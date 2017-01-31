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Главная Лента новостей «Тянутся к добру и правде»: лидер алтайских единороссов объяснил «политфинт» беглых эсеров

«Тянутся к добру и правде»: лидер алтайских единороссов объяснил «политфинт» беглых эсеров

02.02.2017 15:00

Спикер Алтайского Заксобрания Александр Романенко заявил, что недавнее решение перейти под знамена «Единой России» двух депутатов-справороссов стало закономерным шагом со стороны Павла Шумихина и Алексея Найдена. По мнению секретаря реготделения ЕР, это показатель привлекательности «партии власти» среди здравомыслящих оппозиционеров.

1 февраля народные избранники вышли из состава фракции «Справедливая Россия» и написали заявление о вступлении во фракцию ЕР. Документ будет рассмотрен на ближайшем заседании депутатского объединения. Более того, г-н Найден решил вступить в «партию власти». О подобных намерениях со стороны г-на Шумихина пока неизвестно.

Секретарь алтайского реготделения «Единой России» и по совместительству председатель АКЗС Александр Романенко заявил, что это логичное решение со стороны одномандатников. «Во время выборов депутат-одномандатник берет на себя обязательство представлять и отстаивать интересы своих избирателей, и не в политической плоскости, а в практической. И Павел Шумихин, и Алексей Найден в краевом парламенте – новички. Думаю, что за полгода работы они увидели разницу в подходах. Работа в «Единой России» отличается активным участием депутатов в процессе принятия обдуманных решений. Партия и депутаты фракции в АКЗС сосредоточены на решении практических проблем. Я считаю, что как одномандатники они сделали закономерный для любого ответственного депутата шаг, причем Алексей Найден написал заявление и в партию «Единая Россия». А это для меня как секретаря регионального отделения имеет еще большее значение и говорит о том, что перезагрузка работы партии в регионе идет в правильном направлении - в конце концов, ответственные люди всегда тянутся к добру и правде», - сделал нетривиальный вывод г-н Романенко.

Напомним, фракция эсеров в АКЗС сократилась за день с восьми до шести человек, лишившись двух одномандатников, победивших соответственно в Барнауле и Камне-на-Оби. Одновременно единороссы расширили свое представительство до 44-х мандатов. Если уход Павла Шумихина от СР выглядел делом практически решенным еще в декабре, то «дезертирство» Алексея Найдена, скорее всего, связано с обстоятельствами прихода к власти в Каменском районе его отца, Федора Найдена.

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Комментарий

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Комментариев 16
СН

02.02.2017 15:16

Депутаты АКЗС Павел Шумихин и Алексей Найден поменяли депутатскую фракционность, никакой неожиданности – всё на поверхности. Что мешало им выдвинуться через праймериз «ЕР» или принять участие в выборах самовыдвиженцами? Ничего, но они понимали, что в таком случае, никогда не станут кандидатами в депутаты и, тем более, депутатами. Воспользовались ресурсом «СР», зарегистрировались кандидатами без сбора подписей и победили на одномандатных округах. А теперь подробнее по персоналиям. Павел Шумихин не скрывает, в течение четырех лет вел переговоры с «ЕР», но, судя по всему, безуспешно! Руководство «ЕР» вспомнили об этих переговорах и решили их продолжить, но уже, предполагаю, в режиме торга с использованием шантажа и угроз. Или он остается во фракции «СР», но тогда у него возникнут проблемы на работе, вплоть до увольнения, или он переходит во фракцию «ЕР», но тогда сможет получить должность главного врача. Всё его сломали! Лукавит, заявляя, что конкретные предложения по должностям пока не обсуждались. Ждем назначения. В случае с Алексеем Найденом это решение принято с одной целью – обезопасить отца. Он прекрасно понимает, а скорее всего, популярно объяснили, если он не примет предложения о переходе во фракцию «ЕР», то отец в обозримом будущем будет подвергнут, вплоть до уголовного, преследованию. При этом административном ресурсе, какой сегодня выстроен в крае, это, как два пальца об асфальт! Приняв такое решение, Павел Шумихин и Алексей Найден, потеряли своё лицо в глазах избирателей. Почувствовали, что Вас сломают, не нужно было метаться от фракции к фракции, а нужно было просто добровольно сложить полномочия депутатов! Настоящие мужики всегда должны держать удар!
И справедливо покинули СРунов ПАРТИИ ПЕСИОНЕРОВ, РОДИНА !??

02.02.2017 15:17

Не справились СРуны на поприще ликвидации КПРФ, хотя она сама по себе ликвидируется лет через 10 при наличии в рядах не БОЙЦОВ, а СТОЙКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БЛАГ преданного ими РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА.
Гость

02.02.2017 15:18

Нельзя одновременно быть оппозиционером и чиновником (работником бюджетной сферы).
Это как вопрос к Абрамовичу в бане: - Ты или крест сними или трусы надень.
коммунист

02.02.2017 15:25

А какая разница, в ЕР или СР работать, если обе фракции голосуют одинаково? Скорее всего одномандатникам просто надоели некоторые партийные прохиндеи, которые стремились выторговать себе побольше.
мудрый

02.02.2017 15:32

ВО ВРЕМЯ ПРЕДАТЬ, ЭТО НЕ ПРЕДАТЬ, А ПРЕДВИДЕТЬ.
Ничего удивительного. В крае традиция. РОМАНЕНКО сам в сове время предал левых. Серов тоже предал Назарчука. Осипов тоже начинал от левых. Да даже Лазарев в свое время был в стане партии "Жизнь". Так что и Шумихин с Найденом пойдут вверх. А избиратели здесь не причем.
Ирина

