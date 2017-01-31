Алтайского предпринимателя «оградили» от участков на берегу Телецкого озера

Горно-Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку в водоохранной зоне Телецкого озера и пришла к выводу, что сразу пять земельных участков незаконно находятся в собственности частного лица. Оказалась, что администрация Турочакского района незаконно предоставила их депутату районного Совета, информирует пресс-служба региональной прокуратуры.

Как говорится в сообщении, районная администрация основывалась на том, что земельное законодательство предусматривает возможность продажи земельных участков собственникам зданий и сооружений, которые расположены на данных землях. Однако в ходе выездной проверки на земельных участках прокуроры не обнаружили объектов недвижимости. Прокурор внес представление в адрес главы районной администрации, по результатам рассмотрения которого их вернули в муниципальную собственность. Кроме того, создали комиссию, которая обследует земельные участки и проверит законность их использования.

Имя депутата в сообщении не указано. Однако, по данным источников «Новостей Горного Алтая», речь идет о предпринимателе Иване Южакове. В 2007 году он избирался депутатом Совета депутатов Артыбашского сельского поселения, с 2009 года - председатель Совета Телецкого озера - ведущей общественной организации Артыбашского сельского поселения по развитию Телецкой природной территории и защите местных интересов, а с 2014 года - депутат Совета депутатов Турочакского района.

Предпринимательской деятельностью г-н Южаков занимается более 15 лет, однако прославиться ему удалось благодаря проекту восстановления легендарного теплохода «Пионер Алтая». Иван Южаков приобрел судно в 2009 году и уже в 2013 году поставил его на ход. С 2014 года в летний период теплоход совершает экскурсионные рейсы по Телецкому озеру до водопада Корбу. На сегодняшний день «Пионер Алтая» - единственный пассажирский теплоход на Телецком озере, специально предназначенный для экскурсий и озерных прогулок, восстановленный по всем нормам и правилам Российского речного регистра.