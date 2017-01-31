В Республике Алтай пациент сельской больницы умер после неразберихи с диагнозами

Следственные органы СК РФ по Республике Алтай возбудили уголовное дело по факту смерти 49-летнего пациента в Турочакской районной больнице. Информация об этом опубликована на сайте регионального следкома.

По версии следствия, 7 ноября прошлого года мужчину госпитализировали в Турочакскую ЦРБ, где ему поставили диагноз «сахарный диабет второго типа» и назначили лечение. Однако 10 ноября состояние здоровья пациента ухудшилось, в этот же день ему все-таки определили основной диагноз, который отличался от первоначального. На следующий день мужчина скончался.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей). Теперь следователям предстоит разобраться в ситуации, действиям медработников будет дана соответствующая правовая оценка. По уголовному делу назначили судебную экспертизу, изъяли медицинскую документацию. Расследование продолжается.