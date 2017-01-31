Каждый десятый барнаулец без повода прикладывается к бутылке прямо на работе

10 % барнаульцев, опрошенных в ходе исследования портала «Зарплата.ру», признались, что могут позволить себе выпить на рабочем месте без всякого повода. При этом 3 % респондентов пьют в рабочее время каждый день. В исследовании приняли участие 962 человека, говорится в сообщении.

На вопрос: «Употребляете ли вы алкоголь на рабочем месте?» — почти половина опрошенных барнаульцев (48 %) ответила, что на работе не пьют. 42 % пьют только по особым поводам, а 10 % могут позволить себе спиртное и без особенной причины. При этом, по данным опроса, 3 % жителей Барнаула выпивают на работе каждый день. 65 % позволяют себе алкоголь на работе лишь несколько раз в год, а 9 % — несколько раз в месяц. Среди тех, кто пьет на работе регулярно (раз в неделю и чаще) 12 % — руководители, 10 % — технические специалисты, еще 10 % — рабочий персонал, 9 % — строители.

Самым популярным напитком ожидаемо стало шампанское — традиционный атрибут дней рождения. Его пьют 47 % респондентов. Больше трети опрошенных горожан (37 %) предпочитают пить с коллегами вино, еще треть (33 %) — коньяк, 29 % выбирают водку, а еще 16 % пьют на рабочем месте пиво.

Почти треть жителей Барнаула (29 %) признались, что к выпивающим в рабочее время коллегам относятся нейтрально. Большинство же опрошенных горожан (67 %) настроены негативно в отношении таких сотрудников. Для чего нужен алкоголь? Больше половины (52 %) отмечают, что с помощью спиртного снимают напряжение. 41 % опрошенных горожан таким образом поднимают себе настроение. Еще 27 % употребляют спиртное, чтобы было проще общаться в компании, а 12 % пьют просто от скуки.

Авторы опроса попытались также выяснить, для каких профессий алкоголизм может являться «профессиональным заболеванием». На вопрос: «Люди какой профессии, по вашему мнению, чаще всего употребляют алкоголь?» — горожане чаще других называли грузчиков, сантехников и слесарей. На втором месте по упоминаемости — медицинские работники, на третьем — полицейские. Также многие барнаульцы отмечали, что употребление алкоголя зависит от человека, а не от профессии.

Опрос проводился с 24 по 31 января путем онлайн-анкетирования среди 962 зарегистрированных барнаульцев.