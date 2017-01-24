Алтайский «политзэк» Ильдар Дадин выбрал новые «апартаменты» под Москвой

Осужденный за нарушения правил проведения митингов активист Ильдар Дадин, отбывающий наказание в исправительном учреждении в Алтайском крае, передумал возвращаться в карельскую колонию, где он хотел защищать заключенных от пыток. Теперь он просит суд перевести его в Московскую область, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката осужденного Николая Зборошенко.

Рассмотрение иска активиста и его жены по существу начнется в Замоскворецком суде 3 февраля. «Перевод Дадина в колонию в Алтайском крае является нарушением его права на сохранение семейных связей с супругой, гарантированных Конвенцией о защите прав человека, поэтому мы просим перевести его в одну из колоний в Подмосковье, ближе к семье», — пояснил защитник.

Ранее сообщалось, что Ильдар Дадин хочет вернуться назад в карельскую колонию, потому как опасается, что после того, как внимание общества переключится на его новое место заключения, остающиеся в Сегеже осужденные продолжат страдать от пыток. Но он внезапно передумал и теперь хочет «досидеть» под Москвой.

Напомним, Ильдар Дадин стал первым осужденным по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) после ее появления в новой редакции УК РФ летом 2014 года. Басманный суд Москвы 7 декабря 2015 года признал Дадина виновным в этом преступлении и назначил наказание в виде трех лет колонии общего режима. 31 марта 2016 года Мосгорсуд уменьшил приговор на полгода. Учитывая срок заключения Дадина в СИЗО, он должен выйти на свободу летом 2017 года.

В конце января 2017 года Генпрокуратура и эксперты Дальневосточного университета, у которых Конституционный суд России запросил отзывы на ст. 212.1 УК РФ, поддержали позицию Ильдара Дадина. В отзывах говорится, что спорная норма УК допускает «произвольное и необоснованное применение права», а ее нарушение вряд ли «настолько общественно опасное, чтобы признаваться преступлением». В Генпрокуратуре считают необходимым изменение законодательства в этой части. В том числе в отзывах упоминается, что «неоднократность совершения правонарушений не может рассматриваться как обстоятельство, повышающее степень опасности таких действий до уровня, характерного для преступлений», сообщает «Коммерсантъ». Конституционный суд должен огласить решение по законности статьи в ближайшие дни.

В начале ноября 2016 года заключенный написал открытое письмо об избиениях и угрозах со стороны сотрудников сегежской колонии (ИК-7, Карелия). На его письмо обратили внимание правозащитники, ФСИН и Следственный комитет. Позже ФСИН сообщила, что гражданские врачи, прибывшие в карельскую колонию, не нашли следы побоев на теле Дадина. Замглавы ФСИН заявил прессе, что в этом деле «поставлена точка».