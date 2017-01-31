Федеральный куратор «подловил» фракцию ЛДПР в Алтайском ЗакСе на провластных кульбитах

1 февраля спикер Алтайского Заксобрания Александр Романенко провел рабочую встречу с депутатом Госдумы, членом фракции ЛДПР Еленой Строковой, которая курирует алтайскую ячейку «жириновцев» по федеральной линии. Г-жа Строкова подвергла критике работу партийной фракции в АКЗС, заявив, что ряд ее решений идет вразрез с курсом головной организации. Г-н Романенко в свою очередь попытался убедить собеседницу, что в этом нет ничего плохого. Фрагмент их беседы приводится на сайте АКЗС.

Елена Строкова прибыла в Алтайский край, чтобы познакомиться с работой краевого отделения ЛДПР, фракции в краевом парламенте и лично пообщаться с председателем АКЗС. Г-н Романенко огласил ей краткую характеристику депутатского объединения «жириновцев». В частности, он отметил, что с фракцией налажено «конструктивное взаимодействие». «С руководителем фракции Владимиром Семеновым мы знакомы с 2004 года, когда он стал депутатом впервые, я — во второй раз и уже перешел в краевой парламент на постоянную работу — возглавил комитет по бюджету. И должен отметить, что мы всегда находили общий язык и умели договариваться. Рад, что в нынешнем созыве он работает не в Государственной Думе, а вернулся к нам», — отметил Александр Романенко.

Однако г-жа Строкова фактически указала, что в этом плане фракция действует на свой страх и риск. По ее словам, упомянутое «конструктивное взаимодействие» зачастую ведет к внутрипартийным проблемам, потому что решения членов ЛДПР в Алтайском крае идут вразрез с позицией партии на федеральном уровне. В качестве примера она привела голосование фракции ЛДПР в поддержку закона о проекте бюджета Алтайского края.

Сам г-н Романенко, что объяснимо, не нашел в этом ничего предосудительного. «Эта позиция объяснима. Наш бюджет на 2017 год увеличился практически по всем статьям, мы поддержали все поправки, внесенные фракцией, и готовы делать это всегда, когда речь идет о конструктивных, профессиональных предложениях, решающих проблемы жителей Алтайского края и работающих на благо нашего региона. Поэтому причин отказаться от поддержки краевого бюджета и навредить своим избирателям у ваших коллег не было», — привел аргументы спикер АКЗС.

Что интересно, на этом сообщение заканчивается. Не известно, последуют ли какие-либо оргвыводы в отношении алтайских «жириновцев» по итогам знакомства Александра Романенко и Елены Строковой.