Скандально известный политтехнолог возглавит барнаульский исполком «Единой России»

Исполнительный комитет Барнаульского отделения «Единой России» возглавит скандальный политик, позиционирующий себя как политтехнолог, Константин Малышев. Эту информацию ИА «Банкфакс» подтвердили в исполкоме местного отделения партии.

Решение рекомендовать назначение г-на Малышева было принято на заседании местного политсовета ЕР 27 января. В течение текущей недели его кандидатура должна быть одобрена на заседании регионального политсовета партии. Как отметил собеседник, в этом событии нет «ничего выдающегося».

Константин Малышев уже длительное время позиционирует себя как политтехнолог. Он работал на выборах разного уровня в Республике Алтай, Алтайском крае и в других регионах с 1997 года. Начинал путь с простого агитатора. На его счету более трех десятков политкампаний. В том числе в 2004 году он принимал участие в агитации во время избирательной кампании Михаила Евдокимова, впоследствии избранного губернатором, однако прекратил работу со штабом незадолго до дня голосования.

В 2012 году возглавил региональное отделение партии «Гражданская платформа», тогда являвшейся проектом бизнесмена Михаила Прохорова. Однако заметных успехов партия не добилась. В 2016 году г-н Малышев подал иск к федеральному руководству партии с требованием выплатить почти 250 тысяч рублей. Речь шла о гонораре за организацию сбора подписей в поддержку одного из кандидатов партии. Иск был удовлетворен частично — взыскано в общей сложности более 200 тысяч рублей.

Стоит отметить, что рекомендация Константина Малышева в барнаульский исполком в целом продолжает тренд, заданный возвращением на руководящую должность в алтайском реготделении ЕР профессионального политтехнолога Андрея Клюзова. В конце 2016 года он был назначен руководителем исполкома реготделения, сменив на этой должности Евгения Суворова, перебравшегося ранее в краевой избирком. Это событие наблюдатели связывают с намеченными на 2017 год выборами в представительные органы муниципалитетов края.

Добавим, что ранее должность руководителя исполкома барнаульского отделения партии занимал Александр Пушкарев.