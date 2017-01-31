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Главная Лента новостей Власти Алтайского края выдали рекомендации, как смягчить «реформу ОДН»

Власти Алтайского края выдали рекомендации, как смягчить «реформу ОДН»

01.02.2017 11:54

Первые в этом году квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг, которые с конца января стали получать жители Алтайского края, существенно отличаются от прежних. Речь идет не только о переименовании некоторых граф, но и о суммах на ОДН, в ряде случаев значительно подросших по сравнению с декабрем 2016 года. Соответствующее постановление правительства РФ вступило в силу с 1 января 2017 года.

Внешне изменение проявилось в наименовании граф в квитанции. Так, «содержание и текущий ремонт» изменилось на «содержание жилого (нежилого) помещения»; «горячее водоснабжение ОДН» на «горячая вода на содержание ОИ»; «холодное водоснабжение ОДН» на «холодная вода на содержание ОИ»; «электроснабжение ОДН» на «электроснабжение на содержание ОИ». Согласно вступившим в силу изменениям, расходы на оплату ресурсов на содержание общего имущества в многоквартирном доме не могут превышать действующий норматив потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды.

Руководитель краевого минстройтранса Иван Гилев порекомендовал УК, ТСЖ и ЖСК при первоначальном включении потребления на ОДН в жилищную услугу руководствоваться прежней методикой, то есть исходить из показаний общедомового прибора учета, а использовать норматив только там, где нет общего счетчика, говорится на сайте профильного министерства. На период отсутствия постоянно и временно проживающих граждан в жилом помещении объем коммунальных услуг с февраля 2017 года будет рассчитываться с учетом количества собственников помещения.

«По нашим оценкам в некоторой части многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета, предъявление величины норматива ОДН, вместо соответствующего расчета, может вызвать рост платы граждан. Такая ситуация возможна в домах, где совместная работа жителей с управляющей организацией по повышению энергоэффективности дома и экономии ресурсов позволила снизить расходы на общедомовые нужды в сравнении с нормативами. Мы в свою очередь придерживаемся позиции, что фактически не оказанный объем услуг не должен оплачиваться», - подчеркнул Иван Гилев. Добавим, что сами нормативы до сих пор не определены, это произойдет предположительно к 1 июля 2017 года.

Жители вправе выбирать для себя наиболее выгодный вариант начисления платы за ресурсы, потребленные на общедомовые нужды. Закон жестко регламентирует лишь обязательство не превышать утвержденный норматив. Поэтому там, где счетчики установлены и за счет этого достигнута существенная экономия, расчет по нормативам не является обязательным. Если общедомовой прибор учета установлен, объем потребленных ресурсов на ОДН в многоквартирном доме следует определять, как разницу между показаниями общедомового прибора учета и суммой показаний индивидуальных приборов учета собственников МКД, либо объема коммунальных услуг, потребленных по нормативу при отсутствии индивидуального прибора учета. В случае, если жилое помещение не оборудовано прибором учета и при этом не подтверждено отсутствие технической возможности его установки, перерасчет за временное отсутствие потребителя в жилом помещении производится не будет.

Кроме того, с января 2017 года в отношении управляющих организаций (ТСЖ, ЖСК) вводится штраф за необоснованное увеличение платы за коммунальные услуги в размере 50 % от неверно начисленной суммы, которая будет отражаться в квитанции отдельной строкой.

Справка:

С 1 января 2017 года вступили в силу изменения в жилищное законодательство, согласно которым в расходы за содержание жилого помещения многоквартирного дома включаются расходы на оплату электрической энергии, холодной и горячей воды, водоотведения, потребляемых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме. Если раньше в квитанции в разделе платы за коммунальные услуги присутствовала строка или строки на «общедомовые нужды», теперь вместо этого начисления за ресурсы, потребленные на содержание общедомового имущества, должны быть перенесены в раздел расходов за содержание жилого помещения.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

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Комментарий

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Комментариев 12
М. Горький

01.02.2017 12:24

Умиляют слова "рекомендации" и "как смягчить". Доказано, что у наркоманов и у людей отягощенные жаждой наживы, реагируют одни и те же участки коры головного мозг. Тут нужна 100 литровая клизма!
Асклепий

01.02.2017 13:11

Видимо , настала пора прекратить возведение непонятных кластеров и начать строить клистиры!
Старый

01.02.2017 13:59

Руководитель краевого минстройтранса Иван Гилев порекомендовал УК, ТСЖ и ЖСК при первоначальном включении потребления на ОДН в жилищную услугу руководствоваться прежней методикой, то есть исходить из показаний общедомового прибора учета, а использовать норматив только там, где нет общего счетчика, говорится на сайте профильного министерства. На период отсутствия постоянно и временно проживающих граждан в жилом помещении объем коммунальных услуг с февраля 2017 года будет рассчитываться с учетом количества собственников помещения.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
В нашем ТСЖ из-за большого разрыва во времени снятия показаний общедомового и квартирных счетчиков, а также НЕ ПОДАЧЕ показания счетчиков нерадивыми жильцами, ПОДАЧИ недостоверных показаний счетчиков начался бардак с ОДН; ввод нормативов ОДН положил конец этому беспределу с бесконечными перерасчетами ОДН. Пускай уж лучше небольшие относительно деньги за счет повышающих коэффициентов с не установивших счетчики жильцов пойдут на благоустройство территории двора дома.
призадумался

01.02.2017 15:39

Сразу видно, что МИНИСТР! Правительству чуть больше месяца, а он уже сумел внести в теорию и практику управления отраслью такое новшество - дача рекомендаций!
Старому

01.02.2017 17:03

Ты не понимаешь чего пишешь. Эти проблемы у вас должны решаться на раз.
Мнение

01.02.2017 18:03

ОДН придумали для возмещения затрат неплательщиков. Рассмотрим на примере за электричество. Суммы к выплате по месяцам скакали верх-вниз до 50%. Такое могут придумать только в дурдоме, поскольку показания общедомовых счетчиков не поддаются проверке жильцами. Там все "забетонировано" от любопытных глаз. Проблема решается очень просто. В каждой квартире есть электросчетчики, водосчетчики и пр. Кто мешал сделать оплату 5-10% от употребленной электроэнергии в квартире. Народ стал бы экономить, чтобы не платить лишнее за ОДН (как правило это не больше 3-х лампочек в коридоре). Таким же образом можно платить по новому за ОИ.
Алексей

01.02.2017 19:02

" использовать норматив только там, где нет общего счетчики " нормативы до сих пор не определены, это произойдет предположительно к 1 июля 2017 года." Какая то ерунда, как можно использовать норматив которого еще нет.
Для Асклепия

01.02.2017 19:54

Можно я Вас перефразирую? Видимо , настала пора прекратить возведение непонятных кластеров и начать вводить клистиры их созидателям. !
маша-Алексею

01.02.2017 20:13

Нормативы есть. Только они старые. Они рассчитаны еще по Постановлению Правительства 2006 года №306. В 2016 году должна была появиться новая методика расчета нормативов, и нормативы должны были быть пересчитаны по новой методике. Но методика не появилась. Нет ее и до сих пор. И я сомневаюсь, что она появится до 1 июля 2017 года. Потому в регионах пришлось как-то выкручиваться со старыми нормативами.
Я

01.02.2017 20:35

Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам. доже она не верит властям края
Вопрос

01.02.2017 20:45

А что такое ОИ?
маша

01.02.2017 21:33

ОИ - общее имущество. Подвальные помещения, чердаки, лестничные клетки, колясочные, земельный участок и пр. имущество, относящееся к многоквартирному дому.