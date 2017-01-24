Обитаемый остров: власти Барнаула готовы «рыть землю» ради туркластера за свой счет

В 2017 году на правом берегу Оби предстоит намыть грунт для дальнейшего строительства Конгрессно-выставочного центра. Об этом на состоявшемся недавно общественном совете по туризму рассказала начальник отдела туризма администрации Барнаул Татьяна Сибиркина, уведомляет «Алтапресс».

Уже готова проектно-сметная документация для работы. Земляная подушка на острове Помазкин станет основой для строительства Конгрессно-выставочного центра — одного из объектов туркластера «Барнаул — горнозаводской город». Когда начнется строительство, Татьяна Сибиркина не уточнила. Присутствовавший на совете сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин подчеркнул, что в этом году городу предстоит до конца освоить средства из федеральной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ», которая и дала старт формированию туркластера. Речь идет о 619 млн рублей, которые город получил в 2015-2016 годах. «Эта программа закончилась. Возможно, ее продлят в 2019 году, но пока это под вопросом», - уточнил г-н Дугин.

Сейчас из бюджета города и края выделено по 100 млн рублей. Средства в основном пойдут на завершение благоустройства набережных Оби и Барнаулки, а также нескольких исторических улиц Барнаула. По словам Сергея Дугина, в 2017 году в рамках создания туркластера планируется начать строительство новой набережной Оби, еще одной лестницы, ведущей в Нагорный парк, а также обустройство самого парка. При этом финансировать работы придется без поддержки федерального центра. Это будут деньги краевого и городского бюджетов, а также частного бизнеса, подчеркнул глава горадминистрации.

Отметим, что правый берег Оби отдельно обозначен в проекте Генерального плана Барнаула, который хотят принять до 2036 года. Разработчики отказались от идеи строить здесь жилье, хотя она много лет находила отражение в документе. Эта часть города обозначена как рекреационная зона.