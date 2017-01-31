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Главная Лента новостей Алтайская митрополия утвердила проект очередного храма в Нагорной части Барнаула

Алтайская митрополия утвердила проект очередного храма в Нагорной части Барнаула

01.02.2017 11:31

Работа студенток третьего курса института архитектуры и дизайна АлтГТУ Екатерины Сабуриной и Натальи Черепановой была признана победителем конкурса на создание эскизного проекта храма Живоначальной Троицы в Барнауле. Он появится на месте бывшего кинотеатра «Алтай» по улице Аванесова.

Как сказано на сайте «политеха», конкурс проводила Алтайская митрополия. Всего было представлено шесть проектов творческих коллективов студентов ИнАрхДиза. В состав жюри вошли представители митрополии, Союза дизайнеров России, преподаватели института архитектуры и дизайна АлтГТУ и главный архитектор Барнаула Сергей Боженко.

По условиям, участники разрабатывали проект фасада и объемно-планировочное решение воссоздаваемого храма с учетом первоначальных исторических форм. Проект, занявший первое место, был отмечен как «наиболее реализуемый». Сообщается, что авторский коллектив будет участвовать в дальнейшей разработке проектной документации уже по отдельному договору.

Напомним, о планах митрополии восстановить храм во имя Живоначальной Троицы, который действовал в Барнауле до 1930-х годов, стало известно еще в конце сентября. С 1912 по 1934 год храм располагался в нагорной части города, на улице Аванесова, 102. В 1930-е годы его закрыли, а в середине 1940-х в здании начал работать кинотеатр «Алтай», рассчитанный на 420 мест. Уже в конце XX века прекратил работу и кинотеатр. Долгое время здание пустовало, там даже планировали открыть торгово-выставочный центр. В итоге оно было снесено, сейчас на этом месте пустырь с сохранившимся фундаментом храма. Земельный участок до недавнего времени находился в собственности частных лиц. Летом 2016 года один из них пожертвовал церкви свою половину, а вторая часть земли была выкуплена Барнаульской епархией.

28 сентября на этом месте состоялся молебен перед началом восстановительных работ, который лично провел митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Настоятелем будущего храма назначен протоиерей Георгий Крейдун.

Добавим, неподалеку, в нескольких метрах от площадки будущего храма уже располагается культовая постройка. Речь идет о храме в честь Иоанна Предтечи в Нагорном парке Барнаула. В конце января он был освящен и официально стал принимать прихожан. Строительство объекта велось на протяжении трех лет.

Фото: altstu.ru

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Комментарий

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Комментариев 41
Православный - неверующий...

01.02.2017 12:02

Миллион неких потенциальных прихожан РПЦ и НОД-овцы готовы вывести на улицы в ближайшее время, чтобы таким давлением забрать в себе паству Исакиевский музей собор в Питере. Потом это будет, видимо, храм Василия Блаженного у Кремля, потом вместе с царём колоколом все золочёные купола внутри кремлёвские таким же путём. Это что??? Новое крещение Руси???
онегин

01.02.2017 12:36

При большевиках райкомов было меньше...
Главное - золотые купола для покорности, чем больше тем круче

01.02.2017 12:47

онегин писал(а):
большевиках райкомов было меньше...


ОДИН на район! Плюс на очень крупных предприятиях -комитеты с правами райкома.
Гость

01.02.2017 12:56

Ударим храмами по культуре!
ФигВам

01.02.2017 13:25

Гость писал(а):
Ударим храмами по культуре!

Вы или дурак, или враг
Алёна

01.02.2017 14:03

Сколько детей больных вылечить можно было на эти деньги и скольких голодных стариков накормить.
Фигваму

01.02.2017 14:20

Раньше были враги кто за храмы теперь враги по вашему кто осмелился сказать против храмов.
Всемдовольный

01.02.2017 14:21

Алене: Вы кормите голодных стариков и даете деньги на лечение больных детей? Или эти деньги на храмы отдаете? Вот то-то и оно!
камуняки-татупеды, а ныне воцерквленные едросы и лдпровцы

01.02.2017 14:47

из Петербургской госдурки подготовили обращение в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело за оскорбление религиозных чувств против участников акции протеста против передачи Исаакиевского храма РПЦ: http://echo.msk.ru/news/1920280-echo.html
кроме шуток

01.02.2017 14:51

Уважаемый БФ и всевсевсе! Посоветуйте,что реально можно сделать,чтобы остановить это нашествие храмовой застройки? Это уже просто за гранью разумного. Как-то можно оспаривать эти строительства?
Не фанат РПЦ !!!

