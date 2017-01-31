«Тянутся к добру и правде»: лидер алтайских единороссов объяснил «политфинт» беглых эсеров

02.02.2017 15:00
Спикер Алтайского Заксобрания Александр Романенко заявил, что недавнее решение перейти под знамена «Единой России» двух депутатов-справороссов стало закономерным шагом со стороны Павла Шумихина и Алексея Найдена. По мнению секретаря реготделения ЕР, это показатель привлекательности «партии власти» среди здравомыслящих оппозиционеров.
1 февраля народные избранники вышли из состава фракции «Справедливая Россия» и написали заявление о вступлении во фракцию ЕР. Документ будет рассмотрен на ближайшем заседании депутатского объединения. Более того, г-н Найден решил вступить в «партию власти». О подобных намерениях со стороны г-на Шумихина пока неизвестно.
Секретарь алтайского реготделения «Единой России» и по совместительству председатель АКЗС Александр Романенко заявил, что это логичное решение со стороны одномандатников. «Во время выборов депутат-одномандатник берет на себя обязательство представлять и отстаивать интересы своих избирателей, и не в политической плоскости, а в практической. И Павел Шумихин, и Алексей Найден в краевом парламенте – новички. Думаю, что за полгода работы они увидели разницу в подходах. Работа в «Единой России» отличается активным участием депутатов в процессе принятия обдуманных решений. Партия и депутаты фракции в АКЗС сосредоточены на решении практических проблем. Я считаю, что как одномандатники они сделали закономерный для любого ответственного депутата шаг, причем Алексей Найден написал заявление и в партию «Единая Россия». А это для меня как секретаря регионального отделения имеет еще большее значение и говорит о том, что перезагрузка работы партии в регионе идет в правильном направлении - в конце концов, ответственные люди всегда тянутся к добру и правде», - сделал нетривиальный вывод г-н Романенко.
Напомним, фракция эсеров в АКЗС сократилась за день с восьми до шести человек, лишившись двух одномандатников, победивших соответственно в Барнауле и Камне-на-Оби. Одновременно единороссы расширили свое представительство до 44-х мандатов. Если уход Павла Шумихина от СР выглядел делом практически решенным еще в декабре, то «дезертирство» Алексея Найдена, скорее всего, связано с обстоятельствами прихода к власти в Каменском районе его отца, Федора Найдена.
02.02.2017 15:16
02.02.2017 15:17
02.02.2017 15:18
Это как вопрос к Абрамовичу в бане: - Ты или крест сними или трусы надень.
02.02.2017 15:25
02.02.2017 15:32
Ничего удивительного. В крае традиция. РОМАНЕНКО сам в сове время предал левых. Серов тоже предал Назарчука. Осипов тоже начинал от левых. Да даже Лазарев в свое время был в стане партии "Жизнь". Так что и Шумихин с Найденом пойдут вверх. А избиратели здесь не причем.
02.02.2017 15:41
02.02.2017 15:42
02.02.2017 16:11
Шумихин и Найден в отличии от Вакаева и Молотова мужики самостоятельные и никогда с рук Терентьева не кормились, более того, и помощи на выборах никакой от них не имели. Шумихину даже на сраную листовку ни копейки не дали. Парень от начала до конца прошел весь путь самостоятельно, не ища легких путей. Хотя лично я ему еще год назад советовал переходить в ЕР и баллотироваться от них. Но он настырный, решил идти именно этим путем, заработав, кстати себе очень могущественного недоброжелателя. Но выиграл без какой-либо поддержки со стороны СР и у ЕРовца и у "сами знаете кого". Это говорит о многом, а именно о настоящей поддержке среди избирателей, которые голосовали именно за Шумихина, но ни как ни за СР. Наоборот рейтинг СР очень сильно тянул вниз. Так что решение это взвешенное, логичное и правильно. Поздравляю своего товарища с этим мужественным шагом.
Что касется Молотова и Вакаева, то пацанам ничего не светит в СР. Федеральный центр давно забил на регионы, Терентьев тоже забил на них. Вот и грызуться между собой, пытаясь продаться по дороже. Но связаны, связаны по рукам и ногам. Ибо избиратель за них не голосовал, а прошли они в депутаты только благодаря списку, в который можно было хоть черта лысого поставить. С таким же успехом въехал бы в АКЗС на плечах флагоносцев. Сейчас конечно им ничего другого не остается как обзывать настоящих народных избранников дезертирами, а самим остается держаться за свой незаслуженный мандат. Ибо страшно остаться совсем уж с голой задницей.
02.02.2017 16:21
02.02.2017 16:22
02.02.2017 16:22
02.02.2017 16:28
02.02.2017 16:35
Теперь что касается судьбы господина Молотова, после такого позора и провала, я считаю фракции надо срочно переизбрать руководителя. Суслова уже не пойдет, она получила то что хотела, Вакаев полностью себя исчерпал и превратился в побирушку. Остается, на мой взгляд, один только достойный и не запятнаный - Это Николайчик.
02.02.2017 16:58
02.02.2017 17:37
02.02.2017 17:47
Только благодаря "правящему режиму" твой красномордый орловский рысак по кличке Гена стал миллиардером. А как там поживают остальные красные бароны - Видьманов и Сыновья, Рашкин и пр.олигархи с красными партбилетами?