«Тянутся к добру и правде»: лидер алтайских единороссов объяснил «политфинт» беглых эсеров

Спикер Алтайского Заксобрания Александр Романенко заявил, что недавнее решение перейти под знамена «Единой России» двух депутатов-справороссов стало закономерным шагом со стороны Павла Шумихина и Алексея Найдена. По мнению секретаря реготделения ЕР, это показатель привлекательности «партии власти» среди здравомыслящих оппозиционеров.

1 февраля народные избранники вышли из состава фракции «Справедливая Россия» и написали заявление о вступлении во фракцию ЕР. Документ будет рассмотрен на ближайшем заседании депутатского объединения. Более того, г-н Найден решил вступить в «партию власти». О подобных намерениях со стороны г-на Шумихина пока неизвестно.

Секретарь алтайского реготделения «Единой России» и по совместительству председатель АКЗС Александр Романенко заявил, что это логичное решение со стороны одномандатников. «Во время выборов депутат-одномандатник берет на себя обязательство представлять и отстаивать интересы своих избирателей, и не в политической плоскости, а в практической. И Павел Шумихин, и Алексей Найден в краевом парламенте – новички. Думаю, что за полгода работы они увидели разницу в подходах. Работа в «Единой России» отличается активным участием депутатов в процессе принятия обдуманных решений. Партия и депутаты фракции в АКЗС сосредоточены на решении практических проблем. Я считаю, что как одномандатники они сделали закономерный для любого ответственного депутата шаг, причем Алексей Найден написал заявление и в партию «Единая Россия». А это для меня как секретаря регионального отделения имеет еще большее значение и говорит о том, что перезагрузка работы партии в регионе идет в правильном направлении - в конце концов, ответственные люди всегда тянутся к добру и правде», - сделал нетривиальный вывод г-н Романенко.

Напомним, фракция эсеров в АКЗС сократилась за день с восьми до шести человек, лишившись двух одномандатников, победивших соответственно в Барнауле и Камне-на-Оби. Одновременно единороссы расширили свое представительство до 44-х мандатов. Если уход Павла Шумихина от СР выглядел делом практически решенным еще в декабре, то «дезертирство» Алексея Найдена, скорее всего, связано с обстоятельствами прихода к власти в Каменском районе его отца, Федора Найдена.