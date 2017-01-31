Прошелся насухо: глава МЧС России пообещал помочь Алтайскому краю в борьбе с паводком

Власти Алтайского края и руководство Министерства чрезвычайных ситуаций России надеются, что ущерб региону от весеннего паводка был минимальным. Для борьбы с грядущим наводнением, которое рискует стать едва ли не самым сильным за последние годы, в край дополнительно будет переброшена спецтехника. Об этом глава МЧС Владимир Пучков заявил в палатке, развернутой в аэропорту Барнаула специально по случаю визита чиновника, сообщает «Алтапресс».

На сайте правительства Алтайского края сказано, что г-н Пучков прибыл в регион поздним вечером 1 февраля специально чтобы проинспектировать готовность спасательных формирований к реагированию на угрозы. В рамках заседания рабочей группы активно обсуждалась подготовка края к паводку. Напомним, что он, по заявлениям властей, рискует стать сложнейшим за последние годы из-за многократно превышенной нормы по количеству осадков. На заседании отмечалось, что на территории Алтайского края риску подтопления подвержены 48 муниципалитетов, паводковые воды могут угрожать жителям 204 населенных пунктов, в которых проживает 42 тысячи человек, в том числе 8 тысяч детей. В возможную зону подтоплениия попадают 89 объектов социальной сферы и инфраструктуры.

Владимир Пучков поручил доставить в Алтайский край специальную спасательную технику для борьбы с весенним паводком, а также другими чрезвычайными ситуациями. В том числе будут переброшены суда на воздушных подушках и другая спецтехника. «Будут усилены возможности группировки, которая реагирует на пожары, ДТП, оказывает помощь людям в прочих сложных ситуациях. Мы продолжаем программу внедрения новых пожарно-спасательных технологий, совершенствуем систему космического мониторинга и прогнозирования различных опасностей и угроз. Рассмотрены вопросы устойчивой работы энергетики, прикрытия всех федеральных и региональных дорог и дорог местного значения при подготовке к паводкоопасному сезону. Мы обсудили с Александром Богдановичем конкретную программу совместных действий по поставке в регион новой современной техники, экипировки и оснащения, а также технологий организации управления спасательными формированиями», — приводятся слова федерального министра на сайте правительства региона.

Владимир Пучков также дал рекомендации властям Алтайского края. «Проверьте запасы материальных ресурсов, все должно быть в наличии. Что касается мобильной генерации — проверьте все социально-значимые объекты: больницы, объекты с круглосуточным пребыванием людей — необходимо, чтобы генераторы были в наличии», — передает слова министра «Алтапресс». Александр Карлин в свою очередь уверил, что в I полугодии 2017 года борьба с паводком будет первоочередной задачей.

Отметим, что 1 февраля начальник Алтайского центра по гидрометеорологии Александр Люцигер дал самый свежий прогноз развития погодной ситуации в Алтайском крае. По его словам, в феврале и марте в Алтайском крае ожидается снег, несмотря на то, что его запасы уже в несколько раз превышают норму. «У нас очень большие снегозапасы по всей территории Алтайского края, которые неоднократно превышают норму. За историю почти в 70 лет такая ситуация формировалась всего три раза, последний раз — в 2001 году. Его мы держим за аналог», — передает его слова «Интерфакс».

По его словам, практически все территории региона в этом году попадут в зону паводка. «С учетом тех запасов, которые есть, расслабляться никому не стоит. Снега везде значительно больше нормы», — заявил Александр Люцигер.

Напомним, еще в конце 2016 года синоптики и представители МЧС в Республике Алтай также выразили беспокойство обилием выпавшего снега, который весной может привести к мощному паводку. Эксперты высказали мнение, что по своей разрушительности он может превзойти бедствие 2014 года.