01.02.2017 15:58

Ну он там и был (ХРАМА то) до революции, именно и кинотеатр Алтай в своем естестве и представлял остатки церкви ... Свое отжимают .
строят , содержат , мзду берут по прейскуранту

01.02.2017 16:01

и не учат меня жить праведно с бревнищами в обеих своих глазницах - вира и майна стройке той!
ПРАВОСЛАВНОМУ НЕВЕРУЮЩЕМУ 12.02 !! ПАЧКУ !?

01.02.2017 16:31

презервативов на лацкан пиджачка в виде белых ленточек!! В СТУДИЮ.
Наташке ИблоНАССовой

01.02.2017 16:38

ПРАВОСЛАВНОМУ НЕВЕРУЮЩЕМУ 12.02 !! ПАЧКУ !? писал(а):
презервативов на лацкан пиджачка в виде белых ленточек!! В СТУДИЮ.


Совсем плохо у палаумного очкарика Федорова с бюджетом стало. Даже тебе на презервативы не хватает. Предохраняйся фуфайкой на морду!
16. 18 - ЭТО ЖЕРТВА ИблоНАССового СЕКСА... Выражаем!??

01.02.2017 16:45

сочувствие.
ФигВам

01.02.2017 17:34

Фигваму писал(а):
были враги кто за храмы теперь враги ... кто осмелился сказать против храмов

Нет. Все и проще и сложнее: храмы-то русские, значит кто против храмов, тот против русских. Сложнее, потому что выросло не одно поколение без твердой корневой основы культурной. Ломать культурное достояние вообще признак манкуртов. Не давать восстановить сломанное - признак неразвитости.
Аркадий

01.02.2017 17:53

Представляю, с каким пафосом жрец племени Мумба-Юмба осуждал молодежь, более прохладно относящуюся к приношениям священному пню, которому поклонялись сотни поколений мумбаюмбистов. Отступники! Манкурты!
Юрик СОГОМОНОВ

01.02.2017 18:06

Наташке ИблоНАССовой писал(а):
Предохраняйся фуфайкой на морду!


Тётя Наташа из НОД ты не пыталась шарики надувать ротом шибпко дурость лечит
ШАРИКИ У ТЕБЯ ЮРОК СОГОМОН НЕ РАБОЧИЕ !! СКОРЧИЛИСЬ по ФОРМЕ В !??

01.02.2017 18:13

КУКИШ ЛЕНИНА.
ФигВам

01.02.2017 18:25

Аркадий писал(а):
Отступники! Манкурты!

ваша ирония. конечно, вполне уместна. не уместен её смысл подлинный.
Юрик СОГОМОНОВ

01.02.2017 18:28

ШАРИКИ У ТЕБЯ ЮРОК СОГОМОН НЕ РАБОЧИЕ !! СКОРЧИЛИСЬ по ФОРМЕ В !?? писал(а):
КУКИШ ЛЕНИНА.


Тётя Наташа расскажи или растолкуй на своём дурацком языке про этот чудесный кукиш про который ты уже пятые сутки восхищаешся. Дед мой в толк не возмёт Ты этт кукиш сама придумала или дядя Женя фёдоров смску прислал такую в твою пустую головку
СОГОМОН!! ПОДОЙДИ У ЗЕРКАЛУ!! ПОБАЧЬ!! И !??

01.02.2017 18:35

ВО ОНО КАКОЕ КУКИША ЛЕНИНА!! ДЫВЫСЬ КОЖОН ДЕНЬ.
Юрик СОГОМОНОВ

01.02.2017 18:47

СОГОМОН!! ПОДОЙДИ У ЗЕРКАЛУ!! ПОБАЧЬ!! И !?? писал(а):
ДЫВЫСЬ КОЖОН ДЕНЬ.


Теть Наташь ты што из хохляцких дурочек
ОХ СОГОМОН!! ТАК ТЫ ЖЕ ВЫЛИТЫЙ КУКИШ ЛЕНИНА !!

01.02.2017 18:58

Хоть на ваучер твой портрет помещай.
Попытки рейдерского захвата РПЦ при поддержке НОД-овечек

01.02.2017 18:59

28.01 в Питере — 5000 человек на митинге в защиту Исаакиевского собора; и там и там Партия Прогресса в соорганизаторах
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в начале января решил передать церкви Исаакиевский собор. Сейчас там музей. Договор о передаче РПЦ оформят до конца 2019 года.
Творческий союз музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области и петербургский Союз ученых выступили против решения администрации города.
Бредовая ситуация.
Чиновник НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ДАРИТЬ НЕ ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ ЕМУ ЛИЧНО ИМУЩЕСТВО.

