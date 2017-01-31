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Главная Лента новостей На Алтае бывший начальник отделения железной дороги присвоил более 20 тонн топлива и рабочий транспорт

На Алтае бывший начальник отделения железной дороги присвоил более 20 тонн топлива и рабочий транспорт

01.02.2017 16:21

В Алтайском крае вынесли приговор экс-работнику организации железнодорожного транспорта. Бывший руководитель структурного подразделения Западно-Сибирской ЖД обвинялся в крупной растрате, информирует пресс-служба УТ МВД России по СФО.

Полицейские установили, что с октября 2015 по июнь 2016 года бывший начальник похитил с предприятия свыше 20 тонн каменного угля, более тонны ГСМ, предназначенных для заправки служебного автотранспорта, а также сдал на металлолом грузовой автомобиль, списанный с баланса организации. В дальнейшем он вместе со своим подчиненным оформил на них фиктивные отчетные документы и списал. Фигуранту предъявили обвинение по 12 эпизодам преступной деятельности, квалифицируемых ч. 3. ст. 160 УК РФ, восемь из которых были совершены по предварительному сговору с подчиненным сотрудником. Ущерб предприятию составил более 90 тысяч рублей.

В ходе следствия сотрудники Алтайского ЛУ МВД России собрали все необходимые доказательства вины бывшего руководителя и его подельника. Мужчины свою вину в совершенных преступлениях признали полностью и добровольно возместили причиненный предприятию ущерб. Тальменский районный суд, рассмотрев материалы дела, признал экс-руководителя организации виновным в растрате и приговорил к наказанию в виде 3,5 лет лишения свободы условно, а его соучастнику - 2,5 лет лишения свободы условно.

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Комментарий

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Комментариев 1
Профи

01.02.2017 17:54

С фигурантом всё понятно . А как называют людей , пишущих анонимную ересь?