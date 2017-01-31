Массовое поражение вирусами тормозит учебный процесс в Алтайском крае

В Алтайском крае с 23 по 29 января 2017 года зарегистрировали уже 26,6 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что на 66 % выше эпидемического порога. В связи с этим более 50 школ и детских садов полностью приостановили учебный процесс, следует из сообщения пресс-службы Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Согласно данным источника, среди заболевших ОРВИ при лабораторных исследованиях также выделяют вирусы «гонконгского» и «свиного» гриппа. Руководство управления постановило полностью отменить занятия в образовательных организациях и дошкольных учреждениях, где по причине заболевания ОРВИ в классе или группе отсутствует более 20 % детей. В связи с этим полностью приостановлен учебный процесс в 28 школах и 25 дошкольных учреждениях, частично (по классам, группам) - в 283 классах 74 региональных школ, в 128 группах 83 детских садов. При этом в краевом центре за прошедшую неделю зарегистрировали 11,4 тысяч случаев заболевания ОРВИ, что на 35 % выше эпидемического порога по совокупному населению. Превышение эпидемпорога отмечается среди всех возрастных групп на 11-74 %. На данный момент в Барнауле нет полностью закрытых ДОУ и школ, однако частично пришлось приостановить учебный процесс в 133 классах 31 школы и 76 группах 44 дошкольных учреждений.

По всей видимости, наиболее сложная ситуация сейчас складывается в Бийске, где на утро 1 февраля на карантин закрыли 16 школ (более половины) и один детский сад. По данным газеты «Наш Бийск», учебный процесс приостановили в 29 классах шести школ, а также в 18 группах 11 детсадов. Общее количество заболевших детей уже приближается к 4 тысячам. В городском управлении образования поясняют, что во всех школах и детских садах проводится ежедневный мониторинг ситуации, если число заболевших через неделю составит меньше 20 %, учебные заведения откроют. Однако только за прошедшие сутки число заболевших в Бийске увеличилось более чем на 600 человек. Среди них лишь три случая гриппа, остальные — ОРВИ.

Отметим, в Алтайском крае с 26 января начало действовать ограничение на проведение массовых спортивных и культурных мероприятий в детских коллективах.