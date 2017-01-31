Жителям алтайского села не удалось отстоять многонациональную школу после четырех лет борьбы

Жительница села Новопетровка Кулундинского района Алтайского края Людмила Кузьмина рассказала ИА «Банкфакс», что в следующем учебном году их оставят без собственной школы. По словам женщины, школьников планируют возить на занятия в райцентр, несмотря на то, что большинству родителей это грозит дополнительными финансовыми затратами.

Людмила Кузьмина пояснила, что она мать-одиночка. Двое из троих ее детей обучаются в местной школе (6 и 8 класс). Несколько дней назад представителям родительского комитета объявили, что с сентября 2017 года, вероятнее всего, ученикам придется получать среднее общее образование в одном из учебных заведений Кулунды, куда их будут возить на автобусе. «Они даже не могут назвать причин, почему именно наша школа закрывается, почему не выбрали те учреждения, где учатся по семь человек? Наша школа полностью оснащена всем необходимым, в том числе компьютерами. Летом прошлого года мы провели там хороший ремонт, ребятишки сами заготовили на зиму дрова, и с отоплением, и с освещением полный порядок, так зачем ее тогда закрывать?» - возмущается местная жительница.

Больше всего жителей Новопетровки беспокоит то, как теперь будет организован образовательный процесс для их детей, а также как подростков из глухого села воспримут ровесники из райцентра. «Дело в том, что в школе занимается 36 детей, шесть инвалидов-надомников. Как они элементарно будут питаться после уроков и во сколько вернутся домой? Ведь у нас в деревне работы нет, и нам просто нечем заплатить им за горячие обеды. Ко всему прочему надо понимать, что наше село маленькое, одеваем мы ребятишек скромно, в чем смогли - добежали до школы. В Кулунде у школьников форма, которую требуют шить по единому образцу. У нас нет на это средств, и мне бы не хотелось, чтобы мои дети чувствовали себя некомфортно из-за этого. Вы ведь знаете, какие сейчас дети, и как они могут издеваться друг над другом. Тем более школа у нас многонациональная, здесь учатся дети из цыганских, немецких и таджикских семей, они также проживают крайне бедно», - пояснила женщина. Она добавила, что три года назад вопрос о закрытии школы уже поднимался, но тогда сельчанам удалось ее отстоять. Сейчас же ситуация становится критической. «Мы готовы обращаться куда угодно, чтобы сохранить для своих детей возможность учиться в своем селе, лишь бы нам помогли и нас услышали», - заявила собеседница.

Директор Новопетровской основной общеобразовательной школы Юлия Росенко в телефонном разговоре с корреспондентом ИА «Банкфакс» подтвердила информацию о закрытии школы. Заместитель главы районной администрации по социальным вопросам Валентина Карпенко пояснила ИА «Банкфакс», что решение о закрытии школы в Новопетровке приняли в рамках процесса оптимизации образовательных учреждений. «Основанием этому стало то, что данное сельское учреждение не соответствует современным образовательным стандартам - там нет столовой, нет спортивного зала. Соответственно ученики не получают услуг, которые должно предоставлять учебное заведение, в полном объеме. К тому же от райцентра село расположено всего в 3-4 км», - отметила она. По словам чиновницы, в районе произойдет реорганизация Кулундинской школы № 2 и присоединение к ней Новопетровской основной общеобразовательной школы. Для детей организуют подвоз - автобус будет совершать с утра два рейса, чтобы все школьники посещали занятия в одну смену. Г-жа Карпенко также добавила, что все педагоги школы будут в обязательном порядке трудоустроены, поскольку в районе наблюдается дефицит кадров. Она подчеркнула, что все они проживают в Кулунде, и им приходилось ездить в село Новопетровка, а теперь эта проблема будет решена. Работу техническому персоналу оптимизированной школы также постраются подыскать. Уже 3 февраля состоится собрание комиссии с представительством педагогов, родителей, администрации и общественности, которые совместно дадут оценку возможных последствий данных изменений.

Напомним, что жители села Новопетровка Кулундинского района весной 2013 года уже обращались в разные инстанции с просьбой помочь им отстоять многонациональную школу. Родители школьников тогда отправили письма в администрацию района, губернатору края и президенту РФ. Всего среди сельчан было собрано около 200 подписей (в селе проживает около 300 человек). На какое-то время акции протеста возымели свое действие, и школу для детей сохранили.