Говоря иначе: вот был бы это ЕГО ЛИЧНЫЙ храм - он бы имел полное право дарить его кому угодно...
Исаакий НИКОГДА НЕ ПРИНАДЛЕЖАЛ РПЦ...
Более того: на январь 1917 года на территориях Российской Империи Русская Православная Церковь ВООБЩЕ НЕ ИМЕЛА НИКАКОЙ СОБСТВЕННОСТИ.
Ситуация такая сложилась исключительно благодаря нежеланию РПЦ платить ежегодные налоги на имущество
Сиречь - ни о каком "возврате имущества РПЦ" речи идти НЕ МОЖЕТ в принципе!
Грубо говоря: попы хотят ХАПНУТЬ нехилый такой источник дохода - но при этом традиционно не желают ПЛАТИТЬ НАЛОГИ на владение имуществом и на предпринимательскую деятельность...
Юрик СОГОМОНОВ

01.02.2017 19:05

ОХ СОГОМОН!! ТАК ТЫ ЖЕ ВЫЛИТЫЙ КУКИШ ЛЕНИНА !! писал(а):
ваучер


Тетя Наташа дед хохочет и говорит, что ты не просто дурочка а зомбированая штучка
Ты про какой вуачер мне расказываешь если я ево не видал никада Откуда ты про нево узнала я в словарике орфографичном такое слово ненашёл
ЧТО ТО КУКИШИ ЛЕНИНА НЕ ГОРЯТ ЖЕЛАНИЕМ СОВЕРШИТЬ !?

01.02.2017 19:06

РЕЙДЕРСКИЙ ЗАХВАТ СВОЕГО МАВЗОЛЕЯ ЛЕНИНА НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ!!

И ПОЧЕМУ ТАК НЕ СПРАВЕДЛИВО НАСЛЕДНИКИ: КУКИШИ,,,,,,,,,??
Юрик СОГОМОНОВ

01.02.2017 19:14

ЧТО ТО КУКИШИ ЛЕНИНА НЕ ГОРЯТ ЖЕЛАНИЕМ СОВЕРШИТЬ !? писал(а):
ТАК НЕ СПРАВЕДЛИВО НАСЛЕДНИКИ: КУКИШИ,,


Тётя наташа дед спрашивает а ты что наследница мальчишей плохишей.
Тоже на железной дороге гайки откручивала
ничего не поделать

01.02.2017 19:18

Все коммунисты перековались в добрых прихожан и начали истово грехи замаливать. Но черного кобеля не отмоешь добела: https://st.navalny.com/media/bim/6f/a8/6fa8e66f6c024c1e8ec079d076710137.jpg
А как же

01.02.2017 19:36

ничего не поделать писал(а):
Все коммунисты


Дима Мендель член КПСС с 1987 года... Толик Чубайс в КПСС с 1982 г...
:)

01.02.2017 19:42

У нас чего - студентки третьего курса рулят храмостроительством?
Наташке НОД -овечке про неприкосновенность главного ваучеризатора

01.02.2017 20:07

Вопрос «когда посадят ваучеризатора Чубайса?» звучит столько же лет, сколько существует в России рыночная экономика, а острота его в народе не падает — такова громкая слава Анатолия Борисовича как главного мошенника среди младореформаторов 90-х. Этот вопрос регулярно задают президенту Путину на протяжении всех последних лет, требуя жёстких действий в отношении Чубайса.

И на «Прямой линии» в 2013-м Владимир Владимирович дал развёрнутый на это ответ, из которого ясно, что сажать Чубайса за приватизацию и залоговые аукционы, незаконность которых доказать трудно в силу отсутствия на то время адекватного законодательства, нет возможности, а нынешние его грехи в «Роснано» пока не доказаны.

Более того, Владимир Путин неоднократно объяснял свою позицию по приватизации 90-х: она была проведена нечестно и недобросовестно, однако позволила совершить переход от советской экономики к рыночной, и кардинальный её пересмотр может полностью убить институт собственности в России, доверие к которому и так невелико. С оценкой президента можно не соглашаться и опровергать её, однако это объясняет то, почему Чубайса до сих пор не посадили в тюрьму и даже не завели уголовное дело.

