На Алтае молодой мужчина изрезал отца ножами в отместку за суровое воспитание

В селе Черный Ануй в Республике Алтай обнаружили тело 47-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбудили уголовное дело, главным подозреваемым является 22-летний сын потерпевшего, информирует СУ СКР по РА.

По версии следствия, ночью 26 января в одном из домов в селе Усть-Канского района 47-летний мужчина распивал спиртное вместе со своим сыном. За душевным разговором между ними произошла ссора, в ходе которой молодой мужчина схватил два ножа и более 30 раз ударил ими отца в область груди, шеи и лица. От полученных повреждений потерпевший скончался. О произошедшем подозреваемый сам сообщил соседям. В настоящее время его задержали, решается вопрос о заключении под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Тем временем источники «Новостей Горного Алтая» рассказали некоторые подробности случившегося. По их словам, когда подозреваемый был маленьким, отец жестоко обращался с ним - неоднократно избивал, в том числе «пинал кирзовыми сапогами». После очередных побоев подросток якобы пообещал отцу: «Когда вырасту, убью тебя». Известно, что мать подозреваемого умерла еще в 2011 году. В день убийства 47-летний мужчина приехал в гости к сыну в село Черный Ануй, родственники стали распивать спиртное. Во время вечеринки возникла тема былой жестокости отца, и молодой мужчина, по всей видимости, решил исполнить обещанное. Источники утверждают, что он не только изрезал родителя ножом, но даже пытался отрезать мужчине голову.