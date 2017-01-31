«Что же тут криминального?»: алтайский следком оставил в покое «черные дыры» барнаульской «Галактики»

СУ СКР по Алтайскому краю приняло решение не возбуждать уголовное дело в связи с обрушением кровли в ТРЦ «Галактика» в декабре прошлого года. Следственные органы не нашли в случившемся какого-либо состава преступления, сообщили в управлении порталу Amic.ru.

Ведомство провело доследственную проверку по факту ЧП и рассказало журналистам о ее итогах. «По результатам проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Несмотря на выявленные нарушения в ходе строительства и эксплуатации здания торгово-выставочного комплекса «Галактика», расположенного на проспекте Строителей, 117, следствием не установлено общественно опасных последствий в виде смерти граждан в результате обрушения кровли, потолочных конструкций и последующего обвала снега, в связи с чем состав преступления, предусмотренный ст. 216 УК РФ, отсутствует», - пояснили в пресс-службе алтайского следкома.

Между тем, как сообщалось ранее, к административной ответственности виновные все же были привлечены. Государственная инспекция назначила застройщику объекта ООО «БАМЗ» и генеральному подрядчику ООО «Строительная компания Платформа Сибирь» административные наказания в виде штрафов в размере 100 тысяч рублей каждому. Кроме того, до 1 февраля текущего года застройщик планирует передать проектную документацию I очереди строительства (введенной в эксплуатацию) на государственную экспертизу в КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края».

Напомним, что 26 декабря прошлого года вечером посетители ТРЦ «Галактика» на проспекте Строителей в Барнауле сообщили об обрушении потолка в гипермаркете «Ашан». Инцидент случился в отделе автотоваров, где в тот момент находилось небольшое количество горожан, поэтому ЧП обошлось без жертв. На место прибыли сотрудники МЧС, которые обеспечили безопасный выход посетителей. Между тем комиссия Государственной экспертизы Алтайского края успела провести свою проверку в ТРЦ «Галактика» и сначала выявила нарушения, допущенные при проектировании. Эксплуатацию самого здания на время прекратили, а вывески якорного арендатора сняли со всех стен и злополучной крыши. Любопытно, что на карте ТРЦ второй и третий этажи «галактической» постройки полностью свободны от арендаторов.