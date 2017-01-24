Обитаемый остров: власти Барнаула готовы «рыть землю» ради туркластера за свой счет

30.01.2017 10:31
В 2017 году на правом берегу Оби предстоит намыть грунт для дальнейшего строительства Конгрессно-выставочного центра. Об этом на состоявшемся недавно общественном совете по туризму рассказала начальник отдела туризма администрации Барнаул Татьяна Сибиркина, уведомляет «Алтапресс».
Уже готова проектно-сметная документация для работы. Земляная подушка на острове Помазкин станет основой для строительства Конгрессно-выставочного центра — одного из объектов туркластера «Барнаул — горнозаводской город». Когда начнется строительство, Татьяна Сибиркина не уточнила. Присутствовавший на совете сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин подчеркнул, что в этом году городу предстоит до конца освоить средства из федеральной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ», которая и дала старт формированию туркластера. Речь идет о 619 млн рублей, которые город получил в 2015-2016 годах. «Эта программа закончилась. Возможно, ее продлят в 2019 году, но пока это под вопросом», - уточнил г-н Дугин.
Сейчас из бюджета города и края выделено по 100 млн рублей. Средства в основном пойдут на завершение благоустройства набережных Оби и Барнаулки, а также нескольких исторических улиц Барнаула. По словам Сергея Дугина, в 2017 году в рамках создания туркластера планируется начать строительство новой набережной Оби, еще одной лестницы, ведущей в Нагорный парк, а также обустройство самого парка. При этом финансировать работы придется без поддержки федерального центра. Это будут деньги краевого и городского бюджетов, а также частного бизнеса, подчеркнул глава горадминистрации.
Отметим, что правый берег Оби отдельно обозначен в проекте Генерального плана Барнаула, который хотят принять до 2036 года. Разработчики отказались от идеи строить здесь жилье, хотя она много лет находила отражение в документе. Эта часть города обозначена как рекреационная зона.
30.01.2017 10:46
30.01.2017 10:47
30.01.2017 10:54
может Счетная палата АКрая на пр-те Комсомольском? хотя , тоже вряд ли .
в Барнауле некуда истратить федеральные и местные деньги-
всё блестит , ям нет , чистота и пахнет свежими яблоками и виноградным вином круглый год ?
30.01.2017 11:11
30.01.2017 11:12
30.01.2017 11:26
30.01.2017 11:36
Как-то странно планируют. По середине туркластера «Барнаул — горнозаводской город» по обе стороны от "набережной Барнаулки" стоят остовы двух сгоревших зданий, постройки конца 19 начала 20 вв. Ровно между ними многострадальное торговое здание "Старого базара" - ударная комсомольско-молодежная стройка 80-х годов прошлого столетия. На что, простите похожи Ваши прожекты?