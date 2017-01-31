Алтайский сельчанин после двухнедельного запоя скончался от маргинального «горючего»

В Республике Алтай проводят доследственную проверку по факту смерти мужчины из-за употребления стеклоомывающей жидкости. Его успели привезти в больницу с отравлением, однако врачи оказались бессильны ему помочь, сообщает СУ.

По имеющимся данным, 46-летний житель Майминского района утром 24 января поступил в реанимационное отделение Республиканской больницы с признаками алкогольной интоксикации. Не приходя в сознание, он на следующий день скончался. Предварительно установлено, что мужчина на протяжении двух недель употреблял спиртные напитки. Кроме того, перед поступлением в медицинское учреждение сельчанин выпил автомобильную стеклоомывающую жидкость, в которой эксперты установили содержание метилового спирта в концентрации 23,6 %.

Органы дознания по поручению следователя провели оперативно-разыскные мероприятия и установили место продажи жидкости. Следователь направил полученную информацию в Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай для принятия мер реагирования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Отметим, что ранее в соседнем Алтайском крае обнаружили сразу несколько пунктов продаж, через которые реализовывалась стеклоомывающая жидкость для автомобилей с содержанием метанола — опаснейшего яда. Его использование в такой продукции запрещено. Внимание ведомства к этим фактам совпало со случаем массового отравления концентратом для принятия ванн «Боярышник», произошедшим в Иркутске, в результате которого скончались 19 человек. Во всех случаях приняли меры административного воздействия к продавцу и изготовителю, продукцию изъяли из оборота.