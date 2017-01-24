Метель отправила бийских школьников на вынужденные каникулы

К 27 января проблемный бийский поселок Жаворонки уже третьи сутки остается отрезанным от цивилизации из-за снежного затора. В связи с этим школьный автобус не может доставить местных детей в учебное заведение, и они вынуждены оставаться дома. Однако в пресс-центре Бийска корреспондента ИА «Банкфакс» заверили, что уже к 30 января дорогу расчистят, и ученики смогут посещать занятия.

По словам начальника отдела Павла Сидоренко, проблемный поселок, который располагается «среди чистого поля», постоянно находится под контролем городской администрации. После постновогоднего ЧП, когда жители Жаворонок также оказались отрезаны от мира, на участке длиной около 3 км постоянно дежурил фронтальный погрузчик. Техника по мере возможности прочищала узкую дорогу, однако с сильной метелью она не справилась. «Понимаете, дорога там очень узкая, даже две единицы техники туда не пустишь, а один погрузчик с таким объемом выпавшего снега естественно не справился. Сегодня там вместе с ним работает бульдозер и ротор. Вполне вероятно, что к концу дня снежный затор удастся полностью ликвидировать. Пока сложно говорить, сколько метров им осталось пробить. Но могу с уверенностью сказать, что к понедельнику 30 января дети смогут пойти на занятия», - заявил собеседник. Он также добавил, что начальник территориального отделения поддерживает связь с городскими властями и транслирует им просьбы жителей поселка. Пока никаких жалоб от них не поступало, кроме того, что дети не смогли попасть в школу. Что касается других населенных пунктов в Бийске, которые постоянно испытывают проблемы после обильных снегопадов, то там пока все в порядке. Дороги к поселкам Новый, Нефтебаза, 9-й км и селу Фоминское удалось оградить от снежных заносов.

Напомним, после Нового года около 160 жителей села Жаворонки, находящегося в подчинении Бийска, на несколько дней оказались отрезаны от остальной территории из-за трехметровых сугробов и снежных заносов. Дорогу с огромным трудом удалось «пробить» лишь к вечеру 10 января. Как отмечают в администрации Бийска, старожилы хорошо знают, что снежные тоннели в Жаворонках могут достигать более 6 м в высоту. В 2001 году жители села находились в снежном плену около двух месяцев. Сложная ситуация бывает каждую зиму, поэтому сельчане заранее запасаются всем необходимым.