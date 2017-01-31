Бийские власти открестились от расселения «разинцев» из осыпающегося дома

ООО «Управляющая компания «Сервис-Групп», обслуживающая аварийный дом по адресу улица Степана Разина в Бийске, поставила городскую администрацию в известность, что многоэтажка со дня на день может рухнуть. УК требует от властей расселить жильцов дома во избежание трагических случаев, однако чиновники считают, что безапелляционно заявлять об аварийности жилья не стоит до проведения специальной проверки, и оградить бийчан от опасности не спешат, информирует «Бийский рабочий».

По словам исполнительного директора компании Алены Лобовой, состояние дома является аварийным. «Согласно заключению «Промгражданпроекта», необходим капитальный ремонт стен, перекрытий, перемычек. По данному поводу нами было составлено обращение в администрацию Бийска на имя Николая Нонко, на что получен ответ, что ведутся изыскательские работы средств для разработки проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ. Сроки указаны не были», - заявила руководитель УК. Она также добавила, что уже сейчас необходимо принять срочное решение по вопросу расселения жильцов дома, так как состояние многоквартирного дома с каждым днем ухудшается. Буквально за несколько последних суток начали рушиться стены, в настоящий момент состояние стен близко к полному обрушению. «Просим срочно принять меры по расселению в связи с опасностью обрушения стен и перекрытий, так как создается угроза для жизни и здоровья жильцов дома», - обратились сотрудники компании к властям.

Примечательно, что указанный дом на улице Степана Разина значится в программе капитального ремонта на 2017 год. Здесь должны отремонтировать кровлю, но коммунальщики, обслуживающие дом, уверены, что ремонт перекрытия постройку не спасет, скорее стены просто сложатся как карточный домик, если вообще доживут до этого ремонта. «Вместе с письмом мы направили в городскую администрацию копию заключения «Промгражданпроекта». Оригинал документа сейчас находится в Барнауле, у регионального оператора. Изначально обследование дома проводилось для включения его в программу капитального ремонта. Но в последние дни ситуация стала критический – по стене дома пошли трещины, выпадают кирпичи», - пояснила Алена Лобова.

Между тем в управлении ЖКХ столь решительный настрой не понимают, чиновники уверены, что говорить об аварийном состоянии дома можно лишь после специального обследования. «Мы побывали в этом доме, осмотрели его, но пока лишь визуально. На основании визуального осмотра подобные решения не принимаются, и слухи, что завтра дом рухнет, не обоснованы. Дом действительно не в лучшем состоянии, но кто довел его до такого? Собираемость взносов тут на содержание жилья – около 30 %. Понятно, что какие-либо серьезные масштабные работы тут не проводились давно, но это не повод безапелляционно говорить об аварий­ности», - заявила журналистам заместитель начальника управления ЖКХ администрации города Ксения Потехина. В то же время оказалось, что даже в случае признания дома аварийным с расселением возникнут проблемы, поскольку маневренный фонд Бийска истощен. Всего муниципальный жилфонд города располагает 400 помещениями, из которых лишь 225 предназначены для временного проживания, из них свободных – единицы. При этом рассчитывать на новое жилье и вовсе не стоит. В настоящее время жильцам аварийного дома не остается ничего иного, как ждать грядущего ремонта, надеясь, что стены выдержат, и крыша не обвалится им на голову.

Стоит напомнить о похожей критической ситуации, которая сложилась с соседним четырехэтажным домом № 84 по улице Разина. Летом 2015 года распространились слухи, что в указанном здании обрушился подъезд. Ситуация оказалась несколько иной: в доме сработали аварийные маячки, установленные ранее. Тогда состояние дома специалистами было признано аварийным, и жильцов предупредили о возможной эвакуации. Очередное обследование, проведенное в доме, показало, что ситуация ухудшается. Тогда чиновники называли причину: из-за низкой платежной дисциплины были трудности с техническим обслуживанием дома. Протекавшие в течение пяти лет коммунальные сети «накапали» столько, что пришлось разобрать подъезд, которому грозило обрушение. Так дом и стоит по сей день с «недокомплектом» в один подъезд.

У жильцов дома такое решение одобрения не нашло, ведь они надеялись на другой исход – предоставление нового жилья. Поэтому сообщение о разборе подъезда с его дальнейшей реконструкцией было принято в штыки, и инициативная группа обратилась в Бийский городской суд, который вынес постановление о запрете администрации Бийска проводить работы по разбору основных конструкций жилого дома до проведения обследования краевыми экспертами. В настоящее время в администрации города говорят, что возведение квартир на месте снесенного подъезда планируется, и все переселенные жильцы вернутся обратно, по сути, в новые квартиры. Однако вполне вероятно, что собственников жилья через суд обяжут возместить затраты на возведение трети дома, хотя уже сейчас признают, что сделать это будет непросто – платежеспособность проживающих довольно низкая.