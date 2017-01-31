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Главная Лента новостей Скандально известный политтехнолог возглавит барнаульский исполком «Единой России»

Скандально известный политтехнолог возглавит барнаульский исполком «Единой России»

01.02.2017 14:27

Исполнительный комитет Барнаульского отделения «Единой России» возглавит скандальный политик, позиционирующий себя как политтехнолог, Константин Малышев. Эту информацию ИА «Банкфакс» подтвердили в исполкоме местного отделения партии.

Решение рекомендовать назначение г-на Малышева было принято на заседании местного политсовета ЕР 27 января. В течение текущей недели его кандидатура должна быть одобрена на заседании регионального политсовета партии. Как отметил собеседник, в этом событии нет «ничего выдающегося».

Константин Малышев уже длительное время позиционирует себя как политтехнолог. Он работал на выборах разного уровня в Республике Алтай, Алтайском крае и в других регионах с 1997 года. Начинал путь с простого агитатора. На его счету более трех десятков политкампаний. В том числе в 2004 году он принимал участие в агитации во время избирательной кампании Михаила Евдокимова, впоследствии избранного губернатором, однако прекратил работу со штабом незадолго до дня голосования.

В 2012 году возглавил региональное отделение партии «Гражданская платформа», тогда являвшейся проектом бизнесмена Михаила Прохорова. Однако заметных успехов партия не добилась. В 2016 году г-н Малышев подал иск к федеральному руководству партии с требованием выплатить почти 250 тысяч рублей. Речь шла о гонораре за организацию сбора подписей в поддержку одного из кандидатов партии. Иск был удовлетворен частично — взыскано в общей сложности более 200 тысяч рублей.

Стоит отметить, что рекомендация Константина Малышева в барнаульский исполком в целом продолжает тренд, заданный возвращением на руководящую должность в алтайском реготделении ЕР профессионального политтехнолога Андрея Клюзова. В конце 2016 года он был назначен руководителем исполкома реготделения, сменив на этой должности Евгения Суворова, перебравшегося ранее в краевой избирком. Это событие наблюдатели связывают с намеченными на 2017 год выборами в представительные органы муниципалитетов края.

Добавим, что ранее должность руководителя исполкома барнаульского отделения партии занимал Александр Пушкарев.

Фото: страница Константина Малышева в Facebook

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Комментарий

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Комментариев 25
Скептик

01.02.2017 14:41

Мой друг детства. Человек сделал себя от и до! Достойное решение.
Активисты ЕР

01.02.2017 14:44

Это начало провала ЕР на выборах в сентябре! Поздравляем)))) Уж мы точно не будем работать с этим упырем.
политтехнолог?

01.02.2017 14:44

больше похож на братка из 90-х. перЕквалифИцировался?(с)
Вредный

01.02.2017 14:45

Так вам и надо.
НУ И НУ!

01.02.2017 14:53

Сталкивался с ним несколько раз- Безпринципный человек думающий только о том, как срубить Бабла побольше, люди для него так, мусор помогающий срубить бабок. "Повезло" барнаульцам.
Рубцовск

01.02.2017 14:56

мы прям видим успехи ЕР благодаря обновлению руководящего состава. Благодаря вам слышно только о коммунистах ))
Евгений С.

01.02.2017 15:06

Очень рад за Константина! Это достойное решение! Молодец!
КОСТЯ по ВИДУ ВНЕДРИТ ТЕХНОЛОГИИ БРАТКОВ !??

01.02.2017 15:28

Будут приставлены перед говорунчиками Алтая, типа ЕМЕШКИНА... Вити... РОМ ЧИК ЫНА и.т.д. Может и будет польза от таких технологий! А как думает по сему ИНОСТРАННЫЙ АГЕНТ НКО СТАСИК?? ХИЛЛАРИВАТО ему скорей будет? ЧИ НИ??
Алексей Б

01.02.2017 15:41

Малышев, проводил последние выборы в Северной Осетии. И так до проводился. что остался без "заказов" на этот год. Пришлось иди за куском хлеба в едроссию)))
политехнолог? (у)

01.02.2017 15:42

... дык , они там все такие , образно говоря - в трусах и противогазе )))))) .
он чо , фальшивомонетчик искусный ?

