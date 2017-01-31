Барнаулец скончался после падения из окна городской многоэтажки

30 января вечером жители Индустриального района Барнаула сообщили, что под окнами одной из высоток лежит тело мужчины, возле которого находятся сотрудники полиции и «скорой помощи». Информация об этом была опубликована в группе Barnaul22 «ВКонтакте».

Со слов очевидцев, мужчина выпал из окна одной из квартир многоэтажного дома по адресу улица Взлетная, 50. Инцидент случился около 19:00. При этом соседи утверждают, что перед происшествием не слышали каких-либо звуков ссоры и обо всем узнали только после приезда врачей и в толпе зевак. Вполне вероятно, что падение стало трагической случайностью. Какое-то время возле мужчины дежурила машина «скорой помощи», однако позже медики накрыли тело и предоставили его полиции.

Добавим, что несколькими днями ранее в КГБУЗ «Краевая клиническая больница» в Барнауле попытался уйти из жизни пациент с тяжелым заболеванием. Мужчины лежал в отделении гнойной хирургии, он распахнул окно и шагнул вниз. Больному все же удалось выжить благодаря большому сугробу, в который он упал. Санитары доставили пациента в реанимацию.