Эволюция «Химиков»: барнаульское ДК предлагают выкупить за 56 млн рублей

Трехэтажное здание бывшего барнаульского ДК «Химиков» на «Потоке» выставлено на продажу. Стоимость недвижимости — 56 млн рублей, сказано на сайте Avito.ru. До недавнего времени по адресу: улица Титова, 9 располагался мебельный центр «Атриум». Впрочем, последние полтора года торговые помещения бывшего ДК пустуют.

В характеристике объекта не уточняется общая площадь здания, однако указано, что в довесок покупатель получит еще и подвал (500 кв. м). К слову, в 2015 году ДК уже выставлялся на продажу. Тогда, правда, ценник составлял 60 млн рублей при общей площади в 3,5 тысячи кв. м. В объявлении подчеркивается, что здание готово к эксплуатации, в помещениях произведена чистовая отделка, а также заключены договоры со всеми подрядными организациями. При дополнительных вложениях возможна сдача в аренду Регцентру, который как раз и располагается в здании бывшего ДК «Химиков» (если быть более точным, то это пристройка по Титова, 9 «г»). Согласно информации электронного справочника 2ГИС, в настоящее время в здании ДК «Химиков» находится единственная организация - ООО «Техком-Автоматика».

Добавим, в советское время при Дворце культуры комбината химволокон действовали кружки и студии. В конце 1980-х годов в ДК «Химиков» открылся клуб филофонистов «Граммофон». В это же время здесь появляется Барнаульский городской молодежный центр. С 1987 года в здании ДК проводились фестивали «Рок-Периферия» и «Рок-Азия». Тогда же в ДК «Химик» работала театральная студия, которую возглавляла Ирина Свободная. В начале 1990-х годов в ДК короткое время функционировал алтайский филиал «Азиатской биржи». С 2002 года в «Химиках» обосновался мебельный салон «Атриум».

Интересно, что в начале октября 2016 года в Барнауле был продан еще один ДК советской эпохи – «Сибэнергомаш». Новым собственником стал алтайский предприниматель Михаил Макаров, который заплатил за сооружение с земельным участком чуть более 86 млн рублей. Имущество находилось в залоге у АО «Глобэксбанк» после того, как головное предприятие, которому и принадлежал ДК, было обанкрочено.

Неизвестной остается судьба еще одного знакового ДК времен СССР - «Трансмаш». В настоящее время здание находится в аварийном состоянии, для его капитального ремонта понадобится как минимум несколько десятков млн рублей. Год назад глава Барнаула Людмила Зубович заявляла, что таких денег у муниципалитета нет, и самостоятельно решить проблему город не в силах. В то время приоритетным вариантом считался снос варийного объекта. Однако в конце 2016 года стало известно, что барнаульские власти рассматривают ДК «Трансмаш» как потенциальное место для переезда планетария. Правда, в данном случае возможен вариант, при котором чиновники окажутся от реконструкции ДК, предпочтя снести объект, а на его месте выстроить новую площадку под планетарий.