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Главная Лента новостей Pioneer оторвался от экрана: кинотеатр в барнаульском ТРЦ ушел в оффлайн на время «реформ»

Pioneer оторвался от экрана: кинотеатр в барнаульском ТРЦ ушел в оффлайн на время «реформ»

31.01.2017 10:52

Заглушка на сайте по старому адресу
Заглушка на сайте по старому адресу

Сайт и сообщества в соцсетях барнаульского кинотеатра Pioneer Cinema в барнаульском ТРЦ «Пионер» недоступны, в тестовом режиме страница заведения в Интернете работает по новому адресу. Как рассказал ИА «Банкфакс» источник, знакомый с ситуацией, в ближайшее время «представительства» кинотеатра в Сети будут перезапущены, также по решению собственников обновится ценовая политика.

Несколько дней назад по привычному для горожан адресу pioneercinema.ru появилась «заглушка» с сообщением «Сайт отключен». Группа кинотеатра «ВКонтакте» оказалась закрытой для пользователей. В сообществе самого ТРЦ «Пионер» появилась скупая информация о том, что портал кинотеатра находится на доработке.

Источник ИА «Банкфакс» заявил, что кинотеатр работает в штатном режиме, уже доступен новый сайт по адресу pionercinema.ru — с одной латинской буквой «e». Все происходящие события — решение собственников, которые оказались недовольны долей кинотеатра на местном рынке. Фактически он подтвердил, что бизнес-показатели объекта по итогам двух месяцев работы оказались ниже ожидаемых. «Собственникам не понравилась цена на билеты в кино и ряд других моментов. Было обсуждение, переговоры с Иркутском. Даже несмотря на то, что в новогодние праздники народ пошел и проходимость была хорошая, принято волевое решение пересмотреть ценовую политику и снизить цены. Кроме того, планируется вложить деньги в продвижение», — объяснил собеседник.

По его словам, кинотеатр не в кризисе, его планируют развивать и дальше. Прошедшее с момента запуска объекта время собственники теперь рассматривают как тестовый период, который был нужен для понимания специфики местного рынка, на котором придется конкурировать фактически с единственной сетью — «Киномиром». «У нас есть отличное преимущество, мы в центре города, мы не переживаем. Кинотеатр на самом деле хороший. Специалисты сейчас отстраивают звук, экраны. Прошедшие два месяца были тестовые. А сейчас, понимая рынок Барнаула, мы будем работать на клиента», — сказал источник.

Отметим, что инсайдеры также заявляли о возможности покупки площадки сетью «Киномир», занимающей доминирующее положение в Барнауле. Однако гендиректор «Киномира» Яков Кац заявил ИА «Банкфакс», что даже мысли о подобном бизнес-решении ему не приходило. «Я что, похож на больного? Мы не покупаем подбитого зверя. Вы помните, что нам анонсировали? «Кинотеатр XXI века, Барнаул увидит то, что не видел...» А по факту пришел конкурент, и горожане увидели то, что уже не раз видели, но по завышенным ценам. К тому же в неудачном расположении. И вообще, я считаю, конкуренция — это хорошо», — сказал г-н Кац.

Напомним, что кинотеатр Pioneer Cinema принадлежит иркутской сети Е2. Его вместимость — 1300 мест, причем в концепции объекта заложены по-разному оформленные залы Emotion halls: INvision, Love hall, два VIP hall и пять залов Classic hall.

Фото: screenshot сайта pioneercinema.ru

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