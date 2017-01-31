Скандально известный политтехнолог возглавит барнаульский исполком «Единой России»

01.02.2017 14:27
Исполнительный комитет Барнаульского отделения «Единой России» возглавит скандальный политик, позиционирующий себя как политтехнолог, Константин Малышев. Эту информацию ИА «Банкфакс» подтвердили в исполкоме местного отделения партии.
Решение рекомендовать назначение г-на Малышева было принято на заседании местного политсовета ЕР 27 января. В течение текущей недели его кандидатура должна быть одобрена на заседании регионального политсовета партии. Как отметил собеседник, в этом событии нет «ничего выдающегося».
Константин Малышев уже длительное время позиционирует себя как политтехнолог. Он работал на выборах разного уровня в Республике Алтай, Алтайском крае и в других регионах с 1997 года. Начинал путь с простого агитатора. На его счету более трех десятков политкампаний. В том числе в 2004 году он принимал участие в агитации во время избирательной кампании Михаила Евдокимова, впоследствии избранного губернатором, однако прекратил работу со штабом незадолго до дня голосования.
В 2012 году возглавил региональное отделение партии «Гражданская платформа», тогда являвшейся проектом бизнесмена Михаила Прохорова. Однако заметных успехов партия не добилась. В 2016 году г-н Малышев подал иск к федеральному руководству партии с требованием выплатить почти 250 тысяч рублей. Речь шла о гонораре за организацию сбора подписей в поддержку одного из кандидатов партии. Иск был удовлетворен частично — взыскано в общей сложности более 200 тысяч рублей.
Стоит отметить, что рекомендация Константина Малышева в барнаульский исполком в целом продолжает тренд, заданный возвращением на руководящую должность в алтайском реготделении ЕР профессионального политтехнолога Андрея Клюзова. В конце 2016 года он был назначен руководителем исполкома реготделения, сменив на этой должности Евгения Суворова, перебравшегося ранее в краевой избирком. Это событие наблюдатели связывают с намеченными на 2017 год выборами в представительные органы муниципалитетов края.
Добавим, что ранее должность руководителя исполкома барнаульского отделения партии занимал Александр Пушкарев.
Фото: страница Константина Малышева в Facebook
01.02.2017 14:41
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01.02.2017 16:06
другого рецепта нету - уж смеяться устали от речей пламенных Карла Александровича
Богомобданного про житуху сытую , да без изжоги у него самого.
01.02.2017 16:49
01.02.2017 17:08
Второе. Клюзов здесь! Дорогу Клюзову! Парень - работяга и знает, чего он хочет в этой жизни. Но он заблуждается в том, что успеет сработать так же стремительно, как и прежде: Барнаул уже не тот, и партийцы узнали, что такое вольница, при которой можно не напрягаться , как не напрягался господин Суворов. Клюзов подберет и сторонников в свою команду, и единомышленников. Но Малышев- это не самый сильный ход политтехнолога Клюзова. С какой стороны он "засветился" в толщах электората- в скандалах, связанных с выбиванием "крутых" гонораров за труд, в котором он не блистал успехами. Попробуем в ближайшее время рассказать и об этом
01.02.2017 17:12
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из КПСС -респект Суворову!
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01.02.2017 20:18
А ты, видать, выходец прямо из октябрят))))
01.02.2017 20:38
Аллёё, ЕРовцы. У Вас же в партии свобода слова, возможность высказывать свою позицию, ну и на другой платформе постоять можно. Так в чём дело- переживаете за партию? Ну дык ветер Вам в спину- отстаивайте правду. А мы посмотрим, какая там у Вас демократия?!
01.02.2017 20:42
01.02.2017 23:32
наблатыкались у америкосов -
праймериз , пиар-манахеры , пресс-подборшики или боди- секретари,
Вау , сругаться по-русски не умеют- фак , фак ю эз южэли.
Новый хохол - голова ЕР местный в жёны негритянку пусть берёт из жриц вуду -
такая моднота годная политтехнологическая.