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Главная Лента новостей Жителям алтайского села не удалось отстоять многонациональную школу после четырех лет борьбы

Жителям алтайского села не удалось отстоять многонациональную школу после четырех лет борьбы

01.02.2017 09:20

Жительница села Новопетровка Кулундинского района Алтайского края Людмила Кузьмина рассказала ИА «Банкфакс», что в следующем учебном году их оставят без собственной школы. По словам женщины, школьников планируют возить на занятия в райцентр, несмотря на то, что большинству родителей это грозит дополнительными финансовыми затратами.

Людмила Кузьмина пояснила, что она мать-одиночка. Двое из троих ее детей обучаются в местной школе (6 и 8 класс). Несколько дней назад представителям родительского комитета объявили, что с сентября 2017 года, вероятнее всего, ученикам придется получать среднее общее образование в одном из учебных заведений Кулунды, куда их будут возить на автобусе. «Они даже не могут назвать причин, почему именно наша школа закрывается, почему не выбрали те учреждения, где учатся по семь человек? Наша школа полностью оснащена всем необходимым, в том числе компьютерами. Летом прошлого года мы провели там хороший ремонт, ребятишки сами заготовили на зиму дрова, и с отоплением, и с освещением полный порядок, так зачем ее тогда закрывать?» - возмущается местная жительница.

Больше всего жителей Новопетровки беспокоит то, как теперь будет организован образовательный процесс для их детей, а также как подростков из глухого села воспримут ровесники из райцентра. «Дело в том, что в школе занимается 36 детей, шесть инвалидов-надомников. Как они элементарно будут питаться после уроков и во сколько вернутся домой? Ведь у нас в деревне работы нет, и нам просто нечем заплатить им за горячие обеды. Ко всему прочему надо понимать, что наше село маленькое, одеваем мы ребятишек скромно, в чем смогли - добежали до школы. В Кулунде у школьников форма, которую требуют шить по единому образцу. У нас нет на это средств, и мне бы не хотелось, чтобы мои дети чувствовали себя некомфортно из-за этого. Вы ведь знаете, какие сейчас дети, и как они могут издеваться друг над другом. Тем более школа у нас многонациональная, здесь учатся дети из цыганских, немецких и таджикских семей, они также проживают крайне бедно», - пояснила женщина. Она добавила, что три года назад вопрос о закрытии школы уже поднимался, но тогда сельчанам удалось ее отстоять. Сейчас же ситуация становится критической. «Мы готовы обращаться куда угодно, чтобы сохранить для своих детей возможность учиться в своем селе, лишь бы нам помогли и нас услышали», - заявила собеседница.

Директор Новопетровской основной общеобразовательной школы Юлия Росенко в телефонном разговоре с корреспондентом ИА «Банкфакс» подтвердила информацию о закрытии школы. Заместитель главы районной администрации по социальным вопросам Валентина Карпенко пояснила ИА «Банкфакс», что решение о закрытии школы в Новопетровке приняли в рамках процесса оптимизации образовательных учреждений. «Основанием этому стало то, что данное сельское учреждение не соответствует современным образовательным стандартам - там нет столовой, нет спортивного зала. Соответственно ученики не получают услуг, которые должно предоставлять учебное заведение, в полном объеме. К тому же от райцентра село расположено всего в 3-4 км», - отметила она. По словам чиновницы, в районе произойдет реорганизация Кулундинской школы № 2 и присоединение к ней Новопетровской основной общеобразовательной школы. Для детей организуют подвоз - автобус будет совершать с утра два рейса, чтобы все школьники посещали занятия в одну смену. Г-жа Карпенко также добавила, что все педагоги школы будут в обязательном порядке трудоустроены, поскольку в районе наблюдается дефицит кадров. Она подчеркнула, что все они проживают в Кулунде, и им приходилось ездить в село Новопетровка, а теперь эта проблема будет решена. Работу техническому персоналу оптимизированной школы также постраются подыскать. Уже 3 февраля состоится собрание комиссии с представительством педагогов, родителей, администрации и общественности, которые совместно дадут оценку возможных последствий данных изменений. 

Напомним, что жители села Новопетровка Кулундинского района весной 2013 года уже обращались в разные инстанции с просьбой помочь им отстоять многонациональную школу. Родители школьников тогда отправили письма в администрацию района, губернатору края и президенту РФ. Всего среди сельчан было собрано около 200 подписей (в селе проживает около 300 человек). На какое-то время акции протеста возымели свое действие, и школу для детей сохранили.

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Комментарий

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Комментариев 21
Ликбез

01.02.2017 10:32

И это тоже -хи-хи?
А что в этом плане говорит Закон РФ " № 131 -ФЗ -2003 со всеми зак накрутками?

Присоединение школ - ЭТО ИЗБИТЫЙ ТРЮК с 2009 года!!!!!!!!!!!


А потам этот филиал отпадёт втихушку, но финансирование будет идти лет 5 на эту школу. ПрокурорЫ... у них око замылено
Здание мигом растащат по сэбе и следа не оставят.

ТОЧНО ТАК ПОСТУПИЛИ С МОЕЙ родной ШКОЛОЙ в 2010 году под Бийском.
Н-ПЕТРОВЦЫ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ в этом рукотворном лохотроне.
оценочное суждение

01.02.2017 10:36

обыкновенный геноцид
вий

01.02.2017 10:48

Это что не эвтаназия села?
гость

01.02.2017 10:48

Наверное все-таки проблема в этом: "в школе занимается 36 детей", "нет столовой, нет спортивного зала", "в школе в настоящее время работает 17 человек, все педагоги школы проживают в Кулунде, и им приходилось ездить в село Новопетровка".
И, думается, интернат или доставка это лучше для детей, для мх образования.
ШКОЛА - ВОПРОС МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ !

01.02.2017 10:56

ФЗ № 131 -2003 Статья 17. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления поселений, муниципальных районов, городских округов, городских округов с внутригородским делением и внутригородских районов обладают следующими полномочиями:
(в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ)
.............................
3. Полномочия органов местного самоуправления, установленные настоящей статьей, осуществляются органами местного самоуправления муниципальных образований самостоятельно. Подчиненность органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления одного муниципального образования органу местного самоуправления или должностному лицу местного самоуправления другого муниципального образования не допускается.
(в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ)
гость

01.02.2017 10:57

Вакаев, реагируй! Или все еще изучаете ситуацию по оптимизации?
vk.com/id289327714

01.02.2017 11:04

Да все у нас есть и спортзал и столовая это просто надо закрыть школу и угробить село!У нас много таких деревень которые без работы без школ стоят просто так! Не жизнь а существование в деревнях!
Алексей

01.02.2017 11:13

Как правило-закрывается школа и постепенно исчезает село. Еще одним селом будет меньше на Алтае, не понимают наши горе-экономисты что творят.
и

01.02.2017 11:19

не просто эвтаназия, но и принудительное обнищание сельских жителей, деградация общества..
342 км ЧВТ

01.02.2017 11:29

Посёлок Урожайный Зонального района -ситуация аналогичная с Н -Петровском, но школа пока существует, ОТСТОЯЛИ. А в другом самодостаточном посёлке-структуре бывшей Бийской опытно - селекционной станции - основную 9-летку присоединили к Зональной СШ, сделав её филиалом, мигом вырезали там металлическое отопление... Филиал потом существовал только на стат носителях для доп финансирования. Точно также уничтожили бывший, ещё колхозом построенный клуб, закрыли ФАП. Культ досуг центром стал бывший детсад - 2 квартирный дом.
Подвоз осуществляется -детей всё меньше... эвтаназия?! 6-км пути... металлический каркас - место сбора детей от мала до велика порядка 35-40 человек
Хоз - подсолнечную и гречишную деятельность на гос землях этого бывшего отделения селекстанции ведут некие организованные временщики... Гробят внутри сельские уличные дороги. Вложений зримых - нуль
Вот только Как сх "лиговцы", сколько и на какие нужды они платят самоуправленцам... в лице нанятых чиновников?
Митя Мендель

01.02.2017 12:00

Денег нет! Но вы там держитесь! Хорошего вам настроения!
Гость

01.02.2017 12:34

Все началось в 2008 году при переходе школ на так называемое "по душевое финансирование" когда деньги начали выделять школам по количеству учеников в школе, что привело к расколу среди учителей по уровню заработной платы. Теперь отстаивать право единым фронтом проблематично те кто хорошо зарабатывает они молчат (в больших школах, а те кто возмущаются в маленьких школах их не слышат и не хотят слышать). Одним словом раскололи учительство. Так проводить реформы стало им проще. Убедился на своем опыте.
ганна

01.02.2017 12:37

нет школы и не будет села.
Н-Петровцам. СОБРАНИЕ 3.02 с председателем - протоколом - голосованием-счётной комиссией

01.02.2017 13:10

Статья 12 Конституции РФ

В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление.

Местное самоуправление в пределах своих полномочий САМОСТОЯТЕЛЬНО.

Органы местного самоуправления НЕ входят в систему органов государственной власти.

Источник: http://constrf.ru/razdel-1/glava-1/st-12-krf
село

01.02.2017 13:41

Как зам главы администрации не владеет ситуацией Написана отписка Вспомните Сталина- нет школы -нетсела нет проблем.И еще а как про эвтаназию села по карлински?????????????
Ёжик

01.02.2017 14:28

Это не ново. Мы это уже проходили, когда Н. С. Хрущев укрупнял село ,а крестьяне сопротивлялись, то просто закрывалась школа и селу приходил конец. История повторяется на новом витке!
для 342 км ЧВТ

01.02.2017 16:40

А можно поподробнее, кому из самоуправленцев Зонального района платят Лиговцы, или так, лишь бы брякнуть??
гость

01.02.2017 17:38

Учиться,учиться и учиться. Знания в массы. В каждом населенном пункте открывались избы-читальни,потом школы,клубы. Сейчас все идет в обратном направлении. Закрывают школы,клубы,библиотеки.Хиреет деревня.Потом скажут:"А зачем нам грамотный народ? Есть у нас сынки,дочки-мажоры,золотая молодежь,отпрыски новоявленных воров-дворян, вот они и будут ученой элитой. А рабам из обслуги знания ни к чему." И оставят лицей в Пушкино, Смольный для девиц.Оптимизируют страну под свою гребенку.
Для 16-40

01.02.2017 18:12

для 342 км ЧВТ писал(а):
лишь бы брякнуть??


У тебя видать погремуха исправная раз среагировал.
Продолжи эту тему с местным прокурорским оком.
Никита тогда и армию "укреплял"

01.02.2017 18:18

Ёжик писал(а):
когда Н. С. Хрущев укрупнял село


1млн 200 тысяч служак на "гражданку" выгнал...
Боря Ельцин-Сердюков Толя повторили этот ход...
Сейчас снова прапорщиков вводят, вместо сержантов скороспелых на офицерских должностях
Гость

01.02.2017 21:34

Да и у нас в Новопетровки было все!а теперь решили закрыть и школу!заберают последнее из за чево живет село!неужели никто не услышит крик нашей души,и не сможет нам помочь?