Чемодан, вокзал, Алтай: экс-депутат Михаил Заполев вывозит вещи из бывшей служебной квартиры

Последний из депутатов Госдумы VI созыва Михаил Заполев (КПРФ), представлявший Алтайский край и незаконно занимавший служебное жилье в Москве почти два месяца, задержится в квартире максимум до вечера 2 февраля (по барнаульскому времени). Он сам дал такое обещание представителям Управделами президента, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова сказала, что алтайский экс-депутат уже собрал вещи. «Заполев уедет в четверг, у него билет на утренний поезд», — приводит издание ее слова. Если бывший парламентарий сдержит слово, то из суда будет отозван иск о его принудительном выселении. Однако экс-депутату придется вернуть долг не только за коммунальные услуги, но и за аренду жилья сверх срока, а также, возможно, компенсировать стоимость гостиницы депутату, вынужденно оставшемуся из-за него без квартиры. По предварительной оценке, сумма может превышать 200 тысяч рублей.

Отметим, что на сайте Казанского вокзала отправление поезда маршрутом Москва-Барнаул назначено на 19:20 по московскому времени, что никак не назовешь утренним временем. Согласно данным систем бронирования, плацкарт стоит от 4872 рублей, купе — от 7296 рублей (верхняя полка), время в пути — 57 часов 35 минут. Примерно в такую же цену экс-депутату обошелся бы самолет. Впрочем, нельзя исключать, что Михаил Заполев не планирует возвращаться в Барнаул из Москвы, а хочет сначала съездить на отдых — поправить здоровье. Утренние поезда в Анапу, Адлер, Кисловодск и другие курорты юга России присутствуют в расписаниях вокзалов.

Служебное жилье в доме на улице Улофа Пальме предоставляется иногородним парламентариям на время их полномочий. Депутаты Госдумы VI созыва, не избранные в следующий состав, должны были уехать из служебных квартир до 4 декабря 2016. Не сделали этого 14 человек, против них были поданы иски в суд, часть которых уже отозвана, поскольку жилье освобождено. Еще восемь исков планируется отозвать на заседании Никулинского районного суда 6 февраля.

Напомним, что Михаил Заполев не освобождал служебное жилье под двумя предлогами. Сначала он якобы ухаживал за больной супругой в Барнауле, а затем был вынужден лечиться сам. Однако заместитель председателя комитета Госдумы по регламенту Михаил Романов в ответ на эти аргументы заявил, что личное присутствие экс-депутата вовсе не требуется. Ситуация, однако, сдвинулась с мертвой точки лишь после подачи судебного иска.

Существует мнение, что квартиру занимал кто-то из родственников экс-депутата, чем и обусловлена такая задержка в сдаче. Однако официальных подтверждений этому нет. Более того, руководитель аппарата фракции КПРФ в Госдуме Нина Останина ранее заявляла ИА «Банкфакс», что в квартире никто не живет.