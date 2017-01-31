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Главная Лента новостей В лобовом столкновении корейских внедорожников на Алтае пострадало пять человек

В лобовом столкновении корейских внедорожников на Алтае пострадало пять человек

02.02.2017 15:25

1 февраля вечером на «Чуйском тракте» в Республике Алтай столкнулись два автомобиля производства Южной Кореи. В результате аварии один человек погиб на месте происшествия, четверых увезли в больницу, информирует пресс-служба ГУ МВД по РА.

Правоохранители уточняют, что ДТП случилось около 17:50 на 547-м км «Чуйского тракта». 57-летний житель села Шебалино на внедорожнике Ssang Yong Musso выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с микроавтобусом Ssang Yong Istana под управлением 53-летнего жителя республики. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Ssang Yong Musso от полученных травм скончался на месте происшествия. В Шебалинскую районную больницу госпитализировали второго водителя, а также троих его пассажиров 19, 20 и 47 лет. В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: ГУ МВД по РА

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