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Главная Лента новостей Федеральный куратор «подловил» фракцию ЛДПР в Алтайском ЗакСе на провластных кульбитах

Федеральный куратор «подловил» фракцию ЛДПР в Алтайском ЗакСе на провластных кульбитах

02.02.2017 12:29

1 февраля спикер Алтайского Заксобрания Александр Романенко провел рабочую встречу с депутатом Госдумы, членом фракции ЛДПР Еленой Строковой, которая курирует алтайскую ячейку «жириновцев» по федеральной линии. Г-жа Строкова подвергла критике работу партийной фракции в АКЗС, заявив, что ряд ее решений идет вразрез с курсом головной организации. Г-н Романенко в свою очередь попытался убедить собеседницу, что в этом нет ничего плохого. Фрагмент их беседы приводится на сайте АКЗС.

Елена Строкова прибыла в Алтайский край, чтобы познакомиться с работой краевого отделения ЛДПР, фракции в краевом парламенте и лично пообщаться с председателем АКЗС. Г-н Романенко огласил ей краткую характеристику депутатского объединения «жириновцев». В частности, он отметил, что с фракцией налажено «конструктивное взаимодействие». «С руководителем фракции Владимиром Семеновым мы знакомы с 2004 года, когда он стал депутатом впервые, я — во второй раз и уже перешел в краевой парламент на постоянную работу — возглавил комитет по бюджету. И должен отметить, что мы всегда находили общий язык и умели договариваться. Рад, что в нынешнем созыве он работает не в Государственной Думе, а вернулся к нам», — отметил Александр Романенко.

Однако г-жа Строкова фактически указала, что в этом плане фракция действует на свой страх и риск. По ее словам, упомянутое «конструктивное взаимодействие» зачастую ведет к внутрипартийным проблемам, потому что решения членов ЛДПР в Алтайском крае идут вразрез с позицией партии на федеральном уровне. В качестве примера она привела голосование фракции ЛДПР в поддержку закона о проекте бюджета Алтайского края.

Сам г-н Романенко, что объяснимо, не нашел в этом ничего предосудительного. «Эта позиция объяснима. Наш бюджет на 2017 год увеличился практически по всем статьям, мы поддержали все поправки, внесенные фракцией, и готовы делать это всегда, когда речь идет о конструктивных, профессиональных предложениях, решающих проблемы жителей Алтайского края и работающих на благо нашего региона. Поэтому причин отказаться от поддержки краевого бюджета и навредить своим избирателям у ваших коллег не было», — привел аргументы спикер АКЗС.

Что интересно, на этом сообщение заканчивается. Не известно, последуют ли какие-либо оргвыводы в отношении алтайских «жириновцев» по итогам знакомства Александра Романенко и Елены Строковой.

Фото: сайт АКЗС

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Комментарий

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Комментариев 16
Гость

02.02.2017 12:38

Куратору от ЛДПР стоит обратить внимание на Шудру И.П., которая и является ключевым человеком во фракции ЛДПР нацеленным на соглашательство с ЕР и краевыми чиновниками(после Семенова, конечно). Разумный подход с точки зрения бывшего лидера базарных баб Центрального рынка г. Рубцовска, но возмутительны для сторонников ЛДПР, голосовавших за нее осенью 2016
ЕЛЕНА СТРОКОВА!! ОДОБРЯЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛАВГОРОДСКОЙ БАНДУРИСТКИ !??

02.02.2017 12:46

от ЛДПР БРЕДЕРихи и наблюдателя от пятой колонны в ЛДПР Е. КЛЮШНИКОВОЙ?? А также ЛДПР пикетчика ГАЛЬЧЕНКО ??
Не партийный

02.02.2017 12:51

Да действительно стоит обратить внимание на Шудра, на ее плодотворную работу в городе Рубцовске как депутата. Она добилась выделение денег на окончание строительства секции для медиков,выделение денег на дороги, ведет борьбу против отмены льгот. У таких как она нужно учится. И к стати в на выборахв ГД Шудра по городу обошла Зобнева. Это о чем то говорит. Я сомневаюсь,что у нас люди голосовали за плохого политика и человека.
Бредер Валентина гСлавгород Алтайский край

02.02.2017 12:55

Елена Строкова обратите внимание на депутатов АКЗС от партии ЛДПР ! Они стали конкретным придатком ЕДРОССОВ ! Полагаю , что выполнять устав партии они даже и не собираются. Им нужно любыми путями пробиться в правительство , а проблемы своих избирателей их вообще не интересуют.
РУБЦОВЧАНИН

02.02.2017 12:59

Так как ведут себя единороссы в Рубцовске, осенью после 10 сентября городксой Совет депутатов будет состоять из представителей ЛДПР и КПРФ. Хотя нам Рубцовчанам разницы никакой нет лишь бы депутаты на сессиях не дремали, да воровство бюджета не допускали.
АГЕНТ ЕР ЩУКИН под прикрытием ЛДПР получил ДИВИДЕНДЫ !? А !?

02.02.2017 13:00

БРЕДЕРиха ЛДПР за помощь пятой колонне от ИН,АГЕНТА НКО СТАСИКА!??
Из рубцовска

02.02.2017 13:02

Предыдущему:
Шудра и голосовала за отмену льгот,к вашему сведению.Поэтому и дёргалась на сессии горсовета, боялась огласки! А если кто то считает,что она добилась достройки дома для медиков( ха-ха!), теперь уже не важно, дело сделано, медальки розданы. И Шудра среди награждённых нет,и не должно быть.
Рубцовчанка

02.02.2017 13:07

Спасибо за базарных баб!!! Вероятно тот, кто написал считает весь город Рубцовск базарными бабами, так как почти весь город проголосовал за Шудра! Сила базарных баб в том, что они могут горы свернуть если они заодно!!! Спасибо за рекламу депутата Шудра! Я еще не видела, чтобы так подняли ее рейтинг ее недруги и завистники!!! Пишите чаще и больше!!!
Не партийный

02.02.2017 13:10

К Вашему сведенью Шудра на сессии выступала и горила о том,что не нужно принимать данный закон. А то что касается дома она более 3 лет поднимала эту тему и добилась результата.
Валерий

02.02.2017 13:12

Не за медальки баба трудится, ей за державу обидно. Медальки это к коммунистам.
Во бред!!

02.02.2017 13:16

К сведенью выиграть одномандатный округ это многого стоит,обойти конкурентов от правящей партии. Если Вы конечно понимаете разницу между пройти одномандатником,и пройти по списку. И к стати Шудра единственная из всего Алтайского края от ЛДПР взяла одномандатный округ
ЛДПР АЛТАЯ - ВЫСТУПАЕТ ДРУЖНО ПРОТИВ ПОЗИЦИЙ ЖИРИНОВСКОГО !??

02.02.2017 14:16

Неужели Строкова это не замечает... ЛДПР Алтая добровольные помошники пятой колонны РОССИИ.
Мотя

02.02.2017 14:31

Шудру сольют, в ближайшее время. Будет простым депутатом о ЛДПР и вернется в город?
избиратель

02.02.2017 14:34

К Вашему сведенью Шудра на сессии выступала и горила о том,что не нужно принимать данный закон. А то что касается дома она более 3 лет поднимала эту тему и добилась результата.

Я тоже три года Богу молился, значит обильные осадки моя заслуга?))))))
Избирателю

02.02.2017 14:42

Но если у Вас есть подтверждения,то да)))))
На 14.34

02.02.2017 14:45

А Вы считаете,что депутам выдают волшебные палочки и они ими исполняют желания????вы не представояете как трудно выбить деньги на нужды города.