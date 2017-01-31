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Главная Лента новостей Подросток из Заринска погиб во время буксировки мотоцикла своего знакомого

Подросток из Заринска погиб во время буксировки мотоцикла своего знакомого

31.01.2017 08:31

В Заринске осудили местного жителя, который попросил несовершеннолетнего юношу помочь отбуксировать мотоцикл, однако в процессе по его вине подросток попал в аварию и трагически погиб. Мужчина получил наказание в виде реального лишения свободы, сказано насайте прокуратуры Алтайского края.

Суд установил, что осужденный не имел водительского удостоверения. В мае прошлого года он на автомобиле решил отбуксировать неисправный мотоцикл по полевой автодороге. Управлять им мужчина посадил несовершеннолетнего, у которого не было водительского удостоверения и достаточного опыта вождения. В пути следования осужденный грубо нарушил ПДД, в результате чего мотоцикл съехал с проезжей части в кювет и перевернулся. Подросток получил многочисленные травмы, от которых позже в больнице скончался.

Суд квалифицировал действия осужденного по ст. 264 ч. 3 УК РФ и назначил ему наказание в виде реального лишения свободы сроком на 1 год 9 месяцев, с лишением права управлять транспортным средством на срок два года.

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Комментарий

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Комментариев 1
ИСТИНА

31.01.2017 12:26

"полевая дорога" ....мотоцикл съехал с "проезжей" части в кувет!? В пути следования осужденный грубо нарушил ПДД!? На данные дороги, проезды и кюветы... в поле не не распростроняются ПДД?... называть такими терменами земельную территорию нельзя, так как она не находится на таковом балансе и ее нет в сети дорог Алтайского края!!!! Действия ГИБДД и других структур необоснованны, и требовать водительское удостоверение нельзя.....!!!! А если бы гужевая повозка с лошадью буксировала телегу... и кто то получил травмы... тоже ПДД?