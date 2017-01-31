Алтайская митрополия утвердила проект очередного храма в Нагорной части Барнаула

01.02.2017 11:31
Работа студенток третьего курса института архитектуры и дизайна АлтГТУ Екатерины Сабуриной и Натальи Черепановой была признана победителем конкурса на создание эскизного проекта храма Живоначальной Троицы в Барнауле. Он появится на месте бывшего кинотеатра «Алтай» по улице Аванесова.
Как сказано на сайте «политеха», конкурс проводила Алтайская митрополия. Всего было представлено шесть проектов творческих коллективов студентов ИнАрхДиза. В состав жюри вошли представители митрополии, Союза дизайнеров России, преподаватели института архитектуры и дизайна АлтГТУ и главный архитектор Барнаула Сергей Боженко.
По условиям, участники разрабатывали проект фасада и объемно-планировочное решение воссоздаваемого храма с учетом первоначальных исторических форм. Проект, занявший первое место, был отмечен как «наиболее реализуемый». Сообщается, что авторский коллектив будет участвовать в дальнейшей разработке проектной документации уже по отдельному договору.
Напомним, о планах митрополии восстановить храм во имя Живоначальной Троицы, который действовал в Барнауле до 1930-х годов, стало известно еще в конце сентября. С 1912 по 1934 год храм располагался в нагорной части города, на улице Аванесова, 102. В 1930-е годы его закрыли, а в середине 1940-х в здании начал работать кинотеатр «Алтай», рассчитанный на 420 мест. Уже в конце XX века прекратил работу и кинотеатр. Долгое время здание пустовало, там даже планировали открыть торгово-выставочный центр. В итоге оно было снесено, сейчас на этом месте пустырь с сохранившимся фундаментом храма. Земельный участок до недавнего времени находился в собственности частных лиц. Летом 2016 года один из них пожертвовал церкви свою половину, а вторая часть земли была выкуплена Барнаульской епархией.
28 сентября на этом месте состоялся молебен перед началом восстановительных работ, который лично провел митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Настоятелем будущего храма назначен протоиерей Георгий Крейдун.
Добавим, неподалеку, в нескольких метрах от площадки будущего храма уже располагается культовая постройка. Речь идет о храме в честь Иоанна Предтечи в Нагорном парке Барнаула. В конце января он был освящен и официально стал принимать прихожан. Строительство объекта велось на протяжении трех лет.
Фото: altstu.ru
01.02.2017 12:02
01.02.2017 12:36
01.02.2017 12:47
ОДИН на район! Плюс на очень крупных предприятиях -комитеты с правами райкома.
01.02.2017 12:56
01.02.2017 13:25
Вы или дурак, или враг
01.02.2017 14:03
01.02.2017 14:20
01.02.2017 14:21
01.02.2017 14:47
01.02.2017 14:51
01.02.2017 15:58
01.02.2017 16:01
01.02.2017 16:31
01.02.2017 16:38
Совсем плохо у палаумного очкарика Федорова с бюджетом стало. Даже тебе на презервативы не хватает. Предохраняйся фуфайкой на морду!
01.02.2017 16:45
01.02.2017 17:34
Нет. Все и проще и сложнее: храмы-то русские, значит кто против храмов, тот против русских. Сложнее, потому что выросло не одно поколение без твердой корневой основы культурной. Ломать культурное достояние вообще признак манкуртов. Не давать восстановить сломанное - признак неразвитости.
01.02.2017 17:53
01.02.2017 18:06
Тётя Наташа из НОД ты не пыталась шарики надувать ротом шибпко дурость лечит
01.02.2017 18:13
01.02.2017 18:25
ваша ирония. конечно, вполне уместна. не уместен её смысл подлинный.
01.02.2017 18:28
Тётя Наташа расскажи или растолкуй на своём дурацком языке про этот чудесный кукиш про который ты уже пятые сутки восхищаешся. Дед мой в толк не возмёт Ты этт кукиш сама придумала или дядя Женя фёдоров смску прислал такую в твою пустую головку
01.02.2017 18:35
01.02.2017 18:47
Теть Наташь ты што из хохляцких дурочек
01.02.2017 18:58
01.02.2017 18:59
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в начале января решил передать церкви Исаакиевский собор. Сейчас там музей. Договор о передаче РПЦ оформят до конца 2019 года.
Творческий союз музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области и петербургский Союз ученых выступили против решения администрации города.
Бредовая ситуация.
Чиновник НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ДАРИТЬ НЕ ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ ЕМУ ЛИЧНО ИМУЩЕСТВО.