Грубо говоря, если Чубайса судить за залоговые аукционы по нынешним законам (задним числом), то это может навредить не только ему, но всей российской экономике, которая вынуждена жить по правилам долларовой системы, где подобные действия власти способны вызвать бегство капитала.

Объяснение в другом — просто это было бы чрезвычайно символично и справедливо, если бы новый этап развития страны совпал бы с показательным наказанием человека, с которым связано чуть ли не всё самое худшее и несправедливое в период, когда Россия находилась в полном подчинении Запада.
!!!!!!!!!!!!!!
Чубайса вполне могут посадить, но только при гарантии, что частный капитал не воспримет это, как пересмотр итогов приватизации 90-х.


КУКИШИ !! ВЕРУЮЩИЕ БЕРУТ СОБОР В СОБСТВЕННОСТЬ И не ВОЗРАЖАЮТ !??

01.02.2017 20:33

БЕРИТЕ В СОБСТВЕННОСТЬ СВОЙ МАВЗОЛЕЙ ЛЕНИНА!! ПРОСТО по доброй воле народа и без РЕЙДОРСТВА!!
БЯРИТЕ !! БЯРИТЕ !! КУКИШИ ЛЕНИНА СВОЮ РЕЛИКВИЮ У СОБСТВЕННОСТЬ...
Барнаулец

01.02.2017 20:37

Барнаул-это город церквей и торговых центров. На кукольный театр денег нет, спонсоры грехи замаливают, строя церкви.
фыва

01.02.2017 20:59

Матф.23:27 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты.
КУКИШИ ЛЕНИНА !! БАРНАУЛЕЦ МОГУТ ТОЖЕ ЗАРАБОТАТЬ НА ТЕАТР КУКОЛ!! ЕСЛИ ??

01.02.2017 21:13

Организуют выставки МУМИИ ЛЕНИНА по всем СТРАНАМ мира и с Экскурсоводом Согомоном !??
Деньжищ хватит ФЫВА за счёт благотворительности КУКИШЕЙ отработать грехи предательства КУКИШЕЙ развитого социализма на капитализм путём РАЗДЕРБАНИВАНИЯ ОБЩЕНАРОДНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, единственного ФУНДАМЕНТА СОЦИАЛИЗМА и с 100% участием всех КУКИШЕЙ.
Юрик СОГОМОНОВ

01.02.2017 21:20

КУКИШИ ЛЕНИНА !! БАРНАУЛЕЦ МОГУТ ТОЖЕ ЗАРАБОТАТЬ НА ТЕАТР КУКОЛ!! ЕСЛИ ?? писал(а):
Организуют выставки МУМИИ


Тётя наташа тибе хорошо ты чёкнутая
КУКИШ СОГОМОН !! ЗАБИРАЙ МАВЗОЛЕЙ У СОБСТВЕННОСТЬ !??

01.02.2017 21:31

Что верующие все ЧЁКНУТЫЕ содержать вашу МУМИЮ за счёт налогов всего народа??
Юрик СОГОМОНОВ

01.02.2017 21:55

КУКИШ СОГОМОН !! ЗАБИРАЙ МАВЗОЛЕЙ У СОБСТВЕННОСТЬ !?? писал(а):
Что верующие все ЧЁКНУТЫЕ содержать вашу МУМИЮ


Тёть наташ из НОД ты прям кукуйскую царёвну из себя лепишь
ОДНОМУ ТАЛАНТ, ДРУГОМУ 2 , А СОГОМОНУ ОТ ЛЕНИНА !??

01.02.2017 22:30

КУКИШ С МАСЛОМ!! За предательство развитого социализма....
ДА КСТАТИ: КУКИШИ ,,,,,, МОЖЕТЕ ЗАБРАТЬ В СОБСТВЕННОСТЬ НЕ ТОЛЬКО МАВЗОЛЕЙ, НО ТЫСЯЧИ ПАМЯТНИКОВ ,
НАЧИНАЯ С НУЛЕВОГО КИЛОМЕТРА БАРНАУЛА....
Юрик СОГОМОНОВ

01.02.2017 22:49

ОДНОМУ ТАЛАНТ, ДРУГОМУ 2 , А СОГОМОНУ ОТ ЛЕНИНА !?? писал(а):
ТЫСЯЧИ ПАМЯТНИКОВ ,


Тётя наташа из НОД подожди ещё не все памятники порошенко-бандеровец порушил.
И до тебя очередь дойдёт