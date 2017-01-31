«Строители «Изумрудной страны»: фигуранты дела алтайской агроассоциации зашли в суд

Первое судебное заседание по уголовному делу скандальной агроассоциации «Изумрудная страна», фигурантами которого являются пять человек, включая бывшее руководство филиала «Россельхозбанка», состоялось 1 февраля в Октябрьском районном суде Барнаула. Об этом ИА «Банкфакс» сообщила помощник председателя суда Светлана Ганзвинд.

Уголовное дело «Изумрудной страны» было возбуждено Управлением ФСБ по Алтайскому краю еще в середине 2012 года, за полгода до этого «Россельхозбанк» прекратил перекредитовывать предприятия агрохолдинга. Было установлено, что нынешние фигуранты, бывшие руководители алтайского филиала «Россельхозбанка» Евгений Роговский и Константин Гладышев с превышением должностных полномочий выдали холдингу около 20 млрд рублей кредитных средств. Для расследования дела привлекалась группа следователей из других регионов, что объяснимо масштабами дела. Заемщиками банка были десятки предприятий «Изумрудной страны» и изначально следствие заявляло, что ущерб от действий фигурантов дела составляет как минимум 5 млрд рублей.

Расследование длилось до конца 2016 года. При этом дело сестры руководителя холдинга Ольги Антипиной Ирины Виноградовой, занимавшей должность финдиректора в «Изумрудной стране», было выделено в отдельное производство, суд огласил обвинительный приговор в 2015 году. Ей вынесли наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием в колонии-поселении, отсрочкой отбывания на 12 лет и штрафом в 400 тысяч рублей. Отсрочка связана с наличием малолетнего ребенка.

Ранее предпринималась попытка отдельно рассмотреть и дело самой Антипиной — оно даже было передано на рассмотрение в Славгородский суд. Но в дальнейшем по ходатайству ее адвоката оно возвращено прокурору, а затем объединено с делом других фигурантов.

Только в декабре 2016 года материалы передали в Октябрьский районный суд Барнаула. Обвиняемыми, кроме Ольги Антипиной, проходят экс-директор регионального филиала «Россельхозбанка» Евгений Роговский, его бывший зам Константин Гладышев, бывший юрист «Изумрудной страны» арбитражный управляющий Михаил Колесников, бывший руководитель одного из предприятий агрохолдинга Елена Павловская. К фигурантам по делу заявлен гражданский иск в размере более 1,5 млрд рублей.

Что интересно, сейчас в карточке указаны две статьи УК, по которым обвиняют Ольгу Антипину. Один эпизод связан со злоупотреблением должностными полномочиями, повлекшим тяжелые последствия (ч. 2 ст. 201). Второй — с пособничеством в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159). Всем остальным фигурантам обвинение по ч. 4 ст. 159 предъявлено в полном объеме.

Ведет процесс судья Дмитрий Сургуцкий, назначенный на должность 21 мая 2015 года указом президента № 253, сообщал «Алтапресс». До этого он был прокурором отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Алтайского края.

Среди процессов, которые он вел в Октябрьском райсуде — дела о незаконном приобретении наркотических средств, о хищении чужого имущества (мужчина проник в жилище и похитил портмоне, ноутбук, часы, два мобильных телефона, Wi-Fi-роутер, чем нанес ущерб двум людям на 14 и 17,5 тысяч рублей), об избиении (водитель одной из компаний ударил мужчину кулаком, а затем нанес три удара битой) — это только последние приговоры, вынесенные осенью и зимой 2016 года, по данным базы sudact.ru.

Отметим, что лопнувший «пузырь» «Изумрудной страны» вызвал катастрофические последствия для сельского хозяйства Алтайского края. За последние годы значительная часть предприятий подверглась банкротству, в том числе из-за того, что была заложена и перезаложена РСХБ. Так, только в 2015 году Арбитражный суд Алтайского края удовлетворил требование ООО ТД «Изумрудный» признать Барнаульский дрожжевой завод банкротом. Также обанкротились Павловская птицефабрика, «Майма-молоко», колхоз имени Иосифа Сталина в Курьинском районе и многие другие. Многие предприятия до сих пор находятся в стадии конкурсных производств.