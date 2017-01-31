«По счетам» алтайского «Тальменка-банка» заплатит трио, отобранное АСВ

«Ак Барс» банк, «Россельхозбанк» и РНКБ-банк выплатят возмещение вкладчикам недавно оставшегося без лицензии барнаульского «Тальменка-банка». Итоги конкурсного отбора приводятся на сайте «Агентства по страхованию вкладов».

При этом РНКБ будет осуществлять выплату вкладчикам, проживающим в Крыму. Прием заявлений, а также сами выплаты вкладчикам кредитной организации начнутся 6 февраля. Сумма вкладов населения и средств индивидуальных предпринимателей на 1 декабря 2016 года составляла 1,2 млрд рублей. Для ИП выплаты составят 100 % остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

Как уже сообщалось, 19 января ЦБ РФ отключил «Тальменка-банк» от своей платежной системы. Еще за два дня до этого кредитная организация прекратила обслуживание клиентов. В итоге 23 января ЦБ отозвал лицензию у «Тальменка-банка». Решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, а также неоднократным нарушением в течение одного года требований ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

К примеру, значение нормативов достаточности капитала банка оказалось ниже 2 %, размер собственных средств — ниже минимального значения уставного капитала. В итоге кредитная организация полностью утратила капитал, а руководство и собственники ООО «Тальменка-банка» не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности. К слову, убыток «Тальменка-Банка» за 11 месяцев 2016 года составил 39,1 млн рублей.