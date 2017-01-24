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Главная Лента новостей Задремавший водитель большегруза смял иномарку на «Чуйском тракте»

Задремавший водитель большегруза смял иномарку на «Чуйском тракте»

30.01.2017 09:47

28 января рано утром на одном из участков «Чуйского тракта» произошла серьезная авария с участием грузовика и Toyota Allion. От иномарки практически ничего не осталось, однако женщине, которая находилась там за рулем, чудом удалось выжить, рассказали очевидцы событий в Сети.

Как утверждают свидетели аварии, инцидент случился около 6:00. Встречный грузовик выехал прямо на японский седан и притер автомобиль к отбойнику, превратив его в груду металла. Благодаря тому, что руль в Toyota Allion располагается с правой стороны, женщина-водитель пострадала не так сильно, как могла бы, - ее с травмами отправили в больницу. Предположительно, мужчина в большегрузе уснул за рулем. Он отделался ушибами.

Фото: группа «Новосибирская служба эвакуации АСТ-54» «ВКонтакте»

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Комментарий

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Комментариев 1
федф

30.01.2017 10:36

вот тебе и правый руль, жизнь спас. хотя пассажир бы не выжил