02.02.2017 15:41

Коммунист, видимо, не в теме.
Эсер

02.02.2017 15:42

Участвовал в предвыборной кампании СР-2016 и своими ушами слышал от руководства партии, что Терентьев не будет выделять средства на одномандатников, т.к. они "не нужны". В таком отношении, видимо, и причина ухода людей. Хочешь хорошего отношения - сам относись соответствующе.
Швондер

02.02.2017 16:11

СНу (Молотову)

Шумихин и Найден в отличии от Вакаева и Молотова мужики самостоятельные и никогда с рук Терентьева не кормились, более того, и помощи на выборах никакой от них не имели. Шумихину даже на сраную листовку ни копейки не дали. Парень от начала до конца прошел весь путь самостоятельно, не ища легких путей. Хотя лично я ему еще год назад советовал переходить в ЕР и баллотироваться от них. Но он настырный, решил идти именно этим путем, заработав, кстати себе очень могущественного недоброжелателя. Но выиграл без какой-либо поддержки со стороны СР и у ЕРовца и у "сами знаете кого". Это говорит о многом, а именно о настоящей поддержке среди избирателей, которые голосовали именно за Шумихина, но ни как ни за СР. Наоборот рейтинг СР очень сильно тянул вниз. Так что решение это взвешенное, логичное и правильно. Поздравляю своего товарища с этим мужественным шагом.
Что касется Молотова и Вакаева, то пацанам ничего не светит в СР. Федеральный центр давно забил на регионы, Терентьев тоже забил на них. Вот и грызуться между собой, пытаясь продаться по дороже. Но связаны, связаны по рукам и ногам. Ибо избиратель за них не голосовал, а прошли они в депутаты только благодаря списку, в который можно было хоть черта лысого поставить. С таким же успехом въехал бы в АКЗС на плечах флагоносцев. Сейчас конечно им ничего другого не остается как обзывать настоящих народных избранников дезертирами, а самим остается держаться за свой незаслуженный мандат. Ибо страшно остаться совсем уж с голой задницей.
Гыыыыы)))

02.02.2017 16:21

Смешно слышать про добро и правду от представителя едра,партия жуликов и воров не говорит правды никогда и делает зло а не добро.не ожидал от Романенко таких высказываний,думал он умнее.Молотову и Вакаев удачи!!!а кто пишет про терентьева,тот прав,он давно наплевал на партийцев,Миронов не лучше тоже.ну а этим двум перебежчикам-проститутам желаю провалиться везде где только можно.Уж лучше бы Локтев младший выиграл,хоть все было бы об'ективно.
Швондер

02.02.2017 16:22

Да и кстати, господин Молотов, я вам предлагаю сложить свой мандат, как человеку фактически развалившему фракцию. А началось-то все из-за срача с Сусловой за кресло. Шкурность на первом месте, вот истинная цена стремления в депутаты у вас, молодой человек. Более того, из оставшихся по неволе товарищей, как минимум еще двое трое хоть сегодня бы свалили, но список- список проклятый держит))) Вы и депутатом-то, кстати, стали только благодаря списку уже во второй раз. Так что при таком позоре, самое время сдавать мандат. Пусть уж следующему переходит.
кум

02.02.2017 16:22

Как у Шекспира нашего Вильяма. Много шума из НИЧЕГО. Если кто-то видит разницу между СР и ЕР, кроме названия, назовите ее, не бойтесь. Из бородатого Сереги-геодезиста, которого Путин вытащил из Питера, оппозиционер как из говна пуля.
Швондеру

02.02.2017 16:28

У Шумихина на округе не было ЕР вовсе, и все участки были перекрыты наблюдателями (ресурс СР), за Локтева не дали вбросить. На этом округе любой лысый бы победил.
Швондер

02.02.2017 16:35

Последнему (Молотову) не надо дезинформировать людей и ЕРовец был и наблюдателей Шумихин сам расставлял, а уж вбросы и переписывание протоколов как раз были и есть доказательства. Но так как победа все равно состоялась, он просто закрыл на это глаза.
Теперь что касается судьбы господина Молотова, после такого позора и провала, я считаю фракции надо срочно переизбрать руководителя. Суслова уже не пойдет, она получила то что хотела, Вакаев полностью себя исчерпал и превратился в побирушку. Остается, на мой взгляд, один только достойный и не запятнаный - Это Николайчик.
Швондеру

02.02.2017 16:58

На нарушения на выборах глаза закрыл,на своих избирателей глаза закрыл (щас предвижу душераздирающий возглас: "избиратели ни причем .Паша с ними и за них." Он и на все остальное НЕ ПРАВЕДНОЕ глаза закроет. Крот -проститут. Ну а по поводу привлекательности "партии власти"... Хм..Вот интересно,они сами то ,господа члены ПЖиВ верят в то, что народу вешают на уши?!Без возможности присосаться к ресурсу партии жуликов не решишь своих шкурных вопросов, ради воплощения которых и пролез в депутаты.Самый мерзопакостный состав депутатов из всех созывов.
коммунист

02.02.2017 17:37

Только КПРФ является истинной оппозицией правящему режиму и голосование в АКЗС это подтверждает. Соответственно никакой разницы и предательства нет от перехода в ЕР из СР или обратно. Но с натяжкой это можно назвать предательством со стороны Шумихина и Найдена шкурных интересов Молотова по шантажированию для себя оплачиваемой должности.
не свисти камуняка, денег не будет

02.02.2017 17:47

коммунист писал(а):
Только КПРФ является истинной оппозицией правящему режиму


Только благодаря "правящему режиму" твой красномордый орловский рысак по кличке Гена стал миллиардером. А как там поживают остальные красные бароны - Видьманов и Сыновья, Рашкин и пр.олигархи с красными партбилетами?