01.02.2017 16:06

копии 5-ти тыщщных будет тиражировать и , как успокоительное средство распределять ?
другого рецепта нету - уж смеяться устали от речей пламенных Карла Александровича
Богомобданного про житуху сытую , да без изжоги у него самого.
Юля

01.02.2017 16:49

А почему про Екатерину Абрамову не написали , он ее тоже депутатом делал регулярно
как так?

01.02.2017 17:08

Предельно просто: никто иной, как Суворов развалил ВСЮ работу партии в крае и особенно в Барнауле. При нем полностью прекратился рост рядов ленов партии, предано забвению такое понятие, как сторонники партии. полностью перестали взиматься партийные взносы, развалена по -существу работу местных отделений в Барнауле. Суворов такой "кипучей деятельность" создал региональному отделению имидж аморфной партии, которая катилась по колее событий и жизни. Парень тебе усажен в хорошее кожаное кресло, будет там поучать народ искусству жизни.И получать зарплату, о которой стыдливо стараются вслух не говорить в широких кругах.
Второе. Клюзов здесь! Дорогу Клюзову! Парень - работяга и знает, чего он хочет в этой жизни. Но он заблуждается в том, что успеет сработать так же стремительно, как и прежде: Барнаул уже не тот, и партийцы узнали, что такое вольница, при которой можно не напрягаться , как не напрягался господин Суворов. Клюзов подберет и сторонников в свою команду, и единомышленников. Но Малышев- это не самый сильный ход политтехнолога Клюзова. С какой стороны он "засветился" в толщах электората- в скандалах, связанных с выбиванием "крутых" гонораров за труд, в котором он не блистал успехами. Попробуем в ближайшее время рассказать и об этом
опять ногами в жир

01.02.2017 17:12

Очередное ооочень своеобразное кадровое решение представителей правящей верхушки. Ну, да нам, избирателям, к таким закидонам алтайских властей не привыкать...Александру Пушкареву - терпения и удачи. Это действительно очень взвешенный и грамотный технолог. Держись, не одними Малышевыми мир полнится. И на твоей улице карнавал развернется.
Барнаулец

01.02.2017 17:41

"Пушкареву сил и удачи, Малышеву двести [комментарий отредактирован в соответствии с федеральным законом о СМИ]!"
123

01.02.2017 17:49

Андрюха ты попал)
Вот что значит настоящий член

01.02.2017 18:02

как так? писал(а):
Суворов такой "кипучей деятельность" создал региональному отделению имидж аморфной партии,

из КПСС -респект Суворову!
Чёрный воронок

01.02.2017 20:00

Пушкарев и Еремеев завалили работу партии. Ерему понизили и унизили, а Сашу куда задвинули?
гость

01.02.2017 20:05

Начали слетаться ..., запахло деньгами
Общественник

01.02.2017 20:06

Работу завалили не Еремеев и Пушкарев, а прогнившая система выходцев из ВЛКСМ. Трофимов терпеть не может людей более ярких и талантливых чем он. Поэтому он сформировал вокруг себя команду молчунов, подхалимов, и выскочек. Результат все знают((((
Однако

01.02.2017 20:09

Однако создается впечатление что город подставляют специально. Такое назначение это просто оскорбление тех членов ЕР которые добросовестно работали все эти годы без Малышева.
Зы...)))

01.02.2017 20:18

Общественник писал(а):
прогнившая система выходцев из ВЛКСМ.


А ты, видать, выходец прямо из октябрят))))
Человек

01.02.2017 20:38

Всем.
Аллёё, ЕРовцы. У Вас же в партии свобода слова, возможность высказывать свою позицию, ну и на другой платформе постоять можно. Так в чём дело- переживаете за партию? Ну дык ветер Вам в спину- отстаивайте правду. А мы посмотрим, какая там у Вас демократия?!
а что?

01.02.2017 20:42

а что про Катюшу Абрамову известно? Где угасшая "звезда местного самоуправления" подвизается ? Без Кости совсем потерялася..... Или Еремеев ее где пристроил в аднинисрациях на вахте ? Хотя "пилотки" ему наверно не интересны....
Партия - наш рулевой !

01.02.2017 23:32

смысл каких-то ковёрных из бродячего шапито кормить анаболиками да протеинами?
наблатыкались у америкосов -
праймериз , пиар-манахеры , пресс-подборшики или боди- секретари,
Вау , сругаться по-русски не умеют- фак , фак ю эз южэли.
Новый хохол - голова ЕР местный в жёны негритянку пусть берёт из жриц вуду -
такая моднота годная политтехнологическая.