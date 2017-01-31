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Главная Лента новостей Экономическая модель Алтайского края в очередной раз дала пищу для дискуссий

Экономическая модель Алтайского края в очередной раз дала пищу для дискуссий

31.01.2017 12:52

Финансовая политика властей Алтайского края, связанная с отказом от привлечения кредитов, не является единственно правильной в современных экономических условиях. Об основных плюсах и минусах данной модели рассуждает издание «Профиль».

Каждый руководитель субъекта РФ стремится сделать свой регион богатым и успешным. Некоторые губернаторы берут кредиты, чтобы вложить деньги в развитие своих территорий и привлечь инвесторов. Другие предпочитают не брать в долг. Какая из стратегий более успешна в современной России, задается вопросом «Профиль».

Для того чтобы иметь возможность развивать инфраструктурные проекты и улучшать качество жизни, регионам нужны финансовые ресурсы. Где их взять? Средства можно привлечь прежде всего за счет роста налоговых поступлений в региональный бюджет, что напрямую связано с проводимой губернатором работой по улучшению бизнес-климата. Другой путь – помощь федерального центра, однако в перспективе это малоэффективно. И наконец, регион может занять деньги у банков или взять кредит у государства. Есть и другой механизм – жить по средствам.

Как пишет автор материала, под эту категорию подпадает Алтайский край, здесь очень низкая кредитная нагрузка – одна из самых низких в стране. Выход региона на финансовые рынки традиционно рассматривается скорее как негативный фактор, «долговая нагрузка». Формально это верно. Например, объем кредитов Алтайского края почти в 100 раз меньше задолженности Краснодарского края, хотя население Алтайского края всего в два раза меньше, чем в Краснодарском. При этом ВРП на душу населения в 2014 году в Краснодарском крае составил 330 100 рублей, а в Алтайском крае - 187 587 рублей.

Из данных об инвестициях в основной капитал на душу населения видно, что у регионов, имеющих низкий уровень задолженности, объем инвестиций в основной капитал ниже, чем в среднем по России. Так, у республик Алтай, Тыва, Ингушетия, Адыгея и Алтайского края он в два-три раза ниже среднероссийских показателей. По оценке агентства «РИА Рейтинг», отношение госдолга Алтайского края на 1 октября 2016 года к налоговым и неналоговым доходам его бюджета за 12 месяцев (за период с 1 сентября 2015 года по 1 сентября 2016-го) составило 5,3 %. Таким образом, у региона есть резервы для финансирования своего развития.

Отметим, с точки зрения бизнеса ответ на вопрос, стоит ли брать кредиты, выглядит однозначно: без заемных средств нет развития, а значит, рано или поздно тебя с рынка вытеснят более успешные. Впрочем, можно ли переносить эти правила на жизнь целого региона — вопрос дискуссионный. В конце декабря в ходе пресс-конференции президента Владимира Путина Алтайский край удостоился похвалы от главы государства как раз за низкий уровень госдолга, ставший следствием осторожной кредитной политики.

Фото: profile.ru

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