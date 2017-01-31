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Главная Лента новостей Верни мне мой 2012-й: оборот розничной торговли в Алтайском крае откатился на пятилетку

Верни мне мой 2012-й: оборот розничной торговли в Алтайском крае откатился на пятилетку

01.02.2017 12:32

Оборот розничной торговли в Алтайском крае за 2016 год снизился на 5,2 % в сопоставимых ценах 2015 года, даже несмотря на рекордно слабую инфляцию. В фактических ценах рост составил лишь 1,8 %. Торговля в регионе так и не смогла преодолеть затяжное пике, продолжающееся с 2014 года, когда рост не может перекрыть инфляцию, и за время кризиса «откатилась» на пять лет назад. Данные опубликованы на сайте Алтайкрайстата.

По итогам минувшего года розничный товарооборот составил 326,9 млрд рублей, превысив в стоимостном выражении показатель 2015 года на 5,7 млрд рублей. Однако индекс физического объема розничного товарооборота в сопоставимых ценах (показатель учитывает инфляцию и другие факторы) в крае составил 94,8 %. Падение оказалось куда меньшим, чем в 2015 году, когда торговля рухнула в сравнимых ценах сразу на 9,4 % к уровню 2014 года. В свою очередь, в 2014 году рост также фактически отсутствовал — индекс составил 100,1 %, говорится в материалах Алтайкрайстата.

Таким образом, фактически сфера розничной торговли в Алтайском крае не показывает ощутимого роста с 2014 года. Если же суммировать падение за 2015-2016 годы, окажется, что розница за эти годы «просела» почти на 15 % к уровню 2014 года в сопоставимых ценах. В пересчете обороты этого вида торговли в регионе сейчас находятся примерно на уровне 2012 года.

Наиболее сильное падение в сравнимых ценах за 2016 год показала торговля пищевыми продуктами и напитками (-5,8 % к уровню 2015 года). Торговля непродовольственными товарами упала на 4,6 % к ценам 2015 года, оборот общественного питания упал на 1,7 %.

В макроструктуре оборота в 2016 году незначительно преобладали продовольственные товары (50,3 %). На сайте правительства региона отмечается, что 20,2 % торгового оборота в Алтайском крае формируют предприятия малого бизнеса и предприниматели. По итогам 2016 года размер налогов от предприятий торговли составил 11,3 млрд рублей, или 15,5 % от всех налоговых поступлений.


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Комментарий

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Комментариев 5
Мистер Вульф

01.02.2017 13:33

Торговля в регионе так и не смогла преодолеть затяжное пике, продолжающееся с 2014 года, когда рост не может перекрыть инфляцию, и за время кризиса «откатилась» на пять лет назад. Данные опубликованы на сайте Алтайкрайстата.

В 2014 году крымняш зато!
еще паре поколений как минимум

01.02.2017 14:27

будет икаться крымско-донбасская авантюра ботоксного царька
!

01.02.2017 15:09

зато у нас правительство и медкластер
Покупатель.

01.02.2017 18:54

Ага, отмените вообще все льготы, которые были положены по закону, еще поднимите тарифы на коммунальные услуги, заморозьте зарплату и спокойненько ждите увеличения оборота розничной торговли.
гость

01.02.2017 21:15

Доходы всё меньше у большинства населения, всё больше у меньшинства. А потребности (в питании, одежде, услугах) примерно одинаковы. Большинство всё реже себе позволяет обновки. А меньшинство, как и прежде, делает покупки за рубежом.