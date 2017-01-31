Алтайская митрополия утвердила проект очередного храма в Нагорной части Барнаула

Работа студенток третьего курса института архитектуры и дизайна АлтГТУ Екатерины Сабуриной и Натальи Черепановой была признана победителем конкурса на создание эскизного проекта храма Живоначальной Троицы в Барнауле. Он появится на месте бывшего кинотеатра «Алтай» по улице Аванесова.

Как сказано на сайте «политеха», конкурс проводила Алтайская митрополия. Всего было представлено шесть проектов творческих коллективов студентов ИнАрхДиза. В состав жюри вошли представители митрополии, Союза дизайнеров России, преподаватели института архитектуры и дизайна АлтГТУ и главный архитектор Барнаула Сергей Боженко.

По условиям, участники разрабатывали проект фасада и объемно-планировочное решение воссоздаваемого храма с учетом первоначальных исторических форм. Проект, занявший первое место, был отмечен как «наиболее реализуемый». Сообщается, что авторский коллектив будет участвовать в дальнейшей разработке проектной документации уже по отдельному договору.

Напомним, о планах митрополии восстановить храм во имя Живоначальной Троицы, который действовал в Барнауле до 1930-х годов, стало известно еще в конце сентября. С 1912 по 1934 год храм располагался в нагорной части города, на улице Аванесова, 102. В 1930-е годы его закрыли, а в середине 1940-х в здании начал работать кинотеатр «Алтай», рассчитанный на 420 мест. Уже в конце XX века прекратил работу и кинотеатр. Долгое время здание пустовало, там даже планировали открыть торгово-выставочный центр. В итоге оно было снесено, сейчас на этом месте пустырь с сохранившимся фундаментом храма. Земельный участок до недавнего времени находился в собственности частных лиц. Летом 2016 года один из них пожертвовал церкви свою половину, а вторая часть земли была выкуплена Барнаульской епархией.

28 сентября на этом месте состоялся молебен перед началом восстановительных работ, который лично провел митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Настоятелем будущего храма назначен протоиерей Георгий Крейдун.

Добавим, неподалеку, в нескольких метрах от площадки будущего храма уже располагается культовая постройка. Речь идет о храме в честь Иоанна Предтечи в Нагорном парке Барнаула. В конце января он был освящен и официально стал принимать прихожан. Строительство объекта велось на протяжении трех лет.