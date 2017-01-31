Каждый десятый барнаулец без повода прикладывается к бутылке прямо на работе

01.02.2017 10:53
10 % барнаульцев, опрошенных в ходе исследования портала «Зарплата.ру», признались, что могут позволить себе выпить на рабочем месте без всякого повода. При этом 3 % респондентов пьют в рабочее время каждый день. В исследовании приняли участие 962 человека, говорится в сообщении.
На вопрос: «Употребляете ли вы алкоголь на рабочем месте?» — почти половина опрошенных барнаульцев (48 %) ответила, что на работе не пьют. 42 % пьют только по особым поводам, а 10 % могут позволить себе спиртное и без особенной причины. При этом, по данным опроса, 3 % жителей Барнаула выпивают на работе каждый день. 65 % позволяют себе алкоголь на работе лишь несколько раз в год, а 9 % — несколько раз в месяц. Среди тех, кто пьет на работе регулярно (раз в неделю и чаще) 12 % — руководители, 10 % — технические специалисты, еще 10 % — рабочий персонал, 9 % — строители.
Самым популярным напитком ожидаемо стало шампанское — традиционный атрибут дней рождения. Его пьют 47 % респондентов. Больше трети опрошенных горожан (37 %) предпочитают пить с коллегами вино, еще треть (33 %) — коньяк, 29 % выбирают водку, а еще 16 % пьют на рабочем месте пиво.
Почти треть жителей Барнаула (29 %) признались, что к выпивающим в рабочее время коллегам относятся нейтрально. Большинство же опрошенных горожан (67 %) настроены негативно в отношении таких сотрудников. Для чего нужен алкоголь? Больше половины (52 %) отмечают, что с помощью спиртного снимают напряжение. 41 % опрошенных горожан таким образом поднимают себе настроение. Еще 27 % употребляют спиртное, чтобы было проще общаться в компании, а 12 % пьют просто от скуки.
Авторы опроса попытались также выяснить, для каких профессий алкоголизм может являться «профессиональным заболеванием». На вопрос: «Люди какой профессии, по вашему мнению, чаще всего употребляют алкоголь?» — горожане чаще других называли грузчиков, сантехников и слесарей. На втором месте по упоминаемости — медицинские работники, на третьем — полицейские. Также многие барнаульцы отмечали, что употребление алкоголя зависит от человека, а не от профессии.
Опрос проводился с 24 по 31 января путем онлайн-анкетирования среди 962 зарегистрированных барнаульцев.
01.02.2017 11:52
01.02.2017 11:52
Что толку было пить пиво дефицитное в эпоху 50-80х. На хмелю с плантаций от Сросток до Соузги. Щас - мешок наркохимии и ското-быдлом становишься на долгие года... да и хороший приварок бочкарёвским и прочим пивникам.
01.02.2017 12:01
Да, хорошее было пиво - не чета нынешнему. Эх-ма, попить бы ещё такого....
01.02.2017 12:09
Случайно, в Манжероке лет 10 назад. один раз отведали с похожим ТЕМ вкусом. Потом больше не попадалось и там...
01.02.2017 12:55
Да без "химии" просто было. И срок годности у такого Настоящего пива - дня три, не больше. А сейчас берешь банку и смотришь - срок до одного года... Год пиво не портится. А может это и не пиво уже, а одни консерванты?.
Я помню в 70-х ещё из бочек дубовых пиво качали - вот это был вкус!
01.02.2017 13:43
1). Устанавливаются 10 уровней, например, состояния здоровья. В соответствии с нормативами уровня необходимо провести всеобщую диспансеризацию всего населения с установлением каждому гражданину России его реального уровня здоровья по шкале.
2). Далее провести тарификацию всех работ по тарифно - квалификационному справочнику и установить какая степень состояния здоровья необходима для выполнения данной работы.
3), Затем при трудоустройстве необходимо фактический уровень здоровья ПРЕТЕНДЕНТА на работу сравнивать с ТАРИФОМ на здоровье. Если факт здоровье ниже то в представлении работы отказать, если ВЫШЕ то установить бонус за состояние здоровья.
4). Установить сроки проведения диспансеризаций для аттестации населения.
5). Создать сеть необходимых спортивных центров для тренировок поддержания или достижения более высоких уровней состояния здоровья.
ЕСТЕСТВЕННО, ЭТИМ ДОЛЖНЫ РЕАЛЬНО ЗАНИМАТЬСЯ ПРОФСОЮЗЫ... Но они как видно спят литургическим сном... ПОРА ПРОСЫПАТЬСЯ ГОСПОДА!! ОБЛОМОВЫ!!
01.02.2017 16:25
Вот таким слоганом МОЖНО ОБОЗНАЧИТЬ МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСТЕР АЛТАЯ.
01.02.2017 21:45