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Главная Лента новостей Обитаемый остров: власти Барнаула готовы «рыть землю» ради туркластера за свой счет

Обитаемый остров: власти Барнаула готовы «рыть землю» ради туркластера за свой счет

30.01.2017 10:31

В 2017 году на правом берегу Оби предстоит намыть грунт для дальнейшего строительства Конгрессно-выставочного центра. Об этом на состоявшемся недавно общественном совете по туризму рассказала начальник отдела туризма администрации Барнаул Татьяна Сибиркина, уведомляет «Алтапресс».

Уже готова проектно-сметная документация для работы. Земляная подушка на острове Помазкин станет основой для строительства Конгрессно-выставочного центра — одного из объектов туркластера «Барнаул — горнозаводской город». Когда начнется строительство, Татьяна Сибиркина не уточнила. Присутствовавший на совете сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин подчеркнул, что в этом году городу предстоит до конца освоить средства из федеральной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ», которая и дала старт формированию туркластера. Речь идет о 619 млн рублей, которые город получил в 2015-2016 годах. «Эта программа закончилась. Возможно, ее продлят в 2019 году, но пока это под вопросом», - уточнил г-н Дугин.

Сейчас из бюджета города и края выделено по 100 млн рублей. Средства в основном пойдут на завершение благоустройства набережных Оби и Барнаулки, а также нескольких исторических улиц Барнаула. По словам Сергея Дугина, в 2017 году в рамках создания туркластера планируется начать строительство новой набережной Оби, еще одной лестницы, ведущей в Нагорный парк, а также обустройство самого парка. При этом финансировать работы придется без поддержки федерального центра. Это будут деньги краевого и городского бюджетов, а также частного бизнеса, подчеркнул глава горадминистрации.

Отметим, что правый берег Оби отдельно обозначен в проекте Генерального плана Барнаула, который хотят принять до 2036 года. Разработчики отказались от идеи строить здесь жилье, хотя она много лет находила отражение в документе. Эта часть города обозначена как рекреационная зона.

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Комментарий

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Комментариев 7
Гость

30.01.2017 10:46

Красота . Отмоем пару сотен млн в карман дугина
Гость

30.01.2017 10:47

Намыть там надо метров 10 в высоту. По подсчетам 8 - летней давности может погадобиться пару млрд руб
кто остановит эту вакханалию ?

30.01.2017 10:54

мёртворожденный проект и никто не поедет специально это смотреть - смотреть нечего.
может Счетная палата АКрая на пр-те Комсомольском? хотя , тоже вряд ли .
в Барнауле некуда истратить федеральные и местные деньги-
всё блестит , ям нет , чистота и пахнет свежими яблоками и виноградным вином круглый год ?
ИСТИНА

30.01.2017 11:11

а что, хорошая идея, а самое главное во время!!! пусть доходы населения уменьшаются, экономика продолжает падать... демография..... а мы очередной дворец возведем... слава Карлину... и еще памятников понаставим... пусть все Москвичи увидят и оценят работу губернатора, в части его решения по разумному расходованию краевого и городского бюджета на красоту дворцов!!!! а люди пусть щи дохлебывают... и в другие регионы уеб.........
гость

30.01.2017 11:12

Кому конкретно он на х..н нужен? Объясните это для тех кто по аварийному расселится не может, кто хлеб водой запивает, кто на лекарствах на похороны экономит и т.д. и т.п... Тем более государственное финансирование «Барнаул — горнозаводской город» прикрыто. И что будем делать когда бабки освоят, а результат нас опять "удивит"....
бывалый

30.01.2017 11:26

Ключевое слово статьи ОСВОИТЬ - дальше можно не читать
как-то так

30.01.2017 11:36

"...в 2017 году в рамках создания туркластера планируется начать строительство новой набережной Оби, еще одной лестницы, ведущей в Нагорный парк, а также обустройство самого парка. При этом финансировать работы придется без поддержки федерального центра. Это будут деньги краевого и городского бюджетов, а также частного бизнеса, подчеркнул глава горадминистрации."
Как-то странно планируют. По середине туркластера «Барнаул — горнозаводской город» по обе стороны от "набережной Барнаулки" стоят остовы двух сгоревших зданий, постройки конца 19 начала 20 вв. Ровно между ними многострадальное торговое здание "Старого базара" - ударная комсомольско-молодежная стройка 80-х годов прошлого столетия. На что, простите похожи Ваши прожекты?