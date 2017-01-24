Диагностика кармы: тысячелетним алтайским мумиям сделали томографию в Санкт-Петербурге

Древние алтайские мумии, которые сейчас находятся в коллекции Государственного Эрмитажа, подвергли сканированию на рентгеновском компьютерном томографе. Анализы проводятся для того, чтобы установить причину смерти и возможные болезни, сообщает «Интерфакс».

Как уточняет изданию пресс-служба компании, предоставившей аппарат для сканирования, объектами исследования стали две мумии III века до нашей эры из пятого Пазырыкского кургана, раскопанного в 1949 году в Горном Алтае. «Первая мумия — мужчины-вождя, которому, по оценкам антропологов, на момент смерти было 55-60 лет, вторая мумия — женщины, погребенной с ним в одной могиле. Возраст женщины на момент смерти — около 45-50 лет», — говорится в сообщении.

Обе мумии были просканированы в 16 различных режимах. Специалисты получили в результате работы несколько тысяч снимков. Их анализ может занять длительное время. «Это сканирование стало первым подобным опытом для Эрмитажа. Целью сканирования было попытаться установить болезни и причину смерти мумифицированных людей, реконструировать их внешний облик по полученным изображениям, а также более детально изучить приемы мумифицирования, которые использовали пазырыкцы», — цитирует заявление компании «Интерфакс».

Пазырыкская культура - археологическая культура железного века период от VI до III вв. до н. э. Основные находки предметов Пазырыкской культуры были сделаны на Алтае. Носители этой культуры обитали на смежных территориях Казахстана, Республики Алтай и Монголии.