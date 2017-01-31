Подросток из Заринска погиб во время буксировки мотоцикла своего знакомого

В Заринске осудили местного жителя, который попросил несовершеннолетнего юношу помочь отбуксировать мотоцикл, однако в процессе по его вине подросток попал в аварию и трагически погиб. Мужчина получил наказание в виде реального лишения свободы, сказано насайте прокуратуры Алтайского края.

Суд установил, что осужденный не имел водительского удостоверения. В мае прошлого года он на автомобиле решил отбуксировать неисправный мотоцикл по полевой автодороге. Управлять им мужчина посадил несовершеннолетнего, у которого не было водительского удостоверения и достаточного опыта вождения. В пути следования осужденный грубо нарушил ПДД, в результате чего мотоцикл съехал с проезжей части в кювет и перевернулся. Подросток получил многочисленные травмы, от которых позже в больнице скончался.

Суд квалифицировал действия осужденного по ст. 264 ч. 3 УК РФ и назначил ему наказание в виде реального лишения свободы сроком на 1 год 9 месяцев, с лишением права управлять транспортным средством на срок два года.