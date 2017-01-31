Власти Алтайского края выдали рекомендации, как смягчить «реформу ОДН»

Первые в этом году квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг, которые с конца января стали получать жители Алтайского края, существенно отличаются от прежних. Речь идет не только о переименовании некоторых граф, но и о суммах на ОДН, в ряде случаев значительно подросших по сравнению с декабрем 2016 года. Соответствующее постановление правительства РФ вступило в силу с 1 января 2017 года.

Внешне изменение проявилось в наименовании граф в квитанции. Так, «содержание и текущий ремонт» изменилось на «содержание жилого (нежилого) помещения»; «горячее водоснабжение ОДН» на «горячая вода на содержание ОИ»; «холодное водоснабжение ОДН» на «холодная вода на содержание ОИ»; «электроснабжение ОДН» на «электроснабжение на содержание ОИ». Согласно вступившим в силу изменениям, расходы на оплату ресурсов на содержание общего имущества в многоквартирном доме не могут превышать действующий норматив потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды.

Руководитель краевого минстройтранса Иван Гилев порекомендовал УК, ТСЖ и ЖСК при первоначальном включении потребления на ОДН в жилищную услугу руководствоваться прежней методикой, то есть исходить из показаний общедомового прибора учета, а использовать норматив только там, где нет общего счетчика, говорится на сайте профильного министерства. На период отсутствия постоянно и временно проживающих граждан в жилом помещении объем коммунальных услуг с февраля 2017 года будет рассчитываться с учетом количества собственников помещения.

«По нашим оценкам в некоторой части многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета, предъявление величины норматива ОДН, вместо соответствующего расчета, может вызвать рост платы граждан. Такая ситуация возможна в домах, где совместная работа жителей с управляющей организацией по повышению энергоэффективности дома и экономии ресурсов позволила снизить расходы на общедомовые нужды в сравнении с нормативами. Мы в свою очередь придерживаемся позиции, что фактически не оказанный объем услуг не должен оплачиваться», - подчеркнул Иван Гилев. Добавим, что сами нормативы до сих пор не определены, это произойдет предположительно к 1 июля 2017 года.

Жители вправе выбирать для себя наиболее выгодный вариант начисления платы за ресурсы, потребленные на общедомовые нужды. Закон жестко регламентирует лишь обязательство не превышать утвержденный норматив. Поэтому там, где счетчики установлены и за счет этого достигнута существенная экономия, расчет по нормативам не является обязательным. Если общедомовой прибор учета установлен, объем потребленных ресурсов на ОДН в многоквартирном доме следует определять, как разницу между показаниями общедомового прибора учета и суммой показаний индивидуальных приборов учета собственников МКД, либо объема коммунальных услуг, потребленных по нормативу при отсутствии индивидуального прибора учета. В случае, если жилое помещение не оборудовано прибором учета и при этом не подтверждено отсутствие технической возможности его установки, перерасчет за временное отсутствие потребителя в жилом помещении производится не будет.

Кроме того, с января 2017 года в отношении управляющих организаций (ТСЖ, ЖСК) вводится штраф за необоснованное увеличение платы за коммунальные услуги в размере 50 % от неверно начисленной суммы, которая будет отражаться в квитанции отдельной строкой.