канолевой кислотой ?
Пацан трудолюбивый семь грыж набил себе , а ты на его труде котлы золотые себе прикупил ?
27.01.2017 22:49
27.01.2017 23:15
28.01.2017 00:24