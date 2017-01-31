Алтайский сельчанин после двухнедельного запоя скончался от маргинального «горючего»

×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Барнаульцев накормили блокадным хлебом

11 |
Есть мнение
Известные барнаульцы о «сворачивании» городских гуляний: «Надо знать, за чей счет будет «банкет»
18
Александр Карлин об «эвтаназии» алтайских деревень: «Насилия мы применять не будем»
151
Разговор
Мария Прусакова, персек Алтайского крайкома КПРФ

Мария Прусакова, персек Алтайского крайкома КПРФ

«Угроза лишиться поста сохраняется по сей день»

124
Рейтинги
ПОЛИТСИБ.ru
Алтайские единороссы оставили «в хвосте» медиарейтинга другие партии
0
Борис Трофимов стал лидером медиарейтинга алтайских депутатов в декабре
0
Барнаульских депутатов почти не упоминали в СМИ в декабре
3
Ушел в отрыв: сити-менеджер Барнаула в декабре в два раза увеличил медийность
1

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Эксперт рейтингового агентства прокомментировал достижения в области долговой нагрузки в Алтайском крае
Чистая прибыль Альфа-Банка в Алтайском крае в 2016 году выросла в 11 раз
Голливудский актер Киану Ривз приедет в Сибирь на съемки фильма
Водители барнаульских автобусов жалуются на плохую работу дорожных служб

Резонанс
Темы недели
Отсиделся: Алтайский краевой суд на год сократил срок Максиму Савинцеву
42
«А может, Эрмитаж?»: идея открыть музей в здании барнаульской «Родины» удивила краевые власти
30
В блогах
Андрей Ляпунов

31.01.2017

Андрей Ляпунов

руководитель департамента информационной политики администрации Алтайского края

После отчета губернатора края журналисты обращаются ко мне за комментариями...

59
Владислав Вакаев

30.01.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Одной рукой даем, другой забираем

10
Александр Карлин

24.01.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

За чистоту отношений

124
Loading...
Главная Лента новостей Алтайский сельчанин после двухнедельного запоя скончался от маргинального «горючего»

Алтайский сельчанин после двухнедельного запоя скончался от маргинального «горючего»

03.02.2017 10:34

В Республике Алтай проводят доследственную проверку по факту смерти мужчины из-за употребления стеклоомывающей жидкости. Его успели привезти в больницу с отравлением, однако врачи оказались бессильны ему помочь, сообщает СУ.

По имеющимся данным, 46-летний житель Майминского района утром 24 января поступил в реанимационное отделение Республиканской больницы с признаками алкогольной интоксикации. Не приходя в сознание, он на следующий день скончался. Предварительно установлено, что мужчина на протяжении двух недель употреблял спиртные напитки. Кроме того, перед поступлением в медицинское учреждение сельчанин выпил автомобильную стеклоомывающую жидкость, в которой эксперты установили содержание метилового спирта в концентрации 23,6 %.

Органы дознания по поручению следователя провели оперативно-разыскные мероприятия и установили место продажи жидкости. Следователь направил полученную информацию в Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай для принятия мер реагирования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Отметим, что ранее в соседнем Алтайском крае обнаружили сразу несколько пунктов продаж, через которые реализовывалась стеклоомывающая жидкость для автомобилей с содержанием метанола — опаснейшего яда. Его использование в такой продукции запрещено. Внимание ведомства к этим фактам совпало со случаем массового отравления концентратом для принятия ванн «Боярышник», произошедшим в Иркутске, в результате которого скончались 19 человек. Во всех случаях приняли меры административного воздействия к продавцу и изготовителю, продукцию изъяли из оборота.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 1
кум

03.02.2017 11:43

Пока государство вместо того чтобы бороться с валокордином в аптеках не поставит под жесткий контроль производство и учет реализации метилового спирта в стране, ничего не изменится. Все эти проверки - кампанейщина и фикция.