Говоря иначе: вот был бы это ЕГО ЛИЧНЫЙ храм - он бы имел полное право дарить его кому угодно...
Исаакий НИКОГДА НЕ ПРИНАДЛЕЖАЛ РПЦ...
Более того: на январь 1917 года на территориях Российской Империи Русская Православная Церковь ВООБЩЕ НЕ ИМЕЛА НИКАКОЙ СОБСТВЕННОСТИ.
Ситуация такая сложилась исключительно благодаря нежеланию РПЦ платить ежегодные налоги на имущество
Сиречь - ни о каком "возврате имущества РПЦ" речи идти НЕ МОЖЕТ в принципе!
Грубо говоря: попы хотят ХАПНУТЬ нехилый такой источник дохода - но при этом традиционно не желают ПЛАТИТЬ НАЛОГИ на владение имуществом и на предпринимательскую деятельность...
01.02.2017 19:05
Тетя Наташа дед хохочет и говорит, что ты не просто дурочка а зомбированая штучка
Ты про какой вуачер мне расказываешь если я ево не видал никада Откуда ты про нево узнала я в словарике орфографичном такое слово ненашёл
01.02.2017 19:06
И ПОЧЕМУ ТАК НЕ СПРАВЕДЛИВО НАСЛЕДНИКИ: КУКИШИ,,,,,,,,,??
01.02.2017 19:14
Тётя наташа дед спрашивает а ты что наследница мальчишей плохишей.
Тоже на железной дороге гайки откручивала
01.02.2017 19:18
01.02.2017 19:36
Дима Мендель член КПСС с 1987 года... Толик Чубайс в КПСС с 1982 г...
01.02.2017 19:42
01.02.2017 20:07
И на «Прямой линии» в 2013-м Владимир Владимирович дал развёрнутый на это ответ, из которого ясно, что сажать Чубайса за приватизацию и залоговые аукционы, незаконность которых доказать трудно в силу отсутствия на то время адекватного законодательства, нет возможности, а нынешние его грехи в «Роснано» пока не доказаны.
Более того, Владимир Путин неоднократно объяснял свою позицию по приватизации 90-х: она была проведена нечестно и недобросовестно, однако позволила совершить переход от советской экономики к рыночной, и кардинальный её пересмотр может полностью убить институт собственности в России, доверие к которому и так невелико. С оценкой президента можно не соглашаться и опровергать её, однако это объясняет то, почему Чубайса до сих пор не посадили в тюрьму и даже не завели уголовное дело.
Грубо говоря, если Чубайса судить за залоговые аукционы по нынешним законам (задним числом), то это может навредить не только ему, но всей российской экономике, которая вынуждена жить по правилам долларовой системы, где подобные действия власти способны вызвать бегство капитала.
Объяснение в другом — просто это было бы чрезвычайно символично и справедливо, если бы новый этап развития страны совпал бы с показательным наказанием человека, с которым связано чуть ли не всё самое худшее и несправедливое в период, когда Россия находилась в полном подчинении Запада.
!!!!!!!!!!!!!!
Чубайса вполне могут посадить, но только при гарантии, что частный капитал не воспримет это, как пересмотр итогов приватизации 90-х.
01.02.2017 20:33
БЯРИТЕ !! БЯРИТЕ !! КУКИШИ ЛЕНИНА СВОЮ РЕЛИКВИЮ У СОБСТВЕННОСТЬ...
01.02.2017 20:37
01.02.2017 20:59
01.02.2017 21:13
Деньжищ хватит ФЫВА за счёт благотворительности КУКИШЕЙ отработать грехи предательства КУКИШЕЙ развитого социализма на капитализм путём РАЗДЕРБАНИВАНИЯ ОБЩЕНАРОДНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, единственного ФУНДАМЕНТА СОЦИАЛИЗМА и с 100% участием всех КУКИШЕЙ.
01.02.2017 21:20
Тётя наташа тибе хорошо ты чёкнутая
01.02.2017 21:31
01.02.2017 21:55
Тёть наташ из НОД ты прям кукуйскую царёвну из себя лепишь
01.02.2017 22:30
ДА КСТАТИ: КУКИШИ ,,,,,, МОЖЕТЕ ЗАБРАТЬ В СОБСТВЕННОСТЬ НЕ ТОЛЬКО МАВЗОЛЕЙ, НО ТЫСЯЧИ ПАМЯТНИКОВ ,
НАЧИНАЯ С НУЛЕВОГО КИЛОМЕТРА БАРНАУЛА....
01.02.2017 22:49
Тётя наташа из НОД подожди ещё не все памятники порошенко-бандеровец порушил.
И до тебя очередь дойдёт