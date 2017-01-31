×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Барнаульцев накормили блокадным хлебом

11 |
Есть мнение
Известные барнаульцы о «сворачивании» городских гуляний: «Надо знать, за чей счет будет «банкет»
13
Александр Карлин об «эвтаназии» алтайских деревень: «Насилия мы применять не будем»
149
Разговор
Мария Прусакова, персек Алтайского крайкома КПРФ

Мария Прусакова, персек Алтайского крайкома КПРФ

«Угроза лишиться поста сохраняется по сей день»

121
Рейтинги
ПОЛИТСИБ.ru
Алтайские единороссы оставили «в хвосте» медиарейтинга другие партии
0
Борис Трофимов стал лидером медиарейтинга алтайских депутатов в декабре
0
Барнаульских депутатов почти не упоминали в СМИ в декабре
3
Ушел в отрыв: сити-менеджер Барнаула в декабре в два раза увеличил медийность
1

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

С 1 февраля увеличены размеры выплат, пособий и компенсаций гражданам, подвергшимся радиации
Россия вышла на первое место в мире по производству сахарной свеклы
Волонтеры «Лиза Алерт» проведут первый день открытых дверей

Резонанс
Темы недели
Отсиделся: Алтайский краевой суд на год сократил срок Максиму Савинцеву
42
«А может, Эрмитаж?»: идея открыть музей в здании барнаульской «Родины» удивила краевые власти
30
В блогах
Андрей Ляпунов

31.01.2017

Андрей Ляпунов

руководитель департамента информационной политики администрации Алтайского края

После отчета губернатора края журналисты обращаются ко мне за комментариями...

47
Владислав Вакаев

30.01.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Одной рукой даем, другой забираем

10
Александр Карлин

24.01.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

За чистоту отношений

124
Loading...
Главная Лента новостей «Что же тут криминального?»: алтайский следком оставил в покое «черные дыры» барнаульской «Галактики»

«Что же тут криминального?»: алтайский следком оставил в покое «черные дыры» барнаульской «Галактики»

01.02.2017 13:33

СУ СКР по Алтайскому краю приняло решение не возбуждать уголовное дело в связи с обрушением кровли в ТРЦ «Галактика» в декабре прошлого года. Следственные органы не нашли в случившемся какого-либо состава преступления, сообщили в управлении порталу Amic.ru.

Ведомство провело доследственную проверку по факту ЧП и рассказало журналистам о ее итогах. «По результатам проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Несмотря на выявленные нарушения в ходе строительства и эксплуатации здания торгово-выставочного комплекса «Галактика», расположенного на проспекте Строителей, 117, следствием не установлено общественно опасных последствий в виде смерти граждан в результате обрушения кровли, потолочных конструкций и последующего обвала снега, в связи с чем состав преступления, предусмотренный ст. 216 УК РФ, отсутствует», - пояснили в пресс-службе алтайского следкома.

Между тем, как сообщалось ранее, к административной ответственности виновные все же были привлечены. Государственная инспекция назначила застройщику объекта ООО «БАМЗ» и генеральному подрядчику ООО «Строительная компания Платформа Сибирь» административные наказания в виде штрафов в размере 100 тысяч рублей каждому. Кроме того, до 1 февраля текущего года застройщик планирует передать проектную документацию I очереди строительства (введенной в эксплуатацию) на государственную экспертизу в КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края».

Напомним, что 26 декабря прошлого года вечером посетители ТРЦ «Галактика» на проспекте Строителей в Барнауле сообщили об обрушении потолка в гипермаркете «Ашан». Инцидент случился в отделе автотоваров, где в тот момент находилось небольшое количество горожан, поэтому ЧП обошлось без жертв. На место прибыли сотрудники МЧС, которые обеспечили безопасный выход посетителей. Между тем комиссия Государственной экспертизы Алтайского края успела провести свою проверку в ТРЦ «Галактика» и сначала выявила нарушения, допущенные при проектировании. Эксплуатацию самого здания на время прекратили, а вывески якорного арендатора сняли со всех стен и злополучной крыши. Любопытно, что на карте ТРЦ второй и третий этажи «галактической» постройки полностью свободны от арендаторов.


Другие новости по этой теме:

 Галактическая дыра: в барнаульском торгово-развлекательном центре обвалилась крыша спустя месяц после его открытия
 Барнаульскую «Галактику» приостановили после обрушения потолка
 Галактика в опасности: горожане сообщают о новом обвале крыши в барнаульском торгово-развлекательном центре
 Барнаульскую «Галактику» спешат «разобрать» до новогодних праздников

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 2
ясненько на капиталистическом небосводе

01.02.2017 13:50

кто присядет попой на ледяные нары , если придавит-покалечит посетителя или работника ?
гость

01.02.2017 16:41

Вот придавит-покалечит, тогда и будет уголовка, а